看到邱毅高舉中國民族主義大旗，和小粉紅們唱和，一起圍剿剛剛出版「武漢封城日記」的中國作家方方，令人反胃，左一句「反華勢力」，右一句「反華勢力」，把作家冒死揭露的真相，打成遭受「國際反華勢力利用」，這已經是小粉紅固定詞彙，沒料到，自稱學問不錯的老邱也來攪和，實在有辱博士斯文，老邱一邊打人，一邊訴苦，一切都是為了民族大義，搞統一這門事業，真的很辛苦，還不如搞獨立，用力澄清他在中國大撈錢，此話一出，立即被李敖的兒子李戡打臉，李戡把老邱過往在台灣如何反對統一，例舉了出來，2003年，老邱還在立院控訴中共阻擾台灣加入世衛組織，現在卻成了中共馬前卒，李戡說，老邱根本就是一個「假統派」。

老邱有無在中國做節目，發大財，恐怕只有老邱心裡明白，如果真的做義工，飛來飛去，也未免太拼命了，如果老邱是義工，那麼其他人如黃智賢，王炳忠，白狼，這些人是不是義工，其實是可以查的。

言歸正傳，「武漢封城日記」引發的效應，不只是老邱入戰局，在網路上痛罵方方是「反華分子」，卻不敢對書中字字句句，是否真實提出反駁，一句「民族大義」，就想掩蓋所有事實，這是文革以來，紅衛兵手段，40年來，中國社會持續瀰漫的義和團反真理怪現象，於是，一位90後的中國年輕人，說出了他的絕望，他說，中國這個社會，真正反共者，只剩六十歲以上的人，這些人小時候目睹中共的惡形惡狀，至於80後的中壯派，雖然知道中共很爛，為了生活不敢出聲，至於90後，已經完完全全被中共洗腦綁架，這些人比毛澤東洗腦下的文革世代更悲哀，完全是反自由反民主反人權的怪物，不只如此，而且反真相，而這個怪物就是中共這幾年，全面封鎖言論，暴力管控下的產物，因此，他對中國前景感到絕望。

這幾句話卻讓我想起諾貝爾文學獎作家亞利賽維奇在《二手時代》書中所說的「共產黨人」，她說，「經過蘇聯共產黨改造過的俄羅斯人，變成共產黨人，即便蘇聯崩解後，這些人的腦袋要清醒過來，仍然需要很長時間」，洗腦就是這麼一回事，1990年，東德接受西德併吞後，同樣發生共產黨人無法適應西德生活的問題，作家東尼賈德在《歐洲戰後60年》一書中說，「東德在共產黨治理下，摧毀的不只是歷史，所有舊德東的街道，甚至文化全面摧毀」，一直到兩德統一後，東德人仍然相信，「蘇聯紅軍和東德軍隊攜手合作，打敗希特勒政權，解放東德」，因為歷史就是這樣教育著。

1961年，柏林圍牆建立，東德被全面被封鎖，在此之前，東德人還可以申請到西德看場電影，感受自由氛圍，2018年，榮獲德國最佳劇本獎的電影《沉默的革命》，電影改編自真實故事，描述東德一個高中學校，當圍牆封鎖後，無法到西德感受自由，突然從收音機聽到匈牙利人民反抗蘇聯軍隊被鎮壓，高中老師告訴學生這件事，大家決定起立，為匈牙利人民默哀2分鐘，結果這沉默兩分鐘的代價，卻是一連串的調查、審問、關押，連學校工友也受難，被封鎖的東德人經過30年，已經被洗腦成另一種人，可以證明洗腦的作用。

黨官作威作福 草民卑躬屈膝

東尼賈德說，「領土統一簡單，把共產黨人變成自由人困難」，我旅行中國調查採訪時，發現中國人很會蹲下來，後來進入北韓，原來北韓人更習慣蹲下來，原來這就是集體主義下的養成文化，草民總是比管理者矮一截，於是，某一天，就算學會穿西裝，蹲下來的動作還很難改變，道理就是這樣。

漢娜鄂蘭在《極權主義的起源》一書中說，「極權統治的理想對象，不是那些深信不疑的納粹分子或共產黨信徒，而是那些無法區別事實或虛構，也無法區分真假的人」，這些人比真正的信徒多更多，例如中國，共產黨員只有8000萬，但是，可以接受洗腦的人十幾億，這些人生活在看不見真相的世界，所謂真相，就是被中共餵養的真相，就好像習慣吃剩菜的豬，有一天你丟給他新鮮的食物，他還當作是毒物，原來，人的腦和豬腦同樣可以清洗，依照主子要的模式形塑，這是歐威爾在「動物農莊」書中的啟示。

中共要的人民就像豬狗一樣，被圈養起來，1965年，被蘇聯支持的羅馬尼亞獨裁者尼古拉·希奧塞古就是如此，創下謊言治國的極致，這個政權的謊言，從來沒底線，糧食歉收，可以說成豐收，最後連今天的氣溫幾度，也需要政府來決定公布，最後凍死一堆人，1989年，人民再也無法忍受這個專門說謊的政府，就把他推翻了，尼古拉和太太當場被革命者槍斃了，中共一堆頭目們，會有這一天嗎？

「武漢瘟疫」的內情如何？透過現場作家目睹，撰寫日記，可信度應該最高，而不是中共政府所宣布的確診幾位？死亡幾位？

武漢瘟疫是公共衛生事件，必須透明，更可以討論，但是，已經被中共洗腦迷失的小粉紅，從一開始反對吹哨者，現在反對追真相，跟著放毒的政府，在網路上東征西討，搞大外宣，瞎捧中共政權，一起掩蓋真相，還要指揮打手出來打人，叫囂，一句反華勢力，就想把真想掃到大海裡，天底下有這樣便宜的事嗎？

不要以為高舉民族主義大旗，修理謾罵說出真相的人，就是中國人，其實，他們是共產黨人，他們不愛中國，更恨中國，這些人愛的是給他金錢和權力的共產黨。