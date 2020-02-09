美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間8日在「全美州長協會冬季會議」（National Governors Association Winter Meeting）發表演說，並列舉多項有關中國打壓台灣與美國州政府交流的事例，並提醒各州州政府勿因中國經濟利誘，漠視對美國國家安全、經濟及自由的隱憂，對此，外交部今（9）日對蓬佩奧提及中國對台灣的打壓表達誠摯感謝。

蓬佩奧8日在華盛頓出席「全國州長協會」（National Governors Association）會議，發表《美國各州與中國（中共）的競爭》（U.S. States and the China Competition）演說，提醒美國各州州長及地區首長，對中共提高警覺，和中共合作時，不能忽視中共的行動和戰略意圖，美中競爭議題不是聯邦政府的事，而是全美各州都會遇到的挑戰，都會影響美國國家安全。

他提及，中國去年曾威脅密西西比州前州長菲爾・布萊恩特（Phil Bryant），要求取消訪台，否則將取消對密州的投資；此外，並要求各州政府不要祝賀、派員參加台灣總統蔡英文就職典禮，此外，還施壓芝加哥一所高中，取消邀請台灣代表參加氣候會議。

對此，外交部今天表示，台灣外交處境艱難，來自中國的打壓也從未停歇，除誘奪我邦交國、阻撓我參與國際組織、迫使各國企業矮化我國名稱外，也無所不用其極干預台灣與各國地方政府以及人民間的交流。中國全面性的打壓已引起美國政府高度關切，除助台固邦及支持參與國際組織外，去年10月間，美國行政部門更致函美國各州州長及財星500大企業，鼓勵與台灣交流。

外交部指出，感謝美國的支持，台美共享自由、民主、人權、尊重市場機制等核心價值，將持續加強台美各層面的交流與合作，推動台美夥伴關係進一步升級，創造雙贏，並共同維護及提升印太區域的繁榮與和平