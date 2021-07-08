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每日國際焦點

海地總統Jovenel Moise在家中遭持突擊步槍兇手槍殺身亡，總統夫人Martine Moise中槍命危。美國總統拜登譴責暗殺。擔憂海地動亂，鄰國多明尼加關閉邊界。

新加坡政府宣布中國科興疫苗無可信效力數據，尤其對印度變種更差，將接種科興疫苗者排除於國家施打疫苗人數統計之外。科興疫苗從未是新加坡國家疫苗計畫的一部分，但6月起允許民間醫療院所施打科興疫苗，一開始引起人潮，但至7月3日，僅1.7萬人施打。

印尼中國科興疫苗印尼臨床測試的主持人Novilia Sjafri Bachtiar於7日因染疫死亡。印尼使用科興疫苗，疫情極為嚴重。

中國國家市場監管總局表示滴滴出行、阿里巴巴、騰訊、蘇寧易購等集團22起購併未經通報許可，予以罰款，滴滴遭罰400萬人民幣，阿里巴巴遭罰300萬人民幣，騰訊遭罰250萬人民幣，蘇寧易購遭罰100萬人民幣。

日本

發表年度預算結構，重點投資發展4領域：數位、綠能、地方經濟、育幼。

南韓

因疫苗施打速度緩慢，以及過早放寬防疫措施，將迎來第四波疫情高峰。主要在年輕人之間傳染，因老人的疫苗施打比例較高。對印度變種病毒，阿斯特捷利康疫苗效力降至60%，輝瑞疫苗降至88%，但若只施打一劑時，兩者效力都降至33%。

雖然手機銷售不振，但受惠於晶片需求強勁價格上升，三星第二季獲利年增53%，季增33%。

北韓

南韓情報局長樸智元表示正推動教宗方濟各訪問北韓。

澳洲

贈送250萬劑阿斯特捷利康疫苗予疫情嚴重的印尼，並將資助該國1000台呼吸器。

紐西蘭

防疫封鎖國境造成外籍勞工嚴重短缺，2000家餐館6日關燈示威並計畫罷工抗議。

印尼

中國科興疫苗印尼臨床測試的主持人Novilia Sjafri Bachtiar於7日因染疫死亡。印尼使用科興疫苗，疫情極為嚴重。

菲律賓

法國造船廠OCEA計畫投資15億菲律賓披索(8.4億新台幣)於菲國興建造船廠。

馬來西亞

首相慕尤丁任命國防部長Ismail Sabri為副首相以取悅執政聯盟最大黨巫統，但巫統主席Ahmad Zahid Hamidi仍抨擊慕尤丁防疫不力導致經濟困境，表示將退出執政聯盟。巫統組成聯盟時，就對於身為最大黨卻屈居於慕尤丁的土團之下頗有微詞。

新加坡

政府宣布中國科興疫苗無可信效力數據，尤其對印度變種更差，將接種科興疫苗者排除於國家施打疫苗人數統計之外。科興疫苗從未是新加坡國家疫苗計畫的一部分，但6月起允許民間醫療院所施打科興疫苗，一開始引起人潮，但至7月3日，僅1.7萬人施打。

越南

COVID-19疫情中，又再爆發禽流感，越南政府確認廣寧省發生高傳染性H5N8禽流感疫情。

泰國

馬來西亞廉價航空公司亞洲航空將以5000萬美元股票收購印尼叫車與支付平台Gojek的泰國事業。

中國

國家市場監管總局表示滴滴出行、阿里巴巴、騰訊、蘇寧易購等集團22起購併未經通報許可，予以罰款，滴滴遭罰400萬人民幣，阿里巴巴遭罰300萬人民幣，騰訊遭罰250萬人民幣，蘇寧易購遭罰100萬人民幣。

印度

總理莫迪進行內閣小改組，更換衛生部長、石油部長、IT部長。莫迪政府因防疫不力備受批評。

阿富汗

塔利班猛攻巴德吉斯省首府瑙堡，一度攻進市區，政府軍空襲與反攻將之逐出擊退。

孟加拉

疫苗短缺近月可緩解，7月可望從WHO的COVAX計畫取得100萬劑阿斯特捷利康疫苗，8月印度血清研究所將恢復出貨。

英國

中國聞泰科技旗下荷蘭晶片公司安世半導體計畫收購英國最大晶片生產商新港晶圓，引起英國輿論抨擊，英國首相強生對此表示不能因為反中意識逐走中國投資。

利物浦大學研究結果，利物浦行大規模快篩，使利物浦疫情減少1/5。研究顯示儘管快篩準確度可疑，仍是有效公衛工具，只是效果有限。

為緩解卡車司機嚴重短缺，放寬對卡車司機的工時限制。

法國

法務部上周遭搜查後，法務部長Eric Dupond-Moretti遭召喚出庭應訊，調查濫權干預司法案件。

德國

綠黨共同主席Annalena Baerbock因履歷灌水遭輿論抨擊，並拖累綠黨民調下滑。

瑞士

擴大制裁白俄羅斯，增加制裁78個人、7組織。

西班牙

俄羅斯表示密切追蹤黑海西班牙軍艦。該艦7日進入黑海，參與北約與烏克蘭的「海上微風」聯合軍事演習。

俄羅斯

以間諜罪名驅逐愛沙尼亞外交官Mart Latte。先前愛國控訴俄國設計陷害Mart Latte。

匈牙利

拒絕歐盟施壓廢除禁止學校使用推廣多元性別教材的法律。

瑞典

總理Stefan Lofven重新獲選為總理。

荷蘭

國際艾美獎得主，犯罪調查記者Peter R. de Vries，於阿姆斯特丹街上遭槍擊命危。荷蘭國王Willem-Alexander譴責這是對民主的攻擊。

立陶宛

白俄羅斯為報復歐盟制裁，刻意放任偷渡客自巴格達直飛白俄羅斯，闖過邊境進入歐盟成員國立陶宛，7月第一周就偷渡779人，立陶宛表示將興建邊界圍籬派軍駐守，立陶宛外長並安排與土耳其、伊拉克外長會面討論處理源於兩國的偷渡客相關事宜。

塔吉克

已收容千名自阿富汗巴達赫尚省因戰亂逃離至塔吉克的難民。

蒙地內哥羅

與歐美銀行團協商，即將達成借新還舊，解除對中國9.44億美元債務負擔，並可減少利息。蒙國2021年經濟成長率可望達10.5%。

美國

疾管署表示目前印度變種已經是美國主要變種病毒株，佔51.7%，英國變種比例降至28.7%。

馬斯克的隧道公司將於佛州興建交通隧道連結羅德岱堡市中心與海濱。

比爾與美琳達蓋茲基金會，公布兩人離婚後處置，將繼續由兩人擔任共同主席2年，2年後若運作不順利，美琳達將退出。

加拿大

美國聯邦航空總署因6月28日加拿大發生貝爾212型消防直升機墜機事件，要求貝爾212、204、205型直升機全面檢查主螺旋槳。

巴西

上週因遭控收賄遭開除的衛生部官員Roberto Dias遭參議院以聽證發言不實罪名逮捕。

阿根廷

計畫制裁在福克蘭群島探勘石油的企業。

海地

總統Jovenel Moise在家中遭持突擊步槍兇手槍殺身亡，總統夫人Martine Moise中槍命危。美國總統拜登譴責暗殺。擔憂海地動亂，鄰國多明尼加關閉邊界。

以色列

新任總統、前工黨領袖Isaac Herzog於7日宣誓就職。

阿拉伯聯合大公國

杜拜傑貝阿里港船隻意外爆炸起火，火勢已控制

伊拉克

與敘利亞美軍24小時以來遭3次火箭攻擊，14枚命中美軍空軍基地，2輕傷。

黎巴嫩

卡達提供黎國軍隊每月70噸糧食援助。

奈及利亞

5日綁架事件，28名學生安全回家，仍有125人行蹤不明。阿達馬瓦州則發生民兵攻擊18死。

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