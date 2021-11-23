歌手黃明志為金門觀光代言的一首歌〈牆外〉，暗喻了被中共政權鎖在牆內的失去自由中國人，這首歌很快被中國列入禁歌。圖／擷自黃明志youtube影片

繼〈玻璃心〉之後，話題歌手黃明志為金門觀光代言的一首歌〈牆外〉，歌詞暗喻了被中共政權鎖在牆內的失去自由中國人，這首歌唱哭了可以翻牆收聽的少數中國人，但是在牆內威權嚴厲封控下，不識此歌的人，還是大多數，對歌曲都必需採取嚴格審查的中國，〈牆外〉和〈玻璃心〉很快被列入新禁歌，那麼中共對於異議者的迫害，也就更可以預料了。

因為報導武漢病毒真實狀況的中國公民記者張展，去年5月被逮捕下獄後，最近家屬才可以探視，根據家屬說：張展在獄中絕食抗議，後來被強制灌食，身心靈遭到嚴重迫害，體重只剩四十公斤不到，宛若皮包骨，獨立行走也有問題，家屬要求保外就醫，至今未獲允許，最近，「無國界記者組織」頒給她「新聞自由獎」，但是中共仍然不為所動，本來，拜習會前，為了兩國示好，雙方釋放被拘留人士，可惜，張展還是未列在名單中，中國流亡作家廖亦武說：「我們終究只能等待死訊」，這句話說明了：牆外人或許可以為被奴隸的中國人寫歌，祈禱，就是無能為力援救。

中共對異議者迫害，當然不只張展而已，中共為了保護政權，迫害人權，草菅人命，自稱為必要之惡，中共對國際社會不絕於耳的抗議聲浪，常以內政不得干涉為理由，牆內人迫於暴力威權，敢怒不敢言，被害者既然保持沉默，那麼牆外人也就無言以對了，僅管如此，老共也是有踢到鐵板的時刻，彭帥事件就是其中之一。

彭帥喊me too受到國際關注

或許是因為彭帥身份不同，網球運動在西方國家歷史悠久，更是上層社會社交工具，作為世界網壇精英的彭帥，在網路喊出me too之後，人就消失了，涉入性侵本案的男主角張高麗，在中共位高權重，卻保持沉默，可想而知，中共政壇以權謀色者，還不是少數，因此事件被關注的程度，不是普通百姓可比，老共一開始，小看了網壇的力道，以為比照以往的搞失蹤法，就能把問題壓下來，現在才知道此案無法忽悠過關。

「國際女網協」先出面叫陣，要求中共把人交出來，老共被迫下，釋放出一張彭帥和維尼熊合照，照片中冬天穿夏衣，讓人懷疑真實性，國際網協不滿意，甚至威脅要退出中國網壇，搞到聯合國也不得不說話，而且國際奧委會也無法持續裝聾作啞，眼看就要波及冬奧的舉行。

這是有史以來，國際組織對中共人權不彰，最大的動作，也是做為網壇名人彭帥獨有的待遇，中國一般普羅大眾，恐怕就沒有那麼好運了。

眾所皆知，武漢病毒肆虐後，中共對中國人祭出全球最嚴格的防疫手段，人權自由被丟到垃圾桶賤踏，在民主國家，隔離是保護，在中國隔離意味著囚禁，監控，為了建康，中國人全部忍下了，最近疫情再起，手段也更激烈，竟然有八百公尺距離的（時空伴隨者）定義，距離確診者八百公尺範圍的路人甲，一律要以可能染疫看待，實施無差別隔離，在東北某小區，因為全區數千人被隔離，門被封死，民衆被強迫住方艙，寵物無人看養，也被直接撲殺，就地處決，此事件引起網路上2，2億人憤怒，認為中共太殘酷。

每年貴州舉辦狗肉節，動保人士必定抗議，支持者數百萬，已經很多了，沒料到因為疫情殺狗，竟然有2，2億人憤怒，可見中國人腦袋不一般，社區門被釘死，被貼標籤，被強迫住方艙，甚至為工作必需出門者，一天內檢測核酸幾十次，中國人都忍下了，卻無法容忍狗狗被屠殺，難道在中國人命不如狗命？或者是狗少人多，所以狗命較貴？

這件事的確值得推敲探索。

在西方國家的文化中，勇者的意義是抵抗強權，但是在中國，唱反調的律師，修法的法輪功成員，乃至揭露真相的公民記者，勇者全部被打入大牢，沒有人敢聲援抗議，還需要外國人替中國人權說話，久而久之，舉國14億人，竟然成為又聾又啞的殘障者。

於是我不免如此假想：真有2.2億人，尊重人道勝於狗道，對老共的反人權治理說不，中國人早就可以擺脫暴政，甩掉「牆國人」的封號了。



中國網球名將彭帥自爆Me Too事件後失蹤，暴露中共政壇以權謀色問題嚴重，引起國際網協威脅要退出中國網壇。示意圖／擷自維基百科，網路，民報合成