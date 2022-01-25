2015年，梅克爾看到了德國的老齡化與低出生率，人口負增長的嚴重問題，因此讓德國接受了一百萬難民。圖為2015年9月5日，大批難民聚集在維也納西站的月台準備登上前往德國慕尼黑火車總站的火車。擷自維基百科，公有領域

德國難民風波幕後的嚴謹計劃

田牧：我所知道的德國移民事宜一直是目的明確，計劃嚴謹、政策清晰。九十年代初期，我居住在蒙塔鮑爾（Montabaur），老萬也來過我住的那個房子。據我了解從上世紀50年代開始，因「二戰」緣故，戰後德國人口非常稀少，比「二戰」前減少了40%，德國面臨勞動力嚴重不足，必須吸收外來移民，其中就有一個「移民計劃」，即每年從波蘭、南斯拉夫等東歐國家、及蘇聯等區域，有計劃地安排德裔人移民西德（聯邦德國），因為戰爭原因逃亡或散落到這些國家和地區，或者與俄羅斯、波蘭等當地人等結婚安家後的對象，以及這些人的後代，都屬於計劃移民對象，還有個專有名稱，叫作「Aussiedler」。當時就開始有計劃的讓這部分人回到德國，據說每年是10〜20萬人（具體數據忘了）。我原先居住的那一排排房屋，全部是為他們這批人特意建造的，蒙塔鮑爾也是其中的一個安置點。他們回到德國後，政府安排這些人學習德文與職業培訓等。這部分人屬於德國血統意義上的移民。

德意志民族辦事嚴謹，計劃性很強。2015年，梅克爾為什麽能夠說可以接受一百萬難民？作為總理，她自然對一國的各種數據了如指掌，她看到了德國的老齡化與低出生率，人口負增長的嚴重問題。老百姓當然不知詳情，而政治家面對國家的人口赤字自然心急火燎，送上門來的勞動生力軍，豈能輕易放棄？德國明確提出：需要一批年輕力壯的青年與孩子補充進來，教育培養後，未來無疑會成為社會勞動力中的生力軍。

廖天琪：我再補充一小點，德國人習慣對一切都事先制訂計劃，而且用數字使之絕對的精確化。比如說60年代初德國經濟起飛，或者說經濟奇跡，需要大量的人力補充，就從土耳其招募工人，等於是開放國境，讓外面的人進來。所以有大量的土耳其人進來，叫做「外籍工人（Gastarbeiter）」。那個時候進入德國大批大批的人，這些人留下來以後，把他們家屬又接過來，所以現在德國的原籍土耳其人大概有500多萬，這是個相當高的數字。

想得好是聰明，計劃得好更聰明，為以後的事鋪平道路。德國人的治國理政，其目的性、計劃性就是這麽一絲不茍。

戰爭不能解決全球化過程中的任何問題

萬潤南：我再進一步說一下，我先歸納一下你們講的。政治難民不成問題，因為相當一部分是精英，像佛羅里達州現在搞得很好，主要是那些古巴難民，而且他們其中也出了很多政治家，比如魯比奧（Marco Antonio Rubio）議員，他父母就是當年的古巴難民，這是一種情況。

那麽經濟難民呢？問題也不大，不大在哪裡？它為接收國提供了勞動力補充，猶如中國要發展城市經濟，大批農民工進城。你們講到德國當時的土耳其移民這樣一些人，這屬於經濟難民一類，這狀況蘊含著經濟規律，本身體現著勞動力的自由流動。最終來說，在歐洲這些發達國家，也需要那種「低端人口」從事的工作，這是共產黨的語言，或者說是藍領職工，即服務性工作。實際上移民是彌補了社會缺口，在底層工作領域發揮了作用。

比如最典型例子，英國一脫歐盟，馬上暴露了這方面的問題。在歐洲，德國在治國理政上計劃得比較深謀遠慮。我看過一個報導，非常稱讚德國對於接受難民的待遇安排，安排他們再就業，而且這些人中有很多人都可以自立起來。記得在德國發生過一些什麼災害，他們當中還有人主動出力救災，就是說他們已經開始回饋這個社會了。

看來戰爭難民這個問題比較大，因為戰爭造成這些人流離失所。經濟有經濟規律的問題，但是戰爭呢？所以說用戰爭來解決當前世界上問題的辦法，美國原來是很擅長的，因為美國有強大的武力，攻打伊拉克等任何國家，以現代戰爭的手段，對方沒有任何還手餘地，猶如劉慈欣的經典科幻小說《三體》說的那般，屬「降維打擊」，打得很痛快，但是造成的後果很嚴重。

難民問題是全球化過程中的伴生現象，有人為擺脫貧瘠而流亡，有人為躲避戰爭而流亡，有人為逃脫迫害而流亡，更是有人為了理念，為了追求自由民主的價值觀而流亡，我們不能忘卻了這樣一批人。

在中國近半個世紀以來，為了追求自由用腳投票、用生命投票，從未終止。有人穿越鐵絲網、泅渡過海等參與了上世紀七十年代的「逃港潮」，有人徒步穿越緬甸莽莽的原始森林投奔自由世界，有人翻越喜馬拉雅山流亡到達蘭薩拉尋找真理……。

人無法選擇自己的出生，也無法選擇自己的出生地，更無法選擇自己的父母，但是誰也阻擋不了人們崇尚真理，追求真理，投奔自由民主的腳步。

目前的戰爭難民問題，包括眼下的阿富汗問題，伊拉克問題，這些戰爭遺留的社會問題，實際上都沒有很好的解決。普丁最近作了一個長篇發言，他很少做這種長篇的治國理政的發言，他開頭引用了一句中國的俗語：「寧做太平犬，莫作離亂人」，意即：寧可在太平年代當一條狗，也不願做戰亂時期的人。你別看普丁動不動也是戰鬥民族，實際上我認為他這裡表達了這樣的觀點，倘若當今世界用武力來解決問題，造成的後果是災難性的。

換一種辦法呢，就是天琪一開始已講到的，既然全球化的目的不是為了戰爭，而是為了和平建設，應以最低的成本，創造更多的財富，讓更多的人享受更好的生活，這個是全球化的根本目的。

有這麽一句話：和平手段同樣可以取得勝利，比戰爭的勝利更勝一籌，同樣是享有榮譽。



2021.8.14美國開始撤出阿富汗。塔利班重掌阿富汗政權，喀布爾機場出現逃難潮。示意圖／擷自公視新聞影片

經濟辦法解決爭端體現了全球化過程

萬潤南：現在美國為什麽能夠買到最便宜的東西？到歐洲來我的感覺很明顯，商店裡面所有的東西美國要便宜很多，為什麽美國人民能享受到全球化的結果？

為什麽美國是全球化的最大受益國？美國用它的高科技、用它的投資換來廉價的商品，使得大部分的美國老百姓受益。所以川普逆全球化的結果，實際上並沒有使美國偉大起來，反而是給老百姓的生活帶來了問題，當然這是另外一個問題。解決世界的任何爭端問題，還是要從經濟發展的角度來談，用經濟辦法來解決這些爭端，要比用戰爭來解決問題要好得多。

我最近看了一份資料，特別是對歐洲來講，移民問題最大的壓力在哪兒？在北非，因為那個地方，當然包括中亞，如土耳其，如敘利亞，北非區域傳統上還是法國的殖民地，有很大的影響力。現在那些移民問題對歐洲壓力是最大的，也就是說非洲這個地方，能夠解決好它的經濟發展，本身就能夠發展起來，是從根本上解決移民問題。有人說道，對歐洲移民影響最大的是三個國家，一個是法國，因為它是傳統殖民文化的影響使然；一個是土耳其，它就在北非邊上，占有地域便利；還有一個就是中國，因為中國目前在非洲的投資和發展，也確實是做了一些事情。

天琪剛才講的很好，就是我不用打仗的辦法，我用幫你搞基建、幫你發展經濟、幫你通路、幫你開採資源，使得你這個地方富裕起來。什麽是全球化過程？我認為這個就是典型的全球化過程。

中歐投資協議踏在了「全球化」的點上

萬潤南：回過頭來講，中歐投資協議，我認為一定會往前推進。我從三個層面來說明：

第一、啟動中歐投資協議，這事情不是說對誰好，對誰不好，而是我們要考慮一點，是否對全球化有利？是否適用於全球化進程？是否符合全球經濟的發展？是否會提高整個人類的生活水平？是否對世界和平穩定有益？就是說我們要不要做離亂人？那麽就面臨一個很大的問題：就是要發展經濟。

第二、我們以中國農民工問題作為論證的例子。時下許多農民工開始回流，說明了什麽？說明城市沒有那麽多的就業機會，說明鄉村建設已經搞上去了，建設得很好。同樣的問題，如果說全世界只有美國這個地方好，只有歐洲這個地方好，那麽移民問題永遠解決不了對不對？因為人往高處走，水往低處流。中國有個共同富裕的問題，實際上世界也有一個共同富裕的問題。

第三、怎麽能夠幫助非洲等貧窮地區本身發展起來？我認為真正充分自由流動的結果，一定是資源的最佳配置，包括專業的技術、人力資源、社會服務、豐富產品、健全的產業鏈，也就是說充分的自由流動，最後能夠達到一個最佳的結果。目前是因為制度問題，政治問題、價值觀問題等，成了阻礙全球化過程的一個重要問題。

我認為這個問題一定要清楚，比方說你美國希望阿富汗民主起來，這個想法對不對？很對很好。但是你怎麽做呢？你用戰爭的辦法，最後你扶植當地政府，花了2兆，這10個年頭裡，最後的結果確實世人有目共睹、一片亂象，這就是一個教訓，教訓在那裡？你一定不要用一種一元化的辦法，這個世界是多元的，文化是多元的。

中歐投資協議啟動的心理認知

萬潤南：索維爾那本書可以一讀，他講的移民文化問題，分析了6大移民，包括德國的，中國的，義大利的，就是每一種移民實際上到了移民的地方，他們的表現是不一樣，他特別談到有一點，說中國和德國的移民，到任何地方，他們在學術上、在發明創造上、在經濟活動上，都表現得非常優秀，但是在政治上不熱衷，我不知道他為什麽講德國人也是這樣？正因為這個世界上的人是不一樣的。英國的哲學家懷海德（Alfred North Whitehead），在《科學與現代世界》（Science and the Modern World, 1925年）一書中寫道：「人類要有充分的不同之處，以便互相吸引，也要有足夠的相同之處，以便互相理解。」

這個世界不可能只是同一人種與民族，盎格魯-撒克遜人有其民族的優點與長處，日耳曼人也有其民族的優點與長處，東亞人也有東亞人的特點與長處，比方說東亞人的特點（包括日本、南韓、台灣，大陸等），其實這些人種與民族都是很優秀的，但他們又不完全一樣，各有各的特長與優勢。

道理很簡單，倘若說充分的全球化，是把大家的優點充分地集中起來，是一個取長補短、互補共生的過程。反之，若逆全球化，又是什麽結果呢？最後是這樣，長處互掐，折損得所剩無幾；或者以短處來博你長處，拼得魚死網破。如此的世界格局，效率肯定就不高了，效果也肯定不會好了。一言以蔽之，堅持全球化這個方向是對的，川普最根本的錯，就錯在對全球化的認知上。拜登盡管也有他的種種不足表現，但他認識到全球化的意義與方向，只是有一點，不必採用對抗性和新冷戰的辦法，來處理不同民族和不同文化之間的一些問題，拜登一年來的政績欠佳，輸在了措施和方法上。

如果中歐經濟協議，能夠建立一個大家可以在政治、觀點、制度尚有不同的平台，依然還能夠共存，還能夠找到共同推進全球化、推動經濟發展、推動造福全人類的一種辦法、一條道路，我認為這個是有積極意義的。切忌將政治問題壓倒一切，政治問題是壓不倒、壓不垮一切的，發展才是硬道理。

實際上當年柯林頓很清楚這一點，一句話：關鍵是經濟。美國其實很清楚，你經濟不發展，政治再正確、民主燈塔再輝煌，制度性優勢便缺失基礎、缺乏吸引力。所以從這些方面來講，如何在政治上大家能夠和平共處？西方絕對的要比中共在尊重權利、維護人權等方面做得好很多，可說是野蠻與文明的區別，但在發展經濟的問題上，大家怎麽能夠合作？我認為一定要做到這點，我希望能夠做到這點。但是我不知道你們對中歐投資協定怎麽個想法、怎麽個看法？我認為從大的格局來講，實際上梅克爾在這個問題上為歐洲爭取到了許多利益。



萬潤南指出，如果中歐經濟協議，能夠建立超越政治、觀點、制度的合作，找到共同推進全球化、推動經濟發展、推動造福全人類的一種辦法、一條道路，會有積極意義的。示意圖／擷自DW影片

廖天琪：老萬說得非常好！事實上我們不得不承認，中國現在把手伸到非洲，其實這也並不壞，它沒有發動戰爭，中國並沒有侵占殖民地的歷史，中國在海外沒有一片殖民地，所以它去非洲搞開發，去投資，讓非洲小國負債，雖然也有掠奪資源之圖謀，但它沒有發動戰爭，雖然與所在國發生利益的糾紛和衝突，但是中國的做法與美國是不一樣的，這是另外一回事，先擱置一邊。

剛才老萬對中歐投資協定的評論與看法，我是同意的，我也覺得必須要繼續推動，而且也是有客觀上的可行性。德國新總理蕭茲與法國總統馬克宏，他們都是非常積極的推動者，而且現在是箭在弦上，勢必要發的。為什麽呢？

一、今年1月1日，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）正式生效，亞洲16個國家現在連成一片，10個東盟國家，加上中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭5個國家，現在整個亞洲區域，事實在經濟上已連成一體了，非常強大了，超過了當年西歐16國自由貿易區的「歐洲經濟共同體」，RCEP占有全球的三分之一的GDP，RCEP成員將通過10年左右時間基本實現90％的產品零關稅，目前已經啟動了，並在不少產品領域的關稅已經降得很低了，無疑提高了商品流通，帶給了消費者福利，對於生產者、商家、廠家也都帶來了極大好處，這是一個巨大的經濟共贏戰略，對歐盟也是一個挑戰，等於是推了一把中歐協定，你若不快馬加鞭，損失的是時機和利益。

美國、加拿大、墨西哥有《北美自由貿易協定（North America Free Trade Area ，NAFTA）》，這對歐盟也有很大的壓力，亞洲是比較現實的，比較實際的，只要有利益，你只要不去欺負人家，不要太過份了，都還是可以合作的。他們不像歐洲一些國家，自己覺得自己很了不起，不願意服從一個共同的規定，像歐盟27個國家根本就是捏不到一起，整天似乎打破了頭，很麻煩的。但是RCEP的15個國家，他們能夠在區域經濟上擰成一股繩，你看看柬埔寨非常貧窮，如何能跟其它國家相提並論，比如柬埔寨怎麽與泰國相比，又如何能與澳洲相比，但是RCEP在經濟上、在投資方面、在生產制造業方面、在經濟整合方面、在零部件的組裝方面、還有關稅方面，他們能夠達成一致，他們能夠達成妥協，這是一個非常重要的決定與決策，可說是2022年亞洲區域的大事件。

我希望RCEP能夠對全球經濟、北美那一塊、歐洲這一塊、甚至對其它區域的經濟都是很大的激勵，讓世界感覺到，亞洲在復甦，亞洲在行動，可說是日月逝矣，時不我待。

田牧：你們談得非常好，我就補充2點吧。

一、為什麽梅克爾卸任前還緊抓中歐投資協定不放手？實際上德國人的市場概念是非常清晰的。我講一個見聞，在萊茵河中段的聖戈阿（Sankt Goar），山上的古城堡博物館，記載了這麽一件事：舊時這裡曾是萊茵河河道的關卡（相當於海關機構），南行北往的貨物都得交付關稅，威廉一世統一之前，德國被分割成許多諸侯小國，萊茵河上這樣的關卡估計也不少。據記載在漢堡生產的一把剪刀，到慕尼黑出售，途中需要經過許多這樣的關卡，層層關稅增值，到慕尼黑的消費者手中幾乎成了奢侈品。德國統一後，促進了商品流通與經濟發展。上世紀五十年代始於六國的西歐經濟共同體，以及現在的歐盟與歐元區建立，目的只有一個：拓展統一的大市場，促進了商品流通與經濟發展，使經濟發展步入快車道，造福於區域內的人民。

德國的市場概念始終是一脈相承的。前些年，中國在歐洲沿線搞現代版絲綢之路（一帶一路），梅克爾當年是抗議的，認為中國是在切割歐盟市場與共同利益。如今她提出了中歐投資協議，從人口來說，中國是歐盟的翻倍以上，是美國的四倍半，倘若中歐投資協議啟動，那將是一個多麽宏大的經濟共同體！而對中國來說，協議落實後的政治利益遠比經濟利益還重要。中國為了抵禦美國的政治經濟圍剿，採取犧牲利益聯歐抵美，協議中對歐盟讓權、讓利、讓益，梅克爾怎麽會置之不理呢？

二、時下RCEP啟動，德國企業人非常清楚，中歐投資協定一旦啟動，其條文規定德國等歐盟商人在中國可獨資合資辦企業，而作為中國區域的企業，它就可以參與到RCEP裡面去，享受更大的連體市場，這筆賬誰還看不明白？

中國人好說「天時地利人和」，天時與地利，已十分清晰明了，用不著「費猜詳」，現在的「人和」似乎也基本成熟。自2022年1月1日起，法國已接替葡萄牙成為新一屆歐盟理事會輪值主席國，任期半年，至2022年6月30日，若馬克宏4月選舉連任，這半年無疑是馬克宏一統歐盟天下。2022年的一整年，德國擔任七國集團的輪值主席國，蕭茲總理又自喻是梅克爾路線的繼承者。這是不是符合「人和」條件？已經有不少媒體在預測：中歐投資協定今年也將會啟動。

剛剛老萬說得很好，倘若你要掌控政治，必須要有強大的經濟、強大的市場作為後盾，才會真正強大。德意志自古就強大，無論是過去的俾斯麥，還是昨天的梅克爾，亦或是今天的蕭茲，把經濟掌控起來，把利益攥在手裡，這才是德國代代政治強人的風範與作為。



2020.11亞太地區15個國家簽署了區域全面經濟夥伴協議（RCEP）。圖／擷自CCTV

萬潤南：我突發奇想，有一個問題，你們注意到沒有，最近聯合國安全理事會5常任理事國簽了一個關於不動用核武器聲明，這是個重要文件。關於控制戰略武器（核武），俄羅斯和美國已經有這樣的協議，即：《美俄新削減戰略武器條約》。目前中國沒有這樣的制約，也就是說美中之間也需要這樣一份控制核武條約。拜登若要與中國簽署這個東西，一定遭遇美國內部的批評和謾罵，整個輿論都會接受不了，拜登現在巧妙地以聯合國5常的合法擁核國家，共同宣布，將法國、英國也拉進來，這樣既順利辦成了一件大事，又避開了美國內部不停的紛爭。

我還有一個想法，如果歐盟與RECP之間，也可以直接達成全面合作協議。現在的狀況是，歐盟與中國達成一個協議，實際上是通過中國與RCEP之間連接了。倘若歐盟與RECP發布一個聯合聲明，把中歐投資協定與RECP協定都打通了，那麽又上了一級台階，全球經濟可更活躍、更豐富，豈不是恰恰符合我們今天的探討：讓世界經濟步入全球化的快車道！

結語：全球化過程中鼓勵和平參與反對戰爭

戰爭帶來的嚴重人道主義災難和社會問題，會造成慘不忍睹的嚴重傷亡，接下來又是大批的難民潮、社會動蕩、生態危機、心理創傷等一系列問題。愛好和平的世界人民決不能接受和容忍戰爭。即便是規模再小的戰爭，都意味著對人性和正義的永恒侵犯。

時下，全世界依然面對俄烏戰爭危機與台海安全危機，近兩年來，中共軍機軍艦變本加厲的繞台擾台，不斷威脅和恐嚇台灣人民，面對劍拔弩張的台海局勢，我們深表擔憂與憤怒，戰爭不解決任何問題，依靠武力奪來的土地和資源並不能持久。

全球化是和平的發展過程，聰敏智慧的台灣人民應該參與到全球化的共同發展中來，造福人類！貢獻力量！

我們堅決反對戰爭！期待與更樂意看到，把一個和平的世界，傳給我們的子孫後代。

【閑話三人行】：子曰：「三人行，必有我師焉；擇其善者而從之，其不善者而改之。」子又曰：「見賢思齊焉，見不賢而內自省也。」盡管是些閑言碎語，嘮叨些普天之下滿意不滿意的言論，不敢冒然稱是醒世警世之議，聽不聽由你……