本人曾於今年6月21日在台灣最高水準政論媒體民報發表專文〈 高端疫苗不出，奈天下蒼生何！台灣政府和人民責無旁貸！Taiwan must help! 〉，昨天衞福部正式核准台灣國產的武漢肺炎高端疫苗量產，未來的歷史將會記載衞福部的專家委員會做出了正確又偉大的關鍵性決定，現今武漢肺炎肆虐全球，救人如救火，如果高端疫苗可以早一天量產上市，就可以早一天幫助需要幫助的人，全世界武漢肺炎疫苗供不應求，供需失衡有幾十億缺口，對抗武漢肺炎病毒不能等；台灣有能力就要出力，我們在人類的需要上，看到台灣的責任，我們台灣人有大愛有慈悲。

現在全世界都需要台積電的晶片，全世界也將需要台灣的疫苗，我們感恩並欣然接受來自美國、日本、立陶宛和斯洛伐克等友邦的疫苗援助，未來如果台灣有能力，也一定要回報國際友人，並且把愛傳出去，幫助全世界更多需要幫助的國家和人民。

期待台製疫苗幫助全人類

期待未來台灣製造的疫苗和台灣製造的口罩以及台灣製造的晶片一樣，可以在全世界發光發熱，幫助全世界的人類，為世界的防疫工作貢獻己力。

高端公司絕對不能有絲毫鬆懈和怠慢，背負國人同胞殷切期盼，一定要以快速量產高品質疫苗（又好又快）自我期許。

台灣在他界上屬於中型國家，雖然算不上大國眾民，但也絕非小國小民；台灣人口2349萬，世界排名第56；土地面積3萬6千平方公里，排名世界第140；台灣出口值排名世界第15，進口值排名世界第18，是世界第22大經濟體，今年人均收入超越3萬美元，我們不應該妄自菲薄，台灣是好國好民，有能力就要貢獻。

台灣有台積電貢獻全世界，就在今年台灣也將有世界級武漢肺炎疫苗貢獻全世界；期待高端疫苗以台積電自我期許，希望未來台灣的疫苗生醫產業可以發展成護國群山；台灣德不孤必有鄰。



作者期待未來台灣製造的疫苗和台灣製造的口罩以及台灣製造的晶片一樣，可以在全世界發光發熱，幫助全世界的人類，為世界的防疫工作貢獻己力。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成