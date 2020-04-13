台灣防疫有成，並捐贈千萬片口罩給疫情嚴重的歐洲等國家，但運送口罩的華航機上的「CHINA AIRLINES」卻讓國際媒體誤以為口罩來自中國；時代力量黨團今(13)日提出立法院共同聲明草稿，籲請交通部應規劃短中長期的華航正名計畫，推動華航正名，讓台灣啟航，讓世界看見台灣。

時代力量黨團總召邱顯智、總幹事王婉諭與副總召陳椒華3位立委，今天在立法院議場前召開記者會，說明時代力量黨團對武漢肺炎防治及紓困振興特別條例修法的主張與立場。

邱顯智表示，防疫所造成的經濟活動停滯，已嚴重影響產業和勞工的收入與現金流，為減緩產業和勞工面對5月課稅季的現金壓力，時代力量主張應緩徵所得稅，減輕現階段的經濟負擔。

他說，透過提高綜合所得稅免稅額跟薪資扣除額等方式，減輕為疫情辛苦加班的醫護人員及受疫情影響的勞工納稅的負擔，協助勞工度過五月報稅的現金壓力，而過去沒有退還給企業，用來抵扣銷項稅額的營業稅留抵稅額，先退還給中小企業，讓已經沒有銷售額的中小企業，可以多一點現金來源，度過難關。

針對華航正名一事， 時代力量黨團提出立法院共同聲明草稿，籲請交通部應規劃短中長期的華航正名計畫，短期應以不涉及改約航權談判的飛機塗裝取消或極小化CHINA字樣並加註TAIWAN或台灣地圖圖示、更改華航英文譯名來推動，中長期應研議華航正名的各項方案與配套措施，實質推動華航正名，呼籲各黨團能在協商時共同支持。