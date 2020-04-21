磐石艦今天在度新增3位確診，此起群聚事件截至目前共27人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日已先針對第一波磐石艦所有成員進行抽血，做抗體檢驗。圖/取自帛琉大使館臉書

央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增3例COVID-19(武漢肺炎)病例(案423至425)，為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊(磐石艦)實習生及軍人，此起群聚事件截至目前共27人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日已先針對第一波磐石艦所有成員進行抽血，做抗體檢驗，務必要把這件事做到做最完全。

指揮中心表示，案423為20多歲男性(實習生)，於3月30日出現嗅味覺異常，因與案396、397同艙間，4月18日主動通報衛生單位後就醫，一採結果陰性，20日進行二採，於今日確診。

案424為30多歲女性(軍人)，約自4月5日出現頭暈、鼻塞、頭痛及嗅覺異常症狀，航行期間症狀改善，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，因一採陰性，20日進行二採，於今日確診。

案425為20多歲男性(軍人)，3月23日出現流鼻水、發燒、頭痛症狀，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，於今日二採並確診。

指揮中心指出，本起群聚事件截至目前共27人確診，衛生單位現已掌握接觸者共349人，其中187人為居家隔離對象，162人為自主健康管理對象。

對於國防部20日深夜指出，後經全艦消毒完畢後，調查人員再次實施清查，已確認就診人數148人、看診226人次，其中發燒5人。有關看診人數一變再變，陳時中回應，數字看起來好像很高，但事實上，上船前後至少在海上有大概40天，148人中看牙科和眼科也很多。

陳時中說，一般來說，大家都一樣很喜歡看病，根據資料顯示，148人中看牙科和眼科有很多，軍方有公佈相關分類，讓大家大家瞭解一下，尤其指的是呼吸道、腹瀉和肺炎跟比較有關，但牙科和眼科是沒有包在裡面的。