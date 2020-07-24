美國國務卿蓬佩奧週四在加州發表有關美中關係的主題演講，他呼籲中國人民改變中國共產黨，並敦促志同道合的國家一致向中共施加壓力。

蓬佩奧在尼克森總統圖書館發表演講，題目是《共產中國與自由世界的未來》。他在演講中強調了中國對美國和整個自由世界的威脅。

蓬佩奧指出，2022年是時任美國總統尼克森訪華、中美關係逐步正常化50週年，但他表示，「與中國盲目接觸的舊模式根本做不成事。我們絕不能延續這個模式。我們決不能重回這個模式。」

蓬佩奧說：「他（習近平）的意識形態決定了他數十年來對中國共產主義全球霸權的渴望。美國不能再忽視我們兩國之間政治和意識形態的根本不同了，就像中共從來也沒有忽視它們一樣。」

蓬佩奧表示，中國領導人「習近平總書記是一個破產的極權主義意識形態的真正信仰者」，相比任何「敵人」，共產黨「對中國人民誠實意見的恐懼超過對任何敵人的恐懼」，美國「也必須接觸中國人民並賦予他們力量」。

蓬佩奧的最新講話延續了美國高級官員近期的對華喊話。隨著美中關係降至近十年來低點，川普政府對北京的壓力也在不斷增加，從經濟制裁到軍事演習。

川普政府要求中國在周五前關閉中國休斯頓領館，指責該領館及其他中國外交使團從事經濟間諜活動和簽證欺詐。這一前所未有的舉措讓迅速惡化的美中緊張關係進一步升高。

蓬佩奧在周四的演講中從政治、經濟和軍事等方面列舉了中國種種破壞全球民主秩序的作法，稱「中國今天在國內越來越威權，而且越來越咄咄逼人地敵視世界其它地方的自由。」

蓬佩奧呼籲盟國和中國人民與美國合作，改變中共的行為。

他說：「我們這些世界上熱愛自由的國家，必須引導中國做出改變，就像尼克森總統所要的那樣。我們必須以更具創造性而且更為強勢的方式引導中國做出改變，因為北京的所作所為威脅著我們的人民與我們的繁榮。」

在美國的推動下，美國關鍵盟友開始對中國採取更強硬的態度。他們譴責中國對新冠病毒的處理、在香港推出國安法、在新疆大規模拘留穆斯林和其他少數民族等。