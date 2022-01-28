作者指出，張清溪教授的研究對台灣與中國經濟發展與社會正義以及台灣的民主轉型提供了理論和觀念的導引。圖／民報資料照，張家銘攝

我初識張清溪老師在台灣研究基金會，主要協助董事長黃煌雄聯繫中國國民黨黨產相關的研究與編輯、出版事宜，而於2000年7月有《還財於民──中國國民黨黨產何去何從？》一書的出版，這可是實現轉型正義、追討黨產的先聲。

也在2000年當年，國立台灣大學討論三民主義研究所存廢問題，我是改制國家發展研究所說帖的整稿者，在《台大校訊》撰文〈三民主義走入歷史，三民主義研究所開出新局〉總結十年倡議過程，也主要負責遊說校務會議學生代表。記得在6月3日校務會議表決前，張老師就其廢所主張慷慨陳詞後退席明志。我與他反對三民主義黨國意識形態盤據校園的立場相同，在心裡為他鼓掌喝采不已。

我畢業離開台大以後，在中國民主人權和法輪功的議題上，與張老師並肩作戰，台灣教授協會和台北街頭是主要的戰場，有一段期間還常常藉張老師主持的台灣文化基金會名義辦活動或邀訪外賓。

最近聯絡是2019年，張老師電話邀我在他主編的《彰商人》發表文章討論古寧頭大捷。他退休後，我因台大客家研究中心裁撤，也不在台大兼課了，和他在社會科學院相遇的機會就從此不再。

張老師的研究對台灣與中國經濟發展與社會正義以及台灣的民主轉型提供了理論和觀念的導引，他走得好突然也很灑脫，他的耿直、慈悲、求真、淡泊，為我們留下了台灣一代學人的典型。



張清溪教授為法輪功受中國迫害發聲。圖／擷自維基百科，公有領域