近日，國立台灣文學館公布2021台灣文學獎「金典獎」名單，選出7本金典獎及1本百萬獎金的金典獎年度大獎，大獎得主是鍾文音老師的「別送」，並於11月13日在新北市新板希爾頓酒店頒獎。

記得，去年在台南烏邦圖書店，聽了鍾文音老師的珍貴分享，有好多的觸動與感動。在消化整理之後，好好的來述說。

在一開頭，鍾老師就提到：「寫作不要離開生活！」寫作並非憑空建構一個生活，而是在生活中，建構一個新生。

尤其，當面臨生命本身的憂傷與無力時，總會想到張愛玲的作品，是那麼的悲戚與厭世... 東方的文學，好像難以開朗起來。人們被屈服！

因為這樣，鍾老師開始向西方文學探索。去尋找她內心的榜樣與典範！筥哈絲讓她駐足良久。因為這位六十歲才提筆書寫的作家，成為法國多數人景仰的文學家，也在寫作的行動中，望見生命的活力與可能性！

緊接著，卡蜜兒的雕刻作品，又攫住了鍾老師的眼。在羅丹之下，卡蜜兒的作品，更加有渲染力。動人的作品，是會讓人流淚、澎湃的！

還有，吳爾芙更是新女性的代表。年輕又強大的創作力與其中的技巧，讓人目眩。這些，都收入她的寫作庫裏頭！

西方文學的奔放，強調抓住自己的選擇。而創造力，就是上天賦予人的「最佳選擇」！這與東方文學的消極性相比，迥然相異。

最後，由東方到西方，又回到了東方！卡夫卡是這樣的代表。在受挫、不盡人意的「悲慘人生」之中，卡夫卡以「被迫」的保險員身分，用寫作來「復仇」，她們接續著他在生命中的孤寂、憂懼中，以異鄉人、變形記，來做出控訴，希冀重生。這是在現世的悲劇中，「離苦得樂」。

鐘文音老師的講座有著很深刻的穿透力。她說道：「因為知道此生必寫，所以沒有不寫的理由！寫作之於生活，如同呼吸。」這是一個約定，約定，可以寫一輩子的人生……