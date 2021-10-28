至10月27日止，我國的第一劑武漢肺炎疫苗人口涵蓋率正式超過七成，兩劑的人口涵蓋率也正式超過三成。示意圖／擷自公視新聞影片

截至昨天10月27日為止，我國的第一劑武漢肺炎疫苗人口涵蓋率正式超過七成，兩劑的人口涵蓋率也正式超過三成；感謝全體國人踴躍施打疫苗，更感恩所有醫事人員的辛勞。

展望未來，除了繼續鼓勵國人勇於接種第一劑疫苗之外，接下來的任務就是卯起來打第二劑；因為各類疫苗到貨已經較為充足，所以中央流行疫情指揮中心評估開放疫苗混打，吾人持非常贊成的態度。

截止目前為止，大約有七十幾萬民眾選擇接受施打國產高端疫苗，現簡稱他們為高端人士，建議這些民眾優先免費施打第三劑高端疫苗，是否開放混打其他種類疫苗，可交由指揮中心專家會議評估。

高端疫苗因為是國產的，貨源供應充足且較能掌控，更避免了有限資源的公平分配問題，建議同步開放醫事人員第三劑開打高端疫苗，在民眾眼中醫事人員是專家，對民眾有領頭羊的政策示範效果。

政府與高端公司簽約購買五百萬劑疫苗，高端人士和醫事人員施打第三劑之後，未來視疫苗到貨量和國人接受度，一步步開放民眾施打第三劑。

有限資源的公平分配問題，其實也正是政府施政的難題；要避免民眾搶破頭，又要避免民眾不敢打，又希望優先照顧高風險民眾，讓比較危險的民眾先打；政府需要考量的層面太多了！疫苗政策有合理性、公平性和急迫性等等面向考量，醫事人員即便知道哪一種疫苗效果可能比較好一些，也不適合公開鼓吹教導民眾要搶打哪一類疫苗，徒增國家整體公共衞生防疫之困擾而已，完全沒有國家公共衛生整體防疫的基本素養和觀念；此等燃燒國家照亮自己之行徑，為有識者所不齒而不屑為之也。