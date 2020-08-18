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每日國際焦點
川普民調顯著回升，CNN於8月12~15日進行的民調顯示川普僅落後拜登4%。
美、德、英、法等國紛紛要求白俄羅斯尊重民主，國際壓力下，白俄羅斯總統盧卡申科態度軟化，表示願意在修憲後重新選舉，但堅持不在抗爭者的壓力下重新選舉。
以色列與阿聯的關係正常化腳步快速邁進，以色列總統邀請阿聯實際領袖訪問以色列。總理納唐亞胡表示以色列準備直航阿聯，經沙烏地阿拉伯上空。暗示沙國默許。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
日本
日本2020年第二季經濟衰退高達27.8%，是1980年有紀錄以來最大衰退。
馬來西亞
馬來西亞17日表示取締非法捕魚時發生衝突，擊斃1名越南漁民。
紐西蘭
紐西蘭原本102日零本土疫情，卻不明來源的爆發本土傳染，病毒基因分析可能來自澳洲或英國。
紐西蘭總理17日表示受到疫情爆發影響，三分之一人民封城，無法進行選舉，宣布大選延後一個月至10月17日。
印度
17日喀什米爾民兵攻擊造成6死。
巴基斯坦
巴基斯坦總司令17日訪沙烏地阿拉伯。沙國自2018年巴基斯坦發生財務危機起，貸款30億美元，賒款32億美元石油設施給巴基斯坦。印度併吞克什米爾後，巴基斯坦逼迫沙國干涉，沙國惱怒下要求巴基斯坦還款10億美元。巴國總司令此行主要即討論相關問題。
巴基斯坦塔利班，原本受美國轟炸殺害多位領袖影響四分五裂，巴基斯坦軍方先前宣布反恐已有重大成果，擊斃1.8萬恐怖份子，沒收400噸炸藥後，巴基斯坦塔利班宣布與兩個分裂組織重新結合。
白俄羅斯
白俄羅斯總統盧卡申科17日原本稱除非他死才會重新選舉，之後態度軟化表示「我非聖賢」，願意在修憲後重新選舉，但堅持不在抗爭者的壓力下重新選舉。
立陶宛外長17日表示俄軍若協助白俄羅斯將形同入侵。
美國川普政府官員17日表示白俄羅斯無法再無視人民要求民主。
歐盟領袖將聲援白俄羅斯抗爭人民。
德國總統17日呼籲白俄羅斯軍方不要對人民使用暴力。
德國財長16日稱盧卡申科為獨裁者。
法國總統馬克宏16日表示歐盟應支持白俄羅斯抗爭人民。
英國外長17日表日不接受白俄羅斯大選結果。
挪威
挪威17日表示逮捕間諜，為挪威公民，未透露為哪國工作。
德國
德國也傳出警方膝制壓頭頸部影片，引起軒然大波與調查。美國佛洛伊德事件後膝制壓人人喊打，但遭暴徒攻擊時警方採取膝制壓是很正常的程序。
美國
川普民調顯著回升，CNN於8月12~15日進行的民調顯示川普僅落露拜登4%。
海地
美國國務卿蓬佩奧要求海地舉行大選，強化法治與支持人權。
多明尼加
多明尼加總統16日就職，表達經濟困境與疫情打擊下，國家面臨艱困情況，不會很快很容易恢復。
瓜地馬拉
武裝分子放火逼迫40個原住民家庭逃離家園。
以色列
以色列總統17日邀請阿聯實際領袖訪問以色列。
以色列總理納唐亞胡17日表示以色列準備直航阿聯，經沙烏地阿拉伯上空。
川普女婿庫許納表示美國在一定時間內不會接受以色列併吞約旦河西岸，希望專注在以色列-阿聯關係正常化上。
阿拉伯聯合大公國
阿聯在伊朗對其與以色列關係正常化惡言相向後，召見伊朗駐阿布達比大使表達抗議。
土耳其
普丁與艾爾段電話討論利比亞、敘利亞問題。
塞浦路斯17日抨擊歐盟對土耳其的姑息主義無助於解決東地中海危機。
黎巴嫩
黎巴嫩原本疫情尚在控制內，大爆炸後醫療崩潰，疫情暴增，發布警戒狀態，將封城2週。
利比亞
土耳其國防部長、卡達國防部長、德國外長，17日前往首都的黎坡里，討論內戰停火。
受內戰影響，未能管制人民聚集婚喪喜慶，疫情失控，8,200確診，150死。
敘利亞
土俄聯合巡邏時受到民兵攻擊，土國一輛軍車受創，無人傷亡。
美國17日2架直升機攻擊敘利亞東北部政府軍據點。
葉門
沙烏地阿拉伯表示北葉門胡塞叛軍17日發射砲彈射向邊界村莊，無人傷亡。
阿富汗
法國之後，澳洲也呼籲阿富汗政府不要釋放部分塔利班囚犯。
索馬利亞
16日的恐怖攻擊已造成16死。