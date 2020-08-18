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每日國際焦點

川普民調顯著回升，CNN於8月12~15日進行的民調顯示川普僅落後拜登4%。

美、德、英、法等國紛紛要求白俄羅斯尊重民主，國際壓力下，白俄羅斯總統盧卡申科態度軟化，表示願意在修憲後重新選舉，但堅持不在抗爭者的壓力下重新選舉。

以色列與阿聯的關係正常化腳步快速邁進，以色列總統邀請阿聯實際領袖訪問以色列。總理納唐亞胡表示以色列準備直航阿聯，經沙烏地阿拉伯上空。暗示沙國默許。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

日本

日本2020年 第二季經濟衰退高達27.8% ，是1980年有紀錄以來最大衰退。

馬來西亞

馬來西亞17日表示 取締非法捕魚時發生衝突 ，擊斃1名越南漁民。

紐西蘭

紐西蘭原本102日零本土疫情，卻 不明來源的爆發本土傳染 ，病毒基因分析可能來自澳洲或英國。

紐西蘭總理17日表示受到 疫情爆發影響 ，三分之一人民封城，無法進行選舉，宣布大選延後一個月至10月17日。

印度

17日 喀什米爾民兵攻擊 造成6死。

巴基斯坦

巴基斯坦總司令17日訪沙烏地阿拉伯。沙國自2018年 巴基斯坦發生財務危機 起，貸款30億美元，賒款32億美元石油設施給巴基斯坦。印度併吞克什米爾後，巴基斯坦逼迫沙國干涉，沙國惱怒下要求巴基斯坦還款10億美元。巴國總司令此行主要即討論相關問題。

巴基斯坦塔利班 ，原本受美國轟炸殺害多位領袖影響四分五裂，巴基斯坦軍方先前宣布反恐已有重大成果，擊斃1.8萬恐怖份子，沒收400噸炸藥後，巴基斯坦塔利班宣布與兩個分裂組織重新結合。

白俄羅斯

白俄羅斯總統盧卡申科17日原本稱除非他死才會重新選舉，之後態度軟化表示「我非聖賢」，願意在修憲後重新選舉，但 堅持不在抗爭者的壓力下重新選舉 。

立陶宛外長 17日表示俄軍若協助白俄羅斯將形同入侵。

美國川普政府官員17日表示 白俄羅斯無法再無視人民要求民主 。

歐盟領袖 將聲援白俄羅斯抗爭人民。

德國總統17日呼籲 白俄羅斯軍方 不要對人民使用暴力。

德國財長16日稱 盧卡申科為獨裁者 。

法國總統馬克宏16日表示 歐盟應支持白俄羅斯抗爭人民 。

英國外長17日表日 不接受白俄羅斯大選結果 。

挪威

挪威17日表示 逮捕間諜 ，為挪威公民，未透露為哪國工作。

德國

德國也傳出警方膝制壓頭頸部影片 ，引起軒然大波與調查。美國佛洛伊德事件後膝制壓人人喊打，但遭暴徒攻擊時警方採取膝制壓是很正常的程序。

美國

川普民調顯著回升 ，CNN於8月12~15日進行的民調顯示川普僅落露拜登4%。

海地

美國國務卿蓬佩奧要求 海地舉行大選 ，強化法治與支持人權。

多明尼加

多明尼加總統16日就職 ，表達經濟困境與疫情打擊下，國家面臨艱困情況，不會很快很容易恢復。

瓜地馬拉

武裝分子 放火逼迫40個原住民家庭逃離家園。

以色列

以色列總統 17日邀請阿聯實際領袖訪問以色列。

以色列總理納唐亞胡17日表示 以色列準備直航阿聯 ，經沙烏地阿拉伯上空。

川普女婿庫許納表示美國在一定時間內 不會接受以色列併吞約旦河西岸 ，希望專注在以色列-阿聯關係正常化上。

阿拉伯聯合大公國

阿聯 在伊朗對其與以色列關係正常化惡言相向後，召見伊朗駐阿布達比大使表達抗議。

土耳其

普丁與艾爾段電話 討論利比亞、敘利亞問題 。

塞浦路斯17日抨擊歐盟對土耳其的 姑息主義 無助於解決東地中海危機。

黎巴嫩

黎巴嫩原本疫情尚在控制內， 大爆炸後醫療崩潰 ，疫情暴增，發布警戒狀態，將封城2週。

利比亞

土耳其國防部長、卡達國防部長、德國外長，17日前往首都的黎坡里， 討論內戰停火 。

受內戰影響，未能管制人民聚集婚喪喜慶， 疫情失控 ，8,200確診，150死。

敘利亞

土俄聯合巡邏時受到 民兵攻擊 ，土國一輛軍車受創，無人傷亡。

美國17日2架直升機 攻擊敘利亞東北部政府軍據點 。

葉門

沙烏地阿拉伯表示 北葉門胡塞叛軍 17日發射砲彈射向邊界村莊，無人傷亡。

阿富汗

法國之後，澳洲也呼籲阿富汗政府 不要釋放部分塔利班囚犯 。

索馬利亞