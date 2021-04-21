遠比改名吃鮭魚更可議的是時下所謂大胃王比賽，參賽者猛吃硬吃漢堡餅爭勝。大胃王競賽極可能損及健康，更是不惜福不環保愚昧浪費行為。圖／擷自網路，民報合成

本年3月間，有日本壽司連鎖店宣佈，凡姓名有「鮭魚」同音同字顧客，可以享有免費吃兩天壽司餐優待。消息傳來，台灣即有超過三百人更改姓名以符合優惠條件而大啖鮭魚壽司。

上述這一現象，國內頗有憂時人士深不以為然，質疑時下年輕人是否有正確價值觀，甚至對國家前途是否關心在意。

然而事件恐也未必如此嚴重。年輕人搞怪起鬨，何代無之？為吃鮭魚改名，背後原因多也不過是新奇湊熱鬧，無聊確是無聊，但也不致比無聊更嚴重。再者為吃免費鮭魚改名，不過三百人左右，佔全國年輕人萬分之一或更少，國人殊不必認為即是廣大年輕人心態寫照，不須發出每一世代都有人慨歎的「年輕人怎麼變成這樣子」。

遠比改名吃鮭魚更可議的是時下所謂大胃王比賽，參賽者猛吃硬吃漢堡餅爭勝，卻未聞受到時論檢討，是頗令人不解現象。

大胃王競賽可能損及健康

為吃鮭魚改名雖非正道，終究並無大害。但大胃王競賽極可能損及健康，更是不惜福、不環保愚昧浪費行為。至少各級學校也該禁絕學生追隨這一歪風。多元也不能多到離譜。

鮭魚事件其實另有一令人不安現象。以「年輕世代」自居年輕人面對質疑，不是虛心反省或理性辯白，而是情緒化，文不對題的反擊。報載有年輕人表示，大人們「難道完全不必檢討為何自己給下一代留下這樣的未來嗎」，即是典型反應。你檢討我，我即反扣你一頂帽子。

以「年輕世代」自居年輕人，只能享受吹捧奉承而容不得批評，不是健康心態或民主風度，和威權統治者只許歌頌英明偉大，似也無甚差異。

數年前有全聯福利中心總裁徐重仁，說出一句「年輕人很會花錢」，即招致「年輕世代」潑辣霸凌，更是很經典案例。

當時「年輕世代」並未遵奉殷海光教授所倡「講理俱樂部」精神，平心靜氣討論徐總裁所說是否有理，而是對他發動批鬥，大有鬥垮鬥臭，再踏上一萬腳之勢。國人找一份2017年4月13日《自由時報》所載「徐重仁被譙翻」一閱，當可知本文形容並不過份。

所謂「攻擊是最佳防禦」，所謂「圍魏救趙」，確是兵學名言戰術高招，但不是民主社會宜有風氣。

講理包容才是民主風度

如果有朝一日，一應政治、經濟、社會、文化等領域議題的討論，都已只有一種聲音，抱持不同意見都怕被「譙翻」而禁聲，則國家雖是民主社會，實則只怕已蛻化為另一威權社會。

另一值得注意，也很令人痛心現象，是前述徐總裁應已是祖父級年歲，他所發議論也僅是很多家長共有的感慨，然而卻招致極粗暴也未必公正「起底」攻擊，所暴露者是對方欠缺起碼倫常理念，彷彿一亮出「年輕世代」招牌即可為所欲為。這一心態是可痛也可憂。一個可以任意羞辱長上的社會，不是一個文明社會。

誠然，上述「年輕世代」種種行徑，並不代表國內廣大年輕人，正猶時下所謂學生領袖，充其量也僅只是他那一夥人的領袖而已。本文多次以加上引號稱謂也意即在此。

但以「年輕世代」自居，浮躁青年的妄自尊大風格，對廣大年輕人也有其啟發誘引作用，甚至形成一套規範模式和政治正確，彷彿惟其如此才是時代青年，而形成某種程度同儕壓力。時至今日，年輕人講話若不帶幾句粗話髒話，有可能被視為不夠現代，即是很鮮明一例，顯現出向下沉淪壓力，確實不小。

我本人現已深深進入暮年。但本文對所謂年輕世代所持負面論述，並非緣於我已僵化為老古板，或是見不得年輕人風光，而是有其深層緣由。

我在自己猶是年輕人時期，即對年輕人有相當保留看法，深覺年輕人，或至少是關懷世事年輕人，多是具有直覺或天真的正義感，又容易受到動人口號誘惑而輕易以身相許，而後更容易以從一而終心態追隨某一旗幟而一路走到底，也很可能是一路錯到底。

而我上述這一認知，不僅是至今未變，更由於數十年來目睹種種醜惡現象，各路學閥政客利用年輕人上述三破口，所施展的逢迎吹捧，攏絡收編，而更堅定這一信念。

很希望今天的年輕世代，能放棄一應貢高自大，切實認識到心防上這三項致命破口，以期在險惡世途上減少被騙失身之恨。



作者指出，以「年輕世代」自居年輕人，只能享受吹捧奉承而容不得批評，不是健康心態或民主風度。示意圖／擷自網路，民報合成