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每日國際焦點

俄羅斯表示塔利班已經控制與塔吉克、烏茲別克的邊界。塔利班6天內已經攻下8座省府，控制全國65%地區。美國國防部官員透露塔利班以當前勢如破竹的進軍，可能在30天內包圍首都喀布爾，90天內攻下。

伊朗新任總統Ebrahim Raisi任命反西方的Hossein Amirabdollahian為外長。前副石油部長Hossein Amirabdollahian擔任石油部長。

以色列預定將再核准在約旦河西岸興建猶太屯墾者住宅。

限制施打年齡後，英國就沒有阿斯特捷利康血栓案例。

日本

俄羅斯與日本外長討論北方四島共同開發經濟計畫。

巴拿馬籍載運木屑貨輪緋紅北極星號11日在八戸港外擱淺，雖然重新浮起，但船殼破裂，下錨停航，向日本海岸防衛隊呼救，21船員已撤離。

南韓

道達爾能源、麥格理銀行綠能投資集團，取得釜山外海1.5吉瓦浮式基礎離岸風能執照。

LS電纜買下南韓國內最大鋪設海纜駁船8000噸重的GL2030，成為南韓唯一同時能製造與鋪設海纜的公司。

北韓

連續2日不接南韓熱線。

中國

將給予緬甸軍政府600萬美元資助21項開發計畫。歐美抵制緬甸反而使緬甸靠向中國。

印度

喜馬偕爾邦高速公路山崩10死14傷30受困。

菲律賓

民答那峨島鐵路6000萬美元合約，由中國鐵路設計集團與廣州萬安建設監理有限公司的聯盟得標，另外兩家投標者也都是中國企業。計畫於2023年6月啟用，之後拓展環島路網。

核准阿拉伯聯合大公國製造的國藥疫苗版本Hayat-Vax。

馬來西亞

國王Abdullah Ahmad Shah要求首相慕尤丁於9月初舉行信任投票。

緬甸

仰光5人逃避軍警追緝，從大樓上跳下2死。

阿富汗

美國國防部官員透露塔利班以當前勢如破竹的進軍，可能在30天內包圍首都喀布爾，90天內攻下。

歐盟

增加對東部六國援助經費自4000萬歐元提升至7500萬歐元，協助亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、喬治亞、摩多瓦、烏克蘭施打疫苗。

英國

限制施打年齡後，英國就沒有阿斯特捷利康血栓案例。

德國

以為俄羅斯進行間諜罪名，逮捕57歲英國柏林大使館員工。

火車司機罷工造成交通大亂。

俄羅斯

增添反對領袖 Alexei Navalny罪名，以延長刑期。

義大利

敦促地方政府在學校開學前為12~18歲青少年施打疫苗。

瑞士

提出不施打疫苗就沒有免費篩檢構想。

白俄羅斯

要求美國大使館減少人員，並撤回同意美國派任新大使Julie Fisher，報復美國制裁。

波蘭

通過爭議性的媒體法案，針對美國Discovery公司，將觸怒歐美。

荷蘭

與德國突然改變決定表示不會遣返阿富汗偷渡客。

拉脫維亞

邊界警方驅回白俄羅斯縱放的越界偷渡客。

希臘

伯羅奔尼撒半島新野火再起，20村莊撤離。

美國

6月汽機車里程年增14.5%，回到2019年水準，顯示美國人逐漸恢復正常活動。

加拿大

持續譴責中國對Michael Spavor判刑，外長稱是可笑可恥的審判。

巴西

通過可剝奪疫苗專利權法案。

智利

為施打科興疫苗的老人追加阿斯特捷利康疫苗。

哥倫比亞

疫情邊界管制解除後，想往美國的南美偷渡客積滿哥倫比亞，

委內瑞拉

挪威表示參與調停委國政府與反對黨。

古巴

印度變種造成疫情嚴重醫療系統瀕臨崩潰。

尼加拉瓜

西班牙因尼國抨擊干預內政，召回駐尼加拉瓜大使。

巴拿馬

與哥倫比亞達成管理雙方邊界偷渡客協議。

以色列

預定將再核准在約旦河西岸興建猶太屯墾者住宅。

土耳其

儘管阿富汗情勢惡化，仍有興趣營運喀布爾機場。

伊朗

新任總統Ebrahim Raisi任命反西方的Hossein Amirabdollahian為外長。前副石油部長Hossein Amirabdollahian擔任石油部長。

黎巴嫩

央行停止提供燃料補助外匯。

衣索比亞

提格雷與奧羅米亞州反對勢力結盟。

卡達

派任駐沙烏地阿拉伯大使，象徵兩國完全和好。

葉門

燃料短缺導致森林遭大量砍伐。

摩洛哥

歷史性的以色列外長來訪時，與以色列簽訂3項協議。

阿爾及利亞

野火造成65死。

坦尚尼亞

執政黨營媒體Uhuru因稱總統Samia Suluhu Hassan不參選2025大選，遭以散布假新聞罪名停刊。

甘比亞

英國石油未能開發離岸油氣，支付2930萬美元罰款。

那密比亞

飽受反對的拍賣大象計畫，170隻中只賣出1/3。

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