因社群媒體無遠弗屆的影響力，和已經不怕千夫所指的社群媒體老大霸權心態，加中共無孔不入對美國和台灣的滲透，台灣政府應未雨綢繆，籌組社群媒體國家隊，成立一家類似臉書的公司，以保障人民公平公正公開的基本視聽權力。

最近小英總統的FB點閲率明顯下降，有些偏綠的公眾人物也發現無緣無故FB點閲率下降，有人發現朋友們馬上可以看到自己發的吃喝玩樂的貼文，但有關中共負面消息的貼文則不被轉發；加上去年美國川普總統在大選前整個推特帳號被拔掉，連美國總統都變成半個啞巴，總統喪失站在第一線認真負責和人民溝通的管道和機會，加上左媒一面倒向民主黨拜登，不遺餘力醜化川普，川普頓時失去武器打媒體空戰，去年美國總統大選完全是一場不公不義的選舉，見微知著台灣宜早準備，現在社群媒體的影響力已經超越傳統大眾媒體，加上先前美國230條款誤將社群媒體當成天使，授權他們可以審查言論，等於開了一張空白支票給推特和臉書等托拉斯社群媒體，其寡佔甚至獨佔的市場地位幾乎已經就是新聞局在審查言論，推特執行長甚至寡廉鮮恥表示他們想拔掉誰就可以拔掉誰，意思就是你們不爽可以不要用啊！我們不爽也可以不給用！他們都敢拔掉川普了，還有什麼不敢的呢？

社群媒體可能變成魔鬼

社群媒體不是天使，可能轉身就變成魔鬼，社群媒體可以決定要讓我們看到什麼、聽到什麼，進而影響和控制我們想什麼。台灣應未雨綢繆，臉書的中文審查全是中國人，改天親台友台的言論全部被無聲無息的消失，人民也不會有疑問或感覺。他們可以躲在暗處當威權時代的新聞局長，然後大喇喇的說沒有言論審查，不然你拿出證據啊！

台積電是台灣的護國神山，但是只有一座神山護國是不夠的，面對中共無所不用其極的打壓和滲透，需要許多座護國群山，才能保台灣之自由、民主、開放和繁榮。

如同我對台灣武漢肺炎疫苗的疫苗國家隊有信心，政府也應該著手籌組台灣社群媒體國家隊，成立一家公司，我們早已掌握關鍵技術，只是做與不做的問題而已，社群媒體掌握在自己手中，才不會被敵人揑住要害。

中國用偷的用騙的，無所不用其極在發展這方面的科技，並且完全沒有人權和隱私的觀念；社群媒體掌握在敵人手中，決定台灣人民聽到什麼看到什麼，這才是無聲無息的空戰，美國即使社群媒體不是完全被赤化，但以美國矽谷左派才是政治正確的氛圍，可能未來幾年甚至十幾年都不會改變，蔡政府宜早謀對策，早做打算！

搞一個台灣版的臉書對台灣來說一點也不難，今天不做明天後悔，為保障台灣的新聞自由，維護台灣人民最基本的公平公正公開的視聽權利，政府宜主導再建一座護國神山。

中國有微博，台灣也要有自己的臉書。



社群媒體可以決定要讓我們看到什麼、聽到什麼，進而影響和控制我們想什麼。2020年美國川普總統在大選前整個推特帳號被拔掉，讓他變成半個啞巴。示意圖／Pixabay，民報合成