2011年311大地震後日本東北大學吾妻行雄（あがつま ゆきお／Yukio Agatsuma)教授長期持續調查日本三陸海岸海洋生物相的演替。他發現海嘯幾乎帶走了棲息於宮城縣志津川灣內所有的海洋生物，包括捕食蝦夷海膽（Mesocentrotus nudus，以前稱Strongylocentrotus nudus）的天敵：海星和螃蟹。海嘯後，海藻林（kelp, Ecklonia bicyclis, beds （or forests）、海中林）復原最快，僅僅一年即恢復原貌；2年後海膽和鮑魚也逐漸恢復資源量。但是倖存的海膽在捕食者淨空的海藻林，大肆繁衍、數量激增，短短3年（2013年）其生物量已約是原先海嘯前的7倍。

這些海膽幾乎吃光了日本東北沿岸海域的巨型海藻林，造成海中林崩盤，海底光禿沙漠化（barrens），而這些海藻林正是日本東北沿岸岩礁生態系的基盤，也是漁業的基礎。更可怕的是，海膽啃光海藻林後並不會立即死亡，牠們生命力超強可以忍著飢餓蟄伏原地達6個月之久。更何況此種海膽長壽可活15年，除非除掉這些海膽，否則海藻林恢復將遙遙無期。因為一旦驅逐海膽，海藻林僅需幾個月的時間就能恢復。所以這些生殖巢空無一物沒商品價值的海膽（spongy sea urchin），唯一的功用就是被當地日本漁家撈起來當農業堆肥。

北海道水產專家早就利用海帶餵食海膽增肥。吾妻教授曾在北海道服務過，他建議宮城縣漁家把清除附著於漁具的海帶、昆布等大型藻的海拋廢棄物，以每10天餵食一次的頻度養殖吊養在籠子的這些空虛、深褐色生殖巢，沒商品價值的海膽，進行撈捕再養殖（catch and culture）的實驗。

3個月後不但這些海膽的生殖巢顏色金黃飽滿，甘味胺基酸（絲氨酸serine、丙氨酸alanine）成分倍增，而且可口，一如天然海膽，再創商機。吾妻教授的研究團隊不但一舉拯救被海膽蹂躪幾乎消失的海帶群落，保全當地海洋生物的多樣性及海洋的碳儲存庫；同時廢物利用，進行撈捕再養殖將頭痛的為害生物海膽，扭轉乾坤一變為地方劫後餘生漁家高級食材之創生產業。

無獨有偶，2017年日本神奈川縣三浦半島也飽受海水暖化藻場消失，加上暖化加速嗜食草食性水族暴增，藻場更被迅速啃食，所謂磯燒（海中藻類消失的現象）之苦。其中紫海膽（ムラサキウニ, Heliocidaris crassispina）和象魚數量過剩是被點名的禍首。神奈川水產試驗所的研究員巧妙的善用當地盛產高麗菜，在販售包裝過程中所淘汰的菜葉，餵食這些對生態有害飢腸轆轆皮包骨的海膽，養殖三個月後活存率和生殖腺指數（GSI）居然與天然海膽的不相上下，品質也深獲好評，甚至因為生殖巢帶有特殊的甜味而獲「高麗菜海膽」（キャベツウニ）之品牌。

白棘三列海膽（Tripneustes gratilla）俗稱馬糞海膽，是棲息於台灣海域海膽科的大型海膽（殼高可達5公分、直徑達12公分），是臺灣的食用海膽之一，而澎湖恰是此海膽的最主要產地，據某研究者估計，40幾年前澎湖周圍海域約有2億顆海膽。但因為市場需求大，主政者無法有效管理，盡管政府致力於種苗放流多年，資源但仍不見起色，導致海膽資源逐年減少，幾乎絕跡，地方保育團體頻頻呼籲禁捕、封海，待資源恢復才是上策。

他山之石可以攻錯。與其放流小海膽種苗到保育區，隔天在放流地點卻看不見小海膽的蹤跡，也無從評估放流成效的政策；不如效法日本多年累積的經驗，將這些研究人員辛苦由培養種海膽到育出放流的小海膽（直徑2公分）養殖起來，三個月後剛好趕上夏日觀光旺季，提供饕客們視為極品的澎湖海膽，既可以保育澎湖海膽資源，避免因人為濫捕造成海膽消失於人類的食譜；同時也可以善用台灣為數可觀的廢菜，開創澎湖經濟契機，一舉數得，何樂而不為。