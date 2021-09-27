世事難料，3 年前買了一本二手貨的書：《台灣懷舊》，創意力文化事業有限公司 1990 出版，松本曉美和謝森展編集。主要是來自由日本人松本曉美花了二十年收集明信片等照片。2019 年冬與兒子在矽谷回台朋友簡崇德在台東鹿野鄉開的無菜單的餐廳「漢德那斯番菜料理」，看到這本書，雖然兒子不懂日文和中文，但是他喜歡裏面的歷史照片，那是被國民黨嘗試抹滅和空白的五十年台灣歷史。原出版社已不再出版，花了很多時間在台灣二手貨找到了兩本，在日本也有，不過很貴，委託好友湯逸生幫忙代買。

最近翻閲此書，才知是好友許永華兄拿出來賣的（心中猜測應是往生）；永華兄一生致力反國民黨威權統治追求台灣法理獨立，心胸開闊意志堅強。我來美那年 1979 年發生了改變台灣歷史的美麗島事件，在林家血案後，永華兄在密西根大學，安雅堡（Michigan Ann Arbor）大廰舉辦「聲討國民黨大會」中主持，現場人山人海，當然也包括國民黨校園特務黨棍來鬧場的（目前應該都是韓粉之流），過程出現火爆場面！因為會場登記者有權請警察把他們趕出場；他們出去後竟然唱起「國歌」呼喊口號，會場內一片爆笑! 真的像極了滿朝末年的滿人權貴和今天中國的紅粉！

1989 年搬來矽谷一年後，夫妻攜帶四歳和兩歳兒子到南加州拜訪永華兄，剛好碰到加拿大羅益世在台被捕，永華兄邀請我們同行到洛杉磯辦事處示威，現場由郭清江博士主持，過程中，辦事處請一壯碩的華裔保鏢出面掏槍欲驅逐，郭大喊「Go ahead, shoot it!」保鏢展現功夫踢向郭的下體令他應聲而倒，同行有經驗者，打電話給警察，警察來後將保鏢反手上銬並告知郭有權對其法律控訴。

在2012年大選永華兄參加了南加助團，我們在南投草屯踫面，當時大家都非常支持蔡英文……，遺憾的是永華兄在2015過世，無法看到一位沒有臺灣價值，中心思想，毫無治國宏觀，勇於說謊連博士學位都是編造的（偽造文書和詐欺罪公訴罪）黨國之女坐上大位，還嗆聲「台派不是只有你們，民進黨是她救的（真廉價！）」；如果永華兄見證了蔡公然杯葛「東奧正名」以他一生的堅持理想，必定達伐之。雖然在蔡的龐大資源引導下，我們半世紀來的價值在凋零中，但我們的理想堅持不會改變的。

這本書用「據台」和「民國」是相當不妥的，日本擁有台灣是經由「馬關條約」法理持有，那來占據之有？日治時代那來「民國」？