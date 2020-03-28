台灣將以華航上海指定航班，接返仍滯留中國湖北的國人，中國湖北台辦堅持要求以「武漢包機」模式，稱「路途遙遠」力阻滯留武漢台商從上海返台。民進黨立委王定宇今天也在臉書砲轟:「中共政治操作說謊的專業能力，比防疫做事高明太多了！」。圖/指揮中心提供

台灣將以華航上海指定航班，接返仍滯留中國湖北的國人，中國湖北台辦堅持要求以「武漢包機」模式，稱「路途遙遠」力阻滯留武漢台商從上海返台。對此，行政院長蘇貞昌今天視察台酒公司時表示，依疾管署防疫中心專家會議的結論，回來一定要採「類包機」方式。民進黨立委王定宇今天也在臉書砲轟中共台辦稱台灣讓台胞去上海搭機，是在找台胞麻煩，「中共政治操作說謊的專業能力，比防疫做事高明太多了！」

行政院長蘇貞昌今天表示，武漢將開啟封城，中國還有5個機場與台灣往來，我們依疾管署防疫中心專家會議的結論，回來一定要「類包機」方式，就是哪一天、哪一班，這樣才好讓整個檢疫能夠進行，同時讓飛機上的旅客也能安全，回國後也讓2300萬國人的安全獲得保障。

蘇貞昌表示，對於滯留武漢同胞回國，政府用盡心力，第一趟包機卻因為中國的變化出了好多問題，甚至不在名單上的人也塞進來，而且還是確診的病例，讓我們的防疫差點破口，讓我們的防疫人員負擔很重。

蘇貞昌說，第二趟我們還是依蔡總統指示堅持，就是弱勢優先、防疫優先、量力而為，第二趟包機在一波三折後，也終於成行，現在所有強制檢疫、隔離的回台同胞，也都已經安全出關。

民進黨立委王定宇今天也在臉書PO文解釋為什麼武漢和湖北必須特殊處理？因為這裡是連中共北京都禁止入京的重疫區，台灣列為一級疫區（另外還有鑽石公主號），不是不能回國，而是檢疫、防疫必須要求。

到底誰在阻擾包機撤台僑？王定宇說，台灣只有一個要求就是防疫不能折扣，登機前的檢疫、登機後的防疫、抵台後的再檢疫、集中隔離，這是保護飛機同乘人員的安全，更是保護台灣防疫網的必要工作。至於在哪裡接人、用哪家班機，看看過去的例子，這些往往是中共的政治考慮比較多，而非台灣，甚至臨時增加名單的都是中共。

所謂「要滯留湖北台灣人去上海搭指定班機，不讓他們搭包機直接就近從武漢回台灣？」王定宇說，這個是非常惡意的謊言，他強調，台灣一直在溝通第三次包機從武漢撤僑，連搭乘名單都已經在溝通中，比照第二次防疫模式（可以稱之為「台灣包機撤僑防疫模式」）。

王定宇解釋，中共宣佈湖北解封，很多人要求若是武漢包機一直談不妥，為什麼不讓滯留湖北台灣人自己去其他機場回台灣，不是還有一些在台灣的媚中者，要求取消註記讓他們自己去別的省份搭機回台，就是劃錯重點的類似要求，台灣政府於是增加一個選項給滯留湖北的人，搭乘指定定期航班，我們會派專業人士隨機進行防疫。「所以正確來說，台灣沒有放棄努力武漢包機撤僑，只是因應湖北解封，提供多一個滯留台胞撤回的方式。」

王定宇砲轟中共台辦反過來說台灣讓台胞去上海搭機，是在找台胞麻煩，還發動勸阻，只能說「中共政治操作說謊的專業能力，比防疫做事高明太多了！」