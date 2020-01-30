228受難者王育霖遺孀王陳仙槎女士2月1日（大年初八）上午10時在台南市立殯葬所明德廳公祭。王陳仙槎係在今年1月14日凌晨，在睡夢中安詳辭世，享壽98歲。

王育霖（1919年-1947年）台南人，是日治時期台灣第1位在日本當檢察官的台灣人，也是228受難者。2017 年2月20日台南「二二八70周年暨1987平反30周年」系列活動之《期待明天的人：二二八消失的檢察官王育霖》新書發表會在吳園藝文中心舉行，時任南市長的副總統當選人賴清德推崇王育霖檢察官是「正義的代表與公義的化身」。

王育霖親弟弟王育德（1924-1985）於戰後在台南一中任教，對胞兄被捕下落不明，他取道香港逃往日本，重回東京大學完成博士學位，成為台語文專家。留日期間積極鼓吹台灣獨立、發行《台灣青年》刊物，出版《台灣—苦悶的歷史》等書，被列為「黑名單」無法回台，最後客死他鄉。

2017 年2月20日《期待明天的人：二二八消失的檢察官王育霖》新書發表會

當時應邀與會的前司法院副院長城仲模在致詞中指他和王育霖、王育德一家同出身成長在昔稱「台獨一條街」的台南民權路，他盼台灣人都有這樣台灣意識，相信台灣的未來終會到達咱「所愛的那一天」。

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2017年228慘案七十週年，首度出版王育霖僅存的日記、書信、詩文和評論，書中穿插珍貴的照片和文物，也收錄其胞弟王育德等人的紀念文章及時任中研院副研究員、現任國史館長張炎憲對其遺孀王陳仙槎女士所做的口述歷史。

王育霖，二戰期間在日本，曾資助許多台灣留學生度過困境。戰後返回台灣，擔任新竹地院檢察官，卻在偵辦新竹市長郭紹宗「救濟物資貪瀆案」時遭對方誣指，竟搶走搜索令與卷宗，於是憤而罷官辭職。

在《民報》林茂生擔任社長時期擔任法律顧問期間，不但撰寫有關司法的社論和評論，也完成了《提審法解說》，留給人民懂得保障身體自由，不受非法逮捕、羈押、審判和處罰的屏障，可謂台灣司法改革的先驅。喜愛文學的他，除了法律和文學評論，也寫下無數詩文，字裡行間感性動人、細緻入微，富含深邃的思想與文學涵養。

1947年228事件爆發，3月14日下午3點多，6個武裝士兵（另有5、6個便衣；幾個穿中山裝男子等不同說法），在台北住宅押走王育霖。當時長子克雄兩歲半、次子克紹兩個月半，25歲王陳仙槎飽受驚嚇，她一手牽著、一手抱著孩子，到處奔走找不到丈夫，半年多後無計可施，只好搬回台南、強忍悲痛和異樣眼光。辛苦撫育兩兒子，在戒嚴白色恐怖時期處境特別艱難，她咬牙栽培，長子王克雄台大電機系畢業、到美國取得電機博士，在海外從事房地產；次子王克紹高雄醫學院畢業，曾任職省立台南醫院外科，現在南市中西區成功路經營王克紹診所。

台南市府於前年將王育霖、王育德兄弟列為府城歷史名人，在中西區民權路2段96-1號為故居掛牌，並於古蹟原台南公會堂後側吳園排屋設立王育德紀念館，去年發行紀錄片《回鄉Huê-hiong》。

(2分鐘短片)

(42分鐘口述紀錄片)

媒體報導：王克紹說，當年他父親被押走數日，曾有人到家裡偷偷出示紙條、表示受託傳達訊息，但母親透過許多管道打探都沒下文。他們深信父親被捕後並未被立刻處決，許多檔案沒公布真相不明，父親究竟在哪一天死的一直沒查出來，只能以被抓走的3月14日做忌，每年這天形同2度傷害，媽媽更是痛苦了70多年。

王家兩兄弟說，母親痛心父親含冤枉死，日夜盼望查明遇害確切時日，可以好好為他做忌，但70多年過去了，這個心願始終無法實現，母親可說是帶著遺憾離開，但從另個角度來看，其父母終於在天上團聚，應該是這對患難夫妻最想望的吧。

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