前言

台灣學者,不務正業者,可舉三例:農業博士擅長當政「修憲」,數學博士擅長鼓吹「革命」,化學博士擅長說明「正名」。唯有法學博士,中規中矩,擅長詳述「法理」。在台灣,「修憲」權限,必經立院特定程序,方可實現,非庶民可任意置喙;「革命」意願,任何人皆可理直氣壯,激勵鼓吹,但常需倡導非武力、不流血;「正名」行之有年,國家法規,有靠總統行政命令,達成時最可振奮民心。「法理」學者需懸樑刺股,精研細節,容不了非科班一廂情願,隨便胡說。

「建國」是目的,「革命、正名、修憲、法理」是建國的手段;「目的」與「手段」層次不同,混為一談,容易引出旁枝錯節,不易收場。實則「修憲」、「革命」、「正名」、「法理」等四例,急需鼓勵多管齊下。

媒體報導:「正名」近例

一個月前,媒體報導三則正名事項,分別依民間、政黨、政府列舉實情如下:

民間

9月25日: 中華民國野鳥學會日前拒絕更名 、拒絕簽承諾不促進或倡導台灣獨立文件,遭國際鳥盟除名。中華鳥會說,已決定英文名中 Chinese(中國的)改為 Taiwan(台灣),加強國際識別。

實情:「 中華鳥會遭除名後改英文名,Chinese 變 Taiwan 增強國際辨識 」,但是中文名字並未由「中國」改成「台灣」,聲稱是「因改中文名牽涉層面較廣,行政程序較多,包含修改章程等,且在國際間,英文名稱造成的困擾遠比中文名稱大,改中文名沒比改英文名迫切」。但鳥會已有人打算提案改中文名,之後才會討論。無論中文或英文,「鳥會」改名全然無關「建國」。

政黨

9月24日:「 民進黨正國會 [正常國家促進會] 立委擬提修憲案,盼以「台灣」加入國際組織 。 」

實情:9月28日「 正國會立委陳亭妃澄清,完全沒有要變更領土。 」所以,民進黨正國會所取用的文字「盼以『台灣』加入國際組織」,此「正名」並非建國制新憲。

政府

9月26日:高市府關注到國際組織「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)將台灣加入聯盟的城市國籍,含高雄市 6 都遭標示為「中國」,如「Kaohsiung China」。市府嚴正要求正名。 新聞局長董建宏聲明,拒絕接受片面改變與矮化 ,嚴正表達台灣不是中國的一部份,高雄市的國家不是「中國」,不宜改為 「Kaohsiung China」(其他 5 都同理)。

實情:外交部長吳釗燮,行政院長蘇貞昌,六都市長,總統蔡英文分別對此「正名」團隊精神,做如下自詡讚賞:

吳釗燮:國際組織「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)的相關國際組織官網內,在介紹高雄城市網頁,將高雄城市國籍標示為「中國」。二天後, 吳釗燮於 28 日召開記者會 ,慶祝六都合作,成功把「Kaohsiung China」,改回原來的會籍名稱 。在簡短的演講中,吳釗燮故意未提『原來的會籍名稱』就是『Chinese Taipei』」(外交官員當然有訓練,隨時都有其存心左右聽眾認知預先想好的說詞)。

蘇貞昌 :於 27 日參加師鐸獎頒獎典禮前受訪表示,這件事可印證國人同胞對外,真的要朝野團結一致,立場要堅定有力,就可以看出台灣不可輕侮,希望大家以後可以更團結,就會更有力 。隔日又表示,這次國際對台灣不禮貌且不正當的作為,因為有朝野市長一起努力, 名稱很快就更正過來 ,希望大家日後可以更團結,才會更有力 。

六都市長 抗議奏效 ! 市長聯盟更正我六都會籍

陳其邁:高雄就是高雄,跟中國一點關係都沒有,改回原註冊名字理所當然。

侯友宜:感謝外交部及其他直轄市政府與新北市一同發聲,讓地方政府永續發展委員會(ICLEI)等國際組織正視台灣。

盧秀燕:強調她是中華民國台中市長,這已是聯盟第二次的惡意更改,盼下不為例。

鄭文燦:這次六都的意見一致、不分藍綠,成功爭取到台灣城市應有的國格地位,這也充分代表著台灣只要一致對外,就能有好成果。

黃偉哲:擅改會籍,沒有經過對方同意,相信是大家都沒辦法接受的,對市長聯盟的善意表示歡迎。

柯文哲:(由台北市環保局發出新聞稿)對正名成功表示欣慰,未來會將秉持初衷,持續交流。

2020 國慶日的國家「正名」:「中華台北」

上述「全球氣候與能源市長聯盟」把台灣六都的國名,從誤導的「中國」更正爲原來入會的國名 — 中華台北。六個城市在國際組織中,被列為「新台北 中華台北;高雄 中華台北;台北 中華台北;桃園 中華台北;台中 中華台北;台南 中華台北」。為此,行政院長,外交部長,六都市長全都喜氣洋洋,大肆吹噓是全國團結一致的力量。然而,具有「國格」的六個直轄市的國名卻是「中華台北」,不是國家的名字。誠然,人必自侮,而後人侮之。是可喜,孰不可喜?

最值得注意的是蔡英文雙十節的 總統致詞 。在此影音 20:20〜20:35 短短 15 秒 中,她說「……六都首長一致對外,共同抗議,成功的更正了國際組織矮化台灣的做法,這些都是跨黨派團結表達立場的表現。……」她和吳釗燮一樣,故意不提所正名的國名已經是她所希冀迎合中國的「中華台北」。她已有全部六個直轄市市長共同歡欣背書。

絕對不是「建國」的「正名」,終於在光天化日之下,在台北「總統府」前「國慶日」的隆重慶典上,由擁有至高權位的蔡英文總統,親口宣告。民進黨的立場是,早已於 1971 年在國際上消失的「中華民國」,已經在 2020 雙十節,正名成了「中華台北」。

本次座談會之專題演講節目

本(第七)次座談會,由二位會員主講。演講內容請讀者點閱文末《政經傳媒》的【現場直播】台灣建國正名制憲國際線上座談會 EP7|2020.10.19

講題、講員分別如下:

(1)A History Lesson is Required—Paris Treaty & SFPT 謝鎮寬 Hsieh, John 台灣鄉情關懷會會長

(2)何謂解殖自決建國 張庭瑋 Chang, Kevin 台灣學生

結語

這次六都國家正名,團結擁護蔡總統,在雙十節慶典宣布「中華台北」為國名。我在第三次座談會後記〈 建國敢會彼歹聽 Kian-kok Kam e Hiah Phain Thian 〉文中 , 提過「為著有效安撫異議人士的訴求,政府對台灣『正名運動』應付的手段是,設法把『正名』活動控制在『非國家正名』的層次。……對在國際上有見光度的正名,誤以為是在從事建國層次的『國家正名』,……。『中華民國』正名成『台灣國』,其實從未發生,因為『中華民國』不是國家,不可能正名成『台灣國』」。

所幸本「台灣建國正名制憲」,早已以「建立台灣國」為目標,否則,若以「正名制憲」為宗旨,豈不和執政黨國策顧問的「正名」指向,永遠糾纏不清,「哥哥纏 ko-ko tiN」?

2020.10.22 寫於美國 Cincinnati, Ohio