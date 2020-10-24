前言

台灣學者，不務正業者，可舉三例：農業博士擅長當政「修憲」，數學博士擅長鼓吹「革命」，化學博士擅長說明「正名」。唯有法學博士，中規中矩，擅長詳述「法理」。在台灣，「修憲」權限，必經立院特定程序，方可實現，非庶民可任意置喙；「革命」意願，任何人皆可理直氣壯，激勵鼓吹，但常需倡導非武力、不流血；「正名」行之有年，國家法規，有靠總統行政命令，達成時最可振奮民心。「法理」學者需懸樑刺股，精研細節，容不了非科班一廂情願，隨便胡說。

「建國」是目的，「革命、正名、修憲、法理」是建國的手段；「目的」與「手段」層次不同，混為一談，容易引出旁枝錯節，不易收場。實則「修憲」、「革命」、「正名」、「法理」等四例，急需鼓勵多管齊下。

媒體報導：「正名」近例

一個月前，媒體報導三則正名事項，分別依民間、政黨、政府列舉實情如下：

民間

9月25日： 中華民國野鳥學會日前拒絕更名 、拒絕簽承諾不促進或倡導台灣獨立文件，遭國際鳥盟除名。中華鳥會說，已決定英文名中 Chinese（中國的）改為 Taiwan（台灣），加強國際識別。

實情：「 中華鳥會遭除名後改英文名，Chinese 變 Taiwan 增強國際辨識 」，但是中文名字並未由「中國」改成「台灣」，聲稱是「因改中文名牽涉層面較廣，行政程序較多，包含修改章程等，且在國際間，英文名稱造成的困擾遠比中文名稱大，改中文名沒比改英文名迫切」。但鳥會已有人打算提案改中文名，之後才會討論。無論中文或英文，「鳥會」改名全然無關「建國」。

政黨

9月24日：「 民進黨正國會 [正常國家促進會] 立委擬提修憲案，盼以「台灣」加入國際組織 。 」

實情：9月28日「 正國會立委陳亭妃澄清，完全沒有要變更領土。 」所以，民進黨正國會所取用的文字「盼以『台灣』加入國際組織」，此「正名」並非建國制新憲。

政府

9月26日：高市府關注到國際組織「全球氣候與能源市長聯盟」（Global Covenant of Mayors for Climate and Energy）將台灣加入聯盟的城市國籍，含高雄市 6 都遭標示為「中國」，如「Kaohsiung China」。市府嚴正要求正名。 新聞局長董建宏聲明，拒絕接受片面改變與矮化 ，嚴正表達台灣不是中國的一部份，高雄市的國家不是「中國」，不宜改為 「Kaohsiung China」（其他 5 都同理）。

實情：外交部長吳釗燮，行政院長蘇貞昌，六都市長，總統蔡英文分別對此「正名」團隊精神，做如下自詡讚賞：

吳釗燮：國際組織「全球氣候與能源市長聯盟」（Global Covenant of Mayors for Climate and Energy）的相關國際組織官網內，在介紹高雄城市網頁，將高雄城市國籍標示為「中國」。二天後， 吳釗燮於 28 日召開記者會 ，慶祝六都合作，成功把「Kaohsiung China」，改回原來的會籍名稱 。在簡短的演講中，吳釗燮故意未提『原來的會籍名稱』就是『Chinese Taipei』」（外交官員當然有訓練，隨時都有其存心左右聽眾認知預先想好的說詞）。

蘇貞昌 ：於 27 日參加師鐸獎頒獎典禮前受訪表示，這件事可印證國人同胞對外，真的要朝野團結一致，立場要堅定有力，就可以看出台灣不可輕侮，希望大家以後可以更團結，就會更有力 。隔日又表示，這次國際對台灣不禮貌且不正當的作為，因為有朝野市長一起努力， 名稱很快就更正過來 ，希望大家日後可以更團結，才會更有力 。

六都市長 抗議奏效 ！ 市長聯盟更正我六都會籍

陳其邁：高雄就是高雄，跟中國一點關係都沒有，改回原註冊名字理所當然。

侯友宜：感謝外交部及其他直轄市政府與新北市一同發聲，讓地方政府永續發展委員會（ICLEI）等國際組織正視台灣。

盧秀燕：強調她是中華民國台中市長，這已是聯盟第二次的惡意更改，盼下不為例。

鄭文燦：這次六都的意見一致、不分藍綠，成功爭取到台灣城市應有的國格地位，這也充分代表著台灣只要一致對外，就能有好成果。

黃偉哲：擅改會籍，沒有經過對方同意，相信是大家都沒辦法接受的，對市長聯盟的善意表示歡迎。

柯文哲：（由台北市環保局發出新聞稿）對正名成功表示欣慰，未來會將秉持初衷，持續交流。

2020 國慶日的國家「正名」：「中華台北」

上述「全球氣候與能源市長聯盟」把台灣六都的國名，從誤導的「中國」更正爲原來入會的國名 — 中華台北。六個城市在國際組織中，被列為「新台北 中華台北；高雄 中華台北；台北 中華台北；桃園 中華台北；台中 中華台北；台南 中華台北」。為此，行政院長，外交部長，六都市長全都喜氣洋洋，大肆吹噓是全國團結一致的力量。然而，具有「國格」的六個直轄市的國名卻是「中華台北」，不是國家的名字。誠然，人必自侮，而後人侮之。是可喜，孰不可喜？

最值得注意的是蔡英文雙十節的 總統致詞 。在此影音 20:20〜20:35 短短 15 秒 中，她說「……六都首長一致對外，共同抗議，成功的更正了國際組織矮化台灣的做法，這些都是跨黨派團結表達立場的表現。……」她和吳釗燮一樣，故意不提所正名的國名已經是她所希冀迎合中國的「中華台北」。她已有全部六個直轄市市長共同歡欣背書。

絕對不是「建國」的「正名」，終於在光天化日之下，在台北「總統府」前「國慶日」的隆重慶典上，由擁有至高權位的蔡英文總統，親口宣告。民進黨的立場是，早已於 1971 年在國際上消失的「中華民國」，已經在 2020 雙十節，正名成了「中華台北」。

本次座談會之專題演講節目

本（第七）次座談會，由二位會員主講。演講內容請讀者點閱文末《政經傳媒》的【現場直播】台灣建國正名制憲國際線上座談會 EP7｜2020.10.19

講題、講員分別如下：

（1）A History Lesson is Required—Paris Treaty & SFPT 謝鎮寬 Hsieh, John 台灣鄉情關懷會會長

（2）何謂解殖自決建國 張庭瑋 Chang, Kevin 台灣學生

結語

這次六都國家正名，團結擁護蔡總統，在雙十節慶典宣布「中華台北」為國名。我在第三次座談會後記〈 建國敢會彼歹聽 Kian-kok Kam e Hiah Phain Thian 〉文中 ， 提過「為著有效安撫異議人士的訴求，政府對台灣『正名運動』應付的手段是，設法把『正名』活動控制在『非國家正名』的層次。……對在國際上有見光度的正名，誤以為是在從事建國層次的『國家正名』，……。『中華民國』正名成『台灣國』，其實從未發生，因為『中華民國』不是國家，不可能正名成『台灣國』」。

所幸本「台灣建國正名制憲」，早已以「建立台灣國」為目標，否則，若以「正名制憲」為宗旨，豈不和執政黨國策顧問的「正名」指向，永遠糾纏不清，「哥哥纏 ko-ko tiN」?

【現場直播】台灣建國正名制憲國際線上座談會 EP7｜2020.10.19

2020.10.22 寫於美國 Cincinnati, Ohio