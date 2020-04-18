這場瘟疫固然把無力保護自己窮人殺了，但是，也告訴世人，如果人類無法善待周邊的人，無法善愛地球，最後，富豪也逃不過死神制裁，學習貝雷德，尋找真實快樂吧。。圖／擷自CGTN網路影片

復活節剛過，教會的朋友說；今年沒有聚會，在家用視訊，聽牧師證道，信仰走到這一步，也只好說；很無奈，這場瘟疫到底是上帝的懲罰，或者是魔鬼的試煉，恐怕也沒人說得清楚，但是，很多人仍然堅持信仰，南韓新天地教會因為群聚禱告，造成南韓武漢瘟疫傳染大災難，政府下令；不准在室內密閉空間禮拜，於是，教會把祈禱日移到室外，所有教徒西裝革履，開車來到廣場，拉下車窗，一邊聽牧師講道，一邊唱聖歌，說明了信仰沒有被瘟疫打倒。

印度的多神信仰文化，民眾聚集機會更多，儘管警方制止，用鞭打伺候，仍然無法撲滅拜神除疫迷信，下場是確診和死亡同時攀高，農地上焚燒屍體，松煙瀰漫。

4月17日，以色列確診病例突破一萬大關，來到全球第18名，和俄羅斯不相上下，以色列在疫情初期，就師法台灣，嚴格防控邊境，沒料到，外來瘟疫擋住了，內部卻難防，納坦雅胡嚇壞了，後來追查原因，發現一個猶太教派是傳染來源，目前確診個案，有一半來自這個教派，這個猶太教派稱為猶太正統極端哈雷迪教派，以色列境內信徒就有100多萬，哈雷迪教派主張子女生養眾多，一個家庭中擁有6個孩子，算是普通，在現代世俗社會也很特殊，目前，西歐和北美也有這個教派，好萊塢影星哈里遜福特，曾經演過一部電影《證人》，描述一個哈雷迪教派小孩子目擊一場謀殺案，北美稱之為阿米許教派，信徒有40萬，穿著打扮和生活習慣，與以色列哈雷迪相同，嚴格拒絕文明污染，幾百年下來，一直過著反文明生活，不開車，不看電視，不看報紙，不接受世俗教育，不使用電器用品，不用手機，不用網路，你若到過耶路薩冷，去過哭牆，就會碰到這款人，一眼就可以看出這個教派的身影，一頂黑色高帽子，黑長袍，黑鬍子，女性也是包頭髮，蒙面穿長袍，有人一輩子不剪頭髮，把已經長到地上頭髮盤起來，就在頭上自己造出一頂黑帽子，這個教派不看電視，不看報紙，不接受教育，男性來到14歲後，不做工，不賺錢，只有一件事就是到讀經班讀摩西五書，一邊讀，一邊搖晃腦袋，因為如此保守的群體，被以色列政治列為極右派，所以，教派拉比和納坦雅胡結盟，組成聯合政府，更要命的是；衛生部長就是哈雷迪教派擔任，對自己教派文化特別寬容，教徒不過問俗事，也不看電視，更不知道疫情期間政府所頒發禁令，依然讀經禱告聚會，依然在外面趴趴走，探望朋友，變成最大活動傳染源，哈雷迪教派男性不工作，也沒有收入，是以色列社會最底層，所以，每個家庭一樣很貧窮，只靠女人外出打工，哈雷迪教派拉比傳教師，很早就預言武漢瘟疫是上帝對民間懲罰，卻又相信信仰可以打敗瘟疫，問題是，持續聚集讀經禱告，反而造成疫情大爆走，以色列政府希望教徒配合一下，停止活動，但是，教派卻對以色列政府說；沒有信仰的話，這個世界更危險，一句話，就把政府打敗，你說信仰是良藥嗎？

看來，人類需要信仰，但是，人死得太快，連信仰最後最美麗的墳上禱告，也無法舉行，不管你信仰上帝或撒旦，或者佛祖，面對無形無聲的死神，只有嘆氣。

出門很可能遇到死神，這是現階段人類不問膚色，階級，貧富，共同的感嘆，因為不敢出門，又無法離群索居，所以，大家不快樂，於是，台灣職棒開打，居然變成全世界棒球迷羨慕的小確幸，球員打得高興，看台上看球的卻是假人。

窮人不快樂，甚至擔心被滅族，來自亞馬遜雨林的部落酋長說；武漢瘟疫居然也隨著進入雨林開發的礦工，殺入叢林，千年來，住在森林部落的族群，幾乎沒有抗體，很可能全部被滅族，去年，亞馬遜來了一場森林大火，如今卻是瘟疫，你不得不相信；老天真要毀滅人類，因為，人類沒有善待地球。

窮人固然不快樂，富人也不快樂，雖然可以無需工作，像薄加丘在十日談書中描述的貴族，躲在別墅中說故事，打電動抗疫，食物有僕役張羅，但是，現在，達官富豪們，連到酒店喝兩杯的快樂，也被沒收了，這才發現，金錢有時候沒甚麼用，前幾天，一位菲律賓華人富翁突然倒地死亡，證明武漢肺炎確診，遺書也沒寫，留下2億5000萬美金遺產，任下一代爭奪。

同樣是富豪，奧地利富翁貝雷德比較聰明，他長期不快樂，並非因為瘟疫來襲，而是，看到窮人太多，貝雷德年輕就發跡，賺到大筆財富，他擁有私人飛機，海邊別墅，有一次他到非洲狩獵，看到黑人小孩圍住他，等候搶食他打下的獵物，貝雷德內心突然發現；自己不快樂原因找到了，因為世界上痛苦的人太多，回家後，貝雷德捐出他所有2億5000萬美金給慈善會，一分也沒給孩子，當他發現自己一無所有的時候，真正的快樂終於來臨了。

這場瘟疫固然把無力保護自己窮人殺了，但是，也告訴世人，如果人類無法善待周邊的人，無法善愛地球，最後，富豪也逃不過死神制裁，學習貝雷德，尋找真實快樂吧。