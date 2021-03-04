作者指出，228事件是台灣為謀求獨立的抗爭運動。圖為全國第一座二二八紀念碑1989年8月19日於嘉義市建立。2017年將紀念碑從彌陀路原址，遷至二二八紀念公園；相隔二十八年後，在8月19日建碑同一天，與當年建碑同日舉行重置啟用典禮。圖／陳俊廷

同樣一題寫了幾遍，有點累，但是，為了不讓紅色傳聲筒以假資訊擾亂台灣，只好提筆再寫。

很多人對黃偉哲家庭感到好奇，為什麼有一位紅色名嘴的妹妹，左右衝突如此劇烈，國家與親情一旦發生對立，想必內心相當煎熬，後來看了她的學歷，也就豁然貫通，這位曾在中國接受中醫教育的名嘴，腦袋如此「走鐘」，與家族基因無關，卻與老共的洗腦教育有關，我只能說：很佩服老共洗腦術。

洗腦的條件就是資訊不透明，只有中共這種高壓愚民統治可以辦到，以假亂真，倒黑為白。

228是台獨抗爭運動

228事件紀念日，這位女名嘴再度不甘沉默，把228事件的罹難者和中共西山英雄碑的死亡共產黨黨員扯在一起。台灣人民不察，以為共產黨三個字，就代表統一支持者，其實，並非如此，黃智賢所解讀的228事件，認為這些人為了中國統一，才起來反抗國民黨，台灣政府要紀念228，就要趕快接受中共的併吞，「竹刀併菜刀」，胡亂嫁接，這種說法和張亞中等級的學者一樣，不是無知，就是故意，還加上讀書不用心。

台灣的228檔案已經揭露不少文件，或許並不完整，但是相較中共公開的文件，台灣當然更可靠，對當年的抗爭和台共的加入，輪廓已經很清楚，台共以及潛入台灣支援的中共黨員，抗爭的目標是台灣獨立，而不是統一，過去，我在專欄中已經提到：「西山英雄碑」死者千人的中共黨員，具有台共黨員雙種身分，此事要從1928年台共在上海成立說起。

台灣的馬克思主義思潮來自日本學界，簡單說：社會主義的國際共產擴張，從莫斯科開始，先到歐陸，然後傳播到日本，接著來到台灣，甚至亞洲，影響台灣知識菁英，1921年，中共組織在蘇共協助下，先在上海成立，不少台灣菁英到中國加入組織，本來，台共組織是日本人輔導，因為台灣被日本殖民，為了逃避日警搜捕，1928年，台共組織轉移在上海舉辦成立大會，中共還派代表彭榮到場祝賀，當時，林木順、謝雪紅早已加入中共，後來又加入台共，變成兩個身分。台共成立大會上有兩大目標：第一，追求台灣人民獨立萬歲，第二，建立台灣共和國，謝雪紅還在現場演說：希望中共協助台共建立台灣共和國，當場掌聲如雷，1947年，228事件抗爭失敗後，謝雪紅逃亡北京，知道毛澤東背叛台獨，終於和毛澤東發生衝突，在反右鬥爭下，謝雪紅被折磨，後來死在北京。

毛澤東長期支持台獨

1936年，毛澤東接受美國記者斯諾訪問，談到朝鮮獨立運動，毛澤東表示會給予支持，對台灣獨立，支持態度一樣。

1938年，西安事變之後，這一年10月，毛澤東在中共中央政治局擴大會議上提出：「抗日聯合統一陣線」實施報告，報告中說：中共會支持朝鮮和台灣的獨立運動。

1941年，周恩來在「民族至上，國家至上」的演說中表示：「中國要支持朝鮮、台灣以及非洲弱小民族的獨立運動。」1945年，太平洋戰爭結束前夕，中共召開第七次全國代表大會，有關大會的賀電中，很清楚寫下：來自台灣國、朝鮮、馬來、泰國等國的黨員賀詞，中共以台灣是國家稱呼。

1947年，228事件爆發，中共《解放日報》在3月8日刊登支持台灣獨立的文章，很顯然，一直到228事件，台灣的民間人士和台共黨員，或潛入台灣的中共黨員，腦袋裡還是很清楚：利用228群眾事件，反抗國民黨的目標，是建立台灣共和國，而不是接受中國的併吞。至於，毛澤東為何從獨立轉變到統一的原因，學界有兩種說法：第一，太平洋戰爭結束前的「開羅會議」，毛澤東知道老蔣要求盟軍同意中國收回台灣，等於台灣獨立無望，第二，國共爆發內戰，老毛雖然勝利了，卻沒有徹底打敗老蔣，讓台灣變成反共堡壘，如今台灣轉變成中共仇恨國民黨的代罪羔羊，很多紅嘴說台灣仇中，更是胡說八道，台灣在威權統治下恐共大於反共，仇中更少，否則就不會支援中國經濟改革了，反而，內戰之後，老毛故意宣傳老蔣帶走黃金，導致中國人窮困，中共早在中國人腦袋，種下仇台的種子了。

老毛在延安時代，特別建立「邊疆大學」，採取邊疆包圍中央策略，吸納西藏、新疆、蒙古、台灣的年輕人進入延安學習，邊疆大學的宗旨就是訓練這些少數民族組織起來，反抗國民黨，中共也同意：只要趕走國民黨，這些地區就可以獨立建國，後來，證明這一切只是謊言。

名嘴說話有錄音，作家寫作留文字，黃智賢喜歡說話，卻往往不讀書，不能怪她，阿共的洗腦厲害而已。



作者指出，1928年，台共在上海舉辦成立大會揭示兩大目標：第一，追求台灣人民獨立；第二，建立台灣共和國。而這個2013年10月建成，位於中國北京西山公園的無名英雄廣場，是中共捏造史實的作為。圖／擷自維基百科，公有領域