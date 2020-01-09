1月7日，韓粉機車隊伍，1,000多人在高雄造勢，呼嘯街頭大聲唱歌，製造噪音污染，一晚被投訴7次，網路上痛罵，「不是來選舉，是來亂的」。

再過一天，台灣人就可以逃離史上最糟糕的選舉，耳根清靜一下，你可以對民主制度表示失望，也可以期待未來還有進步空間，但是，這一場大選，被美國「時代雜誌」評為，根本就是被搗蛋鬼闖入的舞會，惡意的演員拙劣演出，現場一片狼藉。

時代的評語還算公平，這是美國重要媒體在「彭博財經」之後，對台灣總統候選人不留情面的抨擊，抨擊對象是誰，也就大家心知肚明了，「時代雜誌」還把老韓亂七八糟政見，性別歧視，粗俗語言，數落一番，包括挖石油，搞賽車，迪斯奈樂園等等，最後可以實施的只剩下修馬路，簡單說，「有人志不在選舉，是來亂的」，對老韓而言，選上或選不上，都是贏家，選高雄市長已經賺一票，競選經費由傻粉買單，就算丟了高雄市長寶座，也賺到選票補助費，而對老韓背後的影武者，也是贏家，利用假訊息搞亂民主，製造台灣對立，分裂國家，拉低台灣民主水平，目標一一達成，2018年造王成功，今年是否成功，再一天就知道了。

根據「品觀點」報導，最後衝刺時間，韓競選總部砸下1億買廣告，其中還沒有把特定支持的電視台廣告費算進去，否則還不只是這個數目，很顯然，國民黨還沒有走到山窮水盡，但是，比較令人注意的是，當初罵老韓「望去不似人君」的趙少康回來了，罵老韓選總統是「台灣災難」的名嘴唐湘龍也回來了，這些所謂「名嘴菁英藍」，或者稱「外省第2代菁英」，最終還是無法逃過「中國感情」的召喚，他們口口稱稱熱愛台灣，但是，在關鍵時刻，就會選擇中國，甚麼媒體人的骨氣，中立，客觀，正義全部是屁話，表演起來，還聲淚俱下，尤其是身為媒體老闆的老趙，居然向旺董學習，如此大剌剌，如此赤裸裸，幹起「昨是今非」的工作，真的還是駭人聽聞，媒體老闆當然可以有立場，可以自由挺候選人，問題是，你今天力挺的，和昨天不挺的，就是同一個對象，到底哪一個才是真正的你？

台灣夢對決中國夢

我寧願相信這些人的轉向，不是因為背後中國壓力，而是真心後悔，痛改前非，原因很簡單，他們愛中國勝於愛台灣，他們認同血液的價值，高過理念思想，更深入說，台灣社會存在2種分離主義，有一種人要從台灣游離出去，完成他的中國夢，另一種人要從中國分離出來，實踐台灣夢，這2種分離主義，強烈在這塊土地上碰撞，台灣的不團結，不是始於今天，而是威權時代植入的分離種子，在土地上發芽，如同老韓所說，「中邪了」，而且是中了「中國邪」，加上外來的中國因素勢力努力澆灌，分離種子越大，甚至成林成樹，很自然的，只要碰撞到中國和台灣的核心利益衝突，一些外省菁英就開始矛盾了，中國感情拉開了他們批判中國的距離，感情沖垮了理性，一切理性批判在「義和團式民族大義」之下，都毫不足道，所以，一干自認比老韓更有學術氣息，更清白，更不鬧花邊，更有良心的政客全部跪倒，許多美麗的女性政客鮮花，一接受老韓輔選，全部插在牛糞上，今天，連所謂藍營知識份子的良心，也跪倒了，草包尚未統治台灣，新統治國民黨，本來只是一人亂天下，現在則是一群人亂天下。

老韓面對黑鷹事件，還在說風涼話，台灣到底得罪了誰？台灣中邪了嗎？老韓是裝無知嗎？還是來亂的？墜機事件目前還在調查，但是，根據郭文貴的親身經驗所作分析，以中共目前的科技，遠端遙控黑鷹，製造墜機的可能性很高，就好像遠端遙控汽車，這一點實在不能排除，老韓把墜機事件歸因中邪，突顯自己無知，對中台之間政治走向更是無知，這位老兄不只國際知識貧乏，對中台之間的政治恩怨，一片茫然，台灣在1949年，甚至1958年台海戰爭，中共充滿血洗台灣，征服台澎土地的信心，但是，老天有眼，台灣兩次逃過戰爭劫難後，現在活得好，還比中國生活更自由，就算1971年退出聯合國，台灣也沒有崩倒，中共看到眼紅，得罪的當然是中共，這是普遍認知，還要總統候選人發問，真的太扯了。

中共網軍編造假消息

2018年，中共網軍開始在台灣地方選舉操兵，果然假訊息如入無人之境，利用民粹以及階級鬥爭語言，區分窮人和富人，權貴和庶民，書生和苦力，順利製造韓流天神，把1位假庶民包裝成苦人幫幫主，協助國民黨橫掃15縣市，如今再接再厲，挑戰高峰，這一整套控制台灣政治的計畫，真實上演，所以，並非韓粉力挺盛情難卻，突然被動參選，而是中共有計畫的布局，你以為選戰方式「無厘頭」，低級，無聊，針對公眾所有對候選人的品格質疑，一概不回答，全部打入黑韓產業鏈，偏偏有人喜歡這一套，他成功降低台灣參政者的素質，讓台灣人討厭民主，愛上專政，沒錯，他是來亂的，但是，萬一，這套搗亂術也可以選上總統，台灣真的危夷，你是否選擇移民，還真的要考慮了。