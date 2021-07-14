本周一游盈隆教授公佈台灣民意基金會民調，民進黨認同者較今年3月銳減15個百分點，自43.1%狂瀉至28.2%；而中間選民則從30.3％遽升至48.2％。坦白說，對此次民調巨變，筆者一點也不意外。因為過去民進黨之所以擁有超過四成認同度，這些認同者並非全部都是無條件認同綠營的選民，其中不少是中間選民。何謂中間選民？他們會理性判斷，不一定偏藍，也不一定偏綠，而是根據所處情勢，盡力為台灣人民做出最佳選擇。

這些中間選民之所以過去兩年回答自己是民進黨支持者，不啻出於三個原因：2019年初習近平喊話要和台灣一國兩制，2019年中爆發香港反送中運動讓一國兩制確定破產，2020年疫情蔓延世界但民進黨政府卻能守住台灣。也就是說，他們是因為支持民進黨的兩岸政策和防疫成果，而支持民進黨的。但是今年5月疫情爆發，一切開始轉變。

中間選民的信心崩潰

誠心而言，僅僅因為病毒進入台灣，這些中間選民未必就會放棄他們對民進黨的認同。因為過去民進黨政府的兩岸政策和防疫成果，在這些中間選民心中已累積一定之信譽資產。但是今年民進黨政府面對台灣疫情爆發的危機，卻未能妥善因應。導致這些中間選民從信心動搖，到最後全面崩潰。當他們對民進黨政府心存高度疑慮，無法再度信任時，自然也無法認同民進黨。所以游教授的民調數字可說是一個必然的結果。

這些中間選民的信心是如何崩潰的呢？筆者這段時間觀察一些朋友從原本支持民進黨到不相信民進黨，將他們的心路路程整理如下。當台灣疫情甫起之際，因為剛發生機組人員染疫和諾富特飯店事件，喜歡推理的中間選民自然而然會認為這非常可能是破口。如果此時政府拿出魄力好好處理疫情，未必會完全喪失這些中間選民的認同度。問題是，5月疫情竄燒之際，醫療量能不足，有的民眾確診無法就醫，最後猝死在家。此時指揮中心卻告訴民眾醫療系統並未崩潰，和民眾實際經驗不符。然後指揮中心又來個校正回歸，矢口否認PCR檢驗能量未有不足之處。中間選民看不懂如果檢驗能量足夠，為何需要校正回歸？

此外，中間選民看到疫情甫起之時，地方政府和醫院忙到焦頭爛額，而指揮中心卻每天報導數字，從容鎮定，彷彿處在不同的平行時空。看到上述種種現象，中間選民的信心自會動搖。

民進黨的疫苗政策則讓這些中間選民信心崩潰。台灣疫情延燒，每天一條又一條的寶貴生命不斷喪失。向來愛護生命的台灣人民怎能不心痛？台灣人心惶惶，盼疫苗如大旱之望雲霓。此時永齡基金會郭董提出購買BNT疫苗的行動計劃。就算有的中間選民平日不特別挺郭董，還是選擇就事論事支持郭董的提案，為的就是避免台灣喪失更多寶貴性命。但是有些政論評論者仔細觀察指揮中心的態度，卻認為看不到真心支持。筆者詢問原本認同民進黨的中間選民朋友，他們也有同感。政府當然可以辯解這非他們本意，但這些中間選民形成這樣的印象，筆者也只能如實陳述。

另一方面，政府大力支持國產疫苗，這原本無可厚非。但若要只做完二期就施打在台灣人民身上，中間選民在得知歐美疫苗至少有做到三期期中（而非只做到二期）時，他們當然不樂意被施打只做到二期的疫苗。再加上民進黨人員製作的梗圖寫歐美疫苗只做到二期，和事實不符，自然讓這些中間選民更加漸行漸遠。

在社會輿論強烈質疑數週後，所幸政府有改弦易張，不僅從日本和美國募得國際疫苗，也終於從善如流開大門讓台積電、永齡基金會和慈濟洽購國際疫苗。但不幸的是，信任的建立需要時間，崩潰卻很快。從5月到6月的心理折磨，對很多過去認同民進黨的中間選民來說，他們對民進黨的認同和信任已經回不去了。他們認為，政府當初的防疫態度令人不解甚至憤怒，而今幡然改變也不過是靠輿論的不斷努力才獲致現在的成果，因此並不會對民進黨報以過去的信任和支持。所以游教授發佈的民調數字，民進黨認同度大降15%，符合筆者這段時間對民心向背的觀察。

面對認同度的雪崩式下滑，和中間選民的遠離，如果民進黨不願意面對現實，找出其中原因，怕是難以挽回。雖然良藥苦口，忠言逆耳，但筆者還是從善心出發，給民進黨以下三個建議。



作者指出，民進黨的疫苗政策讓很多過去認同民進黨的中間選民，對民進黨的認同和信任已經回不去了。示意圖／擷自公視新聞影片

一、回歸政策，不要再迷信網路聲音

過去兩年多民進黨之所以得到中間選民的支持，或許有人認為主因是網路聲音(民進黨聲明他們沒養網軍，故本文寫網路聲音)造成「從眾」效果。網路風向或許可以鞏固基本盤，但對許多中間選民來說並不見得有用。因為對中間選民來說，理性判斷是不可或缺的一環，而不是人云亦云。因此這些中間選民很可能對兩岸看法早有定見，方才認同民進黨的兩岸政策；而非是因為網路聲音帶風向，他們就跟著跑。換言之，中間選民的支持和網路風向兩個方向一致，並非代表網路聲音是主因，真正原因應該是中間選民經過理性判斷後得出同樣的結論。

今年台灣疫情也顯示，親綠的網路聲音並無法大幅影響中間選民對政府的看法。無論親綠的網路聲音如何大聲量地為國產疫苗造勢，許多原本認同民進黨的中間選民卻還是不買單。原因很簡單，因為中間選民喜歡蒐集資料、進行分析，然後做出理性判斷。當他們發現歐美國際疫苗不只做到二期，至少有做到三期期中，又已施打在數億人身上時，自然能判斷出這是比較安全、效力受到確認的疫苗。他們也不是反對國產疫苗，只是希望國產疫苗不要二期做完就立刻上市，而是按部就班按照科學程序進行。這個事件顯示，中間選民並不會輕易被著網路風向帶走，他們有自己的分析、判斷和抉擇。

民進黨要繼續執政，是否非贏得中間選民不可？過去選戰結果一再證實，要選贏不能只靠基本盤，更需要中間選民的支持。那要如何贏得中間選民的支持？如前所述，中間選民的特質在於並不對任何政黨死忠，而是透過觀察和分析做出對台灣整體有利之決策。因此要贏得中間選民的支持和認同，方法就在民進黨過去的成功經驗裡，也就是擬定並執行對台灣人民好的優質政策，而不是透過網路帶風向。因為中間選民並不會輕易被網路風向所帶走，尤其是攸關自身利益的事情。

這次台灣疫情中間選民不被網路聲音影響，反對政府一開始的疫苗政策，這顯示過去他們支持民進黨的兩岸政策，極可能並非純粹是被網路聲音影響，只是剛好和網路聲音一致而已。若做出錯誤歸因，以為是網路聲音造成中間選民來朝歸順，夢想透過網路聲音就可以操縱輿論，根據此次疫情經驗，應該無法成立。因此，筆者提出第一個良心建議：如果民進黨想贏回中間選民繼續執政，考量中間選民比較重視理性思辨而非網路聲音，所以民進黨應該回歸政策面，以優質政策贏得民心，不要再迷信網路聲音可以治國。

二、以民為本，而非打擊對手

最近柯P說他被打壓，也有政治評論者說侯友宜也被打擊，郭董買疫苗也被卡。當然以上總總言論，政府和民進黨應該都是否認的。若以商業競爭來做譬喻，的確光靠打擊競爭對手，並無法得到成功。

筆者留學美國時，行銷教授教導我們，在商場上雖然必須緊盯競爭對手。但最重要、最根本的還是顧客。同理，在政治上，和其他政黨比賽競爭雖然重要，但最重要的還是人民需求。比如說，如果政府能擬定優質政策，也能妥善因應各種情勢，以順應民心、滿足人民需求，這樣柯P有何憑藉點得以批評民進黨進而拉抬民眾黨民調？政府做的好，則亦無必要大費周章去攻擊對手。因此，滿足人民需求方是正道，如果捨近求遠，捨政策而大力打壓對手，這樣只是緣木求魚，甚至可能會增加人民的反感。像林昶佐被環南市場自治會長林勝東奪麥克風怒嗆，應該也是因為給了人民這樣的印象。由此可見，選民還是最重要的。如果有好好服務選民，也沒有太大必要去打擊對手。捨本逐末，對民調幫助有限，應以民為本，民調才有回升的機會。

此外，最近有一些親綠的網路聲音不斷抱怨台灣人民不懂得感謝，一直批評政府。誠心而言，這些言論對於挽回中間選民的心，並沒有太大幫助。為什麼？一如在商業競爭，沒有不是的客戶。因為公司做的產品就是要給客戶，不是做給自己的，也不是做給空氣的。如果產品不符合客戶需求，就怪客戶，這合理嗎？公司應該要反躬自省方是。同理，在政治上，政黨的顧客是全體人民，政黨本應服務人民。當人民的需求是拯救更多同胞，但政府卻沒有好好回應時，自然民怨四起。此時若責怪人民不懂得感恩，並不會贏回民心。透過網路聲音想影響民眾看法，甚至可能會弄巧成拙，也會把人民推得更遠。因為中間選民從頭到尾都不會無條件支持一個政黨。執政黨做的好，就支持，做不好，就不支持，如是而已。看到無條件支持一個政黨的網路聲音，只會讓他們更加明白自己不想成為這樣的人。所以譴責他們不懂得感謝，只會把他們推得更遠。因此以民為本還是最重要的。

綜上所述，推動以民為本的優質政策，才是政黨高民調根本培源之道。在攸關人民利益的政策上，網路聲音和打擊對手不僅可能對中間選民的效果有限，甚至有可能會引起中間選民的反感。還記得韓粉們嗎？若親綠網路聲音無法保持一定之品質，確實可能會讓中間選民敬而遠之。如果網路聲音只是一直打擊對手，甚至打擊本是支持綠營但對政府提出不同意見的人，又經常做出不合常理之論述，甚至引用不實資訊，上述種種行為都只會讓中間選民放棄他們對民進黨的認同，因為這不是中間選民認同的價值。

三、組織文化改革

要推出以民為本的優質政策，牽涉到政策形成和政策調整兩個階段。在第一階段形成政策時，根據人民需要、諮詢專家、廣納民意再加上綜合判斷，自不待言。在第二階段實際執行時，可能會因為時空變化或先前未料想到的事件，而需要進行調整。以此次疫苗政策為例，如果台灣一直沒有疫情，國產疫苗做完三期期中再來施打，多數國民應該不會有意見。但是問題是今年5月疫情如星星之火燎原，國產疫苗緩不濟急，大家自然希望快速引進國際疫苗以拯救台灣人命。此時疫苗政策應快速進行調整，而不是按照之前的節奏不能改變。其實當時政府若能快速調整，今天應該不會有這麼多中間選民出走。撐了數週之久，最後民意依舊難擋。早知就在第一時間就從善如流，現在應不會是這個局面。

為什麼政府一開始無法聽到民眾的聲音？難道執政黨內沒人知道民心所向嗎？這當然不可能。民意代表向來和民眾有密切接觸，相信許多執政黨的民意代表接獲選民不斷陳情抱怨，應是知道人民需求的。但為何這些聲音無法被好好善用，拿來做為政策迅速調整的養份？反而是柯P和國民黨不斷砲轟中央，講出人民的聲音？僵持了數週之久，民意依舊沒被親綠網路力量帶走。此時政府再做政策調整，諫言功勞就被柯P和國民黨拿走了。也因為柯P當了民意代言人，此次政黨認同度民眾黨上升7.1%，高達15.6%。

試想，如果民進黨容許黨內有不同聲音，能讓民意代表說出人民的聲音，這樣柯P會奪得民意代言人的龍頭嗎？但不幸的是，早年民進黨陳述己見、公開辯論的文化已然不復見。現今在團結口號下，就算是違背民意的政策，也聽不到任何民意代表為民喉舌。這樣的組織文化不只讓政策調整速度變慢，到頭來還造就了柯P更浩大的聲勢。這難道是民進黨想看見的結果嗎？

總之，這次疫情造成民進黨認同度大跌，顯示出民進黨確實面臨危機。筆者善心提出諫言，但是否真能看到自身問題並進行改革，這是民進黨自己要做的決定。筆者相信，無論是哪一個政黨，若能推行以民為本之優質政策，並塑造一個開放容納黨內建言的組織文化，進而成為執政黨，這樣對台灣人民來說，都值得額手稱慶。所以這不僅是給民進黨的諫言，亦供所有台灣政黨作為借鏡。