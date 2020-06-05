台積電將在美國投資設廠的計劃，大部分台灣媒體報導與評論都集中在「台積電盈利」所受到的影響，有的評論員建議台積電可以「經過第三者」將晶片賣給華為，也有建議台積電「成立子公司」專做中國的生意等等，這些媒體觀點太短視。圖／擷自台積公司網站

台積電將在美國投資設廠的計劃，與美國擴大對華為的禁令宣布後，引起很多討論。大部分的台灣媒體報導與評論都集中在「台積電盈利」所受到的影響，因為華為的訂單不能再接了，而去年台積電總營業額的14%來自華為。有的評論員建議台積電可以「經過第三者」將晶片賣給華為，也有建議台積電「成立子公司」專做中國的生意等等。評論員們都有一個相同的觀點：「訂單就在那裡，不去拿實在太可惜了」。

台灣媒體的觀點實在太短視了，因為他們只關心個體企業的盈利，完全忽視目前的國際局勢以及台灣的處境，這種見樹不見林的論述，可能對台灣帶來巨大的傷害。目前全世界已經籠罩在「美中爭霸戰」的陰影裡，而這場關鍵性的戰爭，將決定今後一百年的世界秩序。假如美國贏得這場戰爭，美國所主導的自由民主的國際社會將持續，中國將走回去文革時代的閉關鎖國，或改朝換代走入自由民主政治體系。更重要的，台灣將成為真正的自由民主國家，台灣人再也不會被欺負霸凌。假如不幸的，中國贏得這場戰爭，中共將主宰全世界，共產主義的集權體制將是全球的典範，人類也將再度走入黑暗時期。在這種狀況下，台灣人還有未來嗎？在中共留島不留人的政策下，台灣人勢必步隨著西藏人、維吾爾人、香港人成為刀砧上的魚肉，任人宰割。因此，台灣在美中爭霸戰中，別無選擇只能與美國結盟，聯合其他自由民主國家合力對抗中共霸權。

美中爭霸決定人類命運

美中爭霸的全方位的戰爭已經打得如火如荼，包括「貿易戰」、「外交戰」、「法律戰」、「科技戰」、「宣傳戰」、「經濟戰」等戰埸，雙方你來我往激烈的爭戰中。目前，双方的領導人都相當克制，避免軍事衝突而引起一場熱戰。這場爭霸戰爭將持續一段時間，一直到一方被打趴才可能停止。

美國致勝的策略就是「擊垮中共經濟」，效法雷根總統擊垮蘇聯經濟而造成蘇聯解體。多年以來中共「舉債拼成長」的經濟政策，加上近二年美中貿易戰的影響，中國經濟已經走入困境。現在又有疫情延伸出來的惡果，已經讓中共經濟面臨崩潰，只有靠「產業升級」才能救中國經濟，發展「高科技產業」成為中國經濟政策的重心。因此「美中科技戰」也就成為「美中爭霸戰」的關鍵戰場。既然「美中爭霸戰」關聯台灣的存亡，在「美中科技戰」的戰場上，台灣決不是過路的旁觀者，更不可以想要趁機獲利。應該思考的是，如何幫助美國打敗中共，讓邪惡的共產黨永遠從地球上消失。

歷史的教訓不能忘，二十年多來台灣的資金、人才、技術源源不斷地流入中國，幫助中國經濟的起飛，從一個極端貧窮的國家變成世界第二大經濟體，而台灣卻得到什麼樣的回報呢？文攻武嚇未曾停止，軍艦軍機頻頻繞台，在國際上打壓台灣的力道越來越強。我們很清楚的看到，幫助中共的結果使得台灣陷入險境，我們還要重踏覆轍嗎？

「商人重利」思考難免有偏差，政府就應該負起糾正的責任。政府不可以只跟著民意走，在關鍵議題上要出來領導。現在就是民進黨政府展現「領導能力」的時候了。