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每日國際焦點

澳洲敦促薩摩亞各黨派合作組成新政府。親中前總理Tuilaepa Sailele Malielegaoi於4月大選落敗後拒絕下台，最高法院宣判沒有正當理由不交接政權。

泰國與中國同意和寮國每月舉行中泰鐵路三方會談。

法國雷朋的極右翼國民聯盟在地方選舉沒能拿下任何地方首長職位，對雷朋總統選戰是一大打擊。

伊朗停止分享影像給國際原子能總署。

日本

中國進口糧食大增導致日本食品物價上漲。

南韓

工業部通過53個計畫，今年總預算850億韓圜(7,500萬美元)，動員373個組織3,500位專家，進行2027年發展全自動車的計畫。

北韓

北韓國營電視台承認金正恩明顯變瘦，擔憂其健康。

澳洲

人口成長速度低於預期，老化速度高於預期，需要更多移民。

紐西蘭

宣布於2025年7月全面禁用一次性塑膠製品，2022年開始三階段緩衝期。

印尼

南韓外長鄭義溶訪問雅加達與印尼外長Retno Marsudi討論兩國在韓製KF-21戰機、醫療、綠能等合作。南韓將提供400萬美元快篩試劑等醫療物資給印尼。鄭義溶表示印尼是文在寅新南向政策的核心。

菲律賓

取得第一批24.96萬劑莫德納疫苗。

馬來西亞

首相慕尤丁表示將延長防疫管制。

新加坡

與馬來西亞警方聯手破獲網路愛情詐騙集團。

越南

三星捐款28億韓圜(248萬美元)，SK捐款100萬美元，LG捐款15.5億韓圜，CJ集團捐款3.2億韓圜，新韓銀行提供2.9億韓圜，支援越南政府防疫。越南為三星最大手機生產基地。

泰國

與中國同意和寮國每月舉行中泰鐵路三方會談。

緬甸

於26日世界反毒日依慣例燒毀大量毒品。燒毀價值5億美元鴉片、海洛英、甲基安非他命等。

印度

於26日世界反毒日依慣例燒毀大量毒品。燒毀價值5億美元鴉片、海洛英、甲基安非他命等。

阿富汗

美國總統拜登於白宮接見阿富汗總統Ashraf Ghani與其政治對手Abdullah Abdullah，表示美國雖撤軍仍會繼續支持阿富汗，但阿富汗人要自己決定自己的未來。

孟加拉

達卡4層樓大樓爆炸7死50傷。

寮國

寮國人民革命黨總書記通倫·西蘇里訪問越南。為就任後首個出訪行程。

薩摩亞

澳洲敦促薩摩亞各黨派合作組成新政府。親中前總理Tuilaepa Sailele Malielegaoi四月大選落敗後拒絕下台，最高法院宣判沒有正當理由不交接政權。

歐盟

計畫強化碳權市場加速減碳。

英國

關於英國軍艦引發英俄近日黑海衝突的國防部機密文件竟然在肯特一處公車站被人撿到，國防部表示機密洩漏極為嚴重，已開始調查。

法國

雷朋的極右翼國民聯盟在地方選舉沒能拿下任何地方首長職位，對雷朋總統選戰是一大打擊。

德國

福斯至2035年在歐洲將停產內燃機引擎汽車。

奧地利

開放阿拉伯聯合大公國以施打疫苗者入境不需隔離。

瑞士

空中巴士提出在瑞士組裝颱風式歐洲戰鬥機以爭取60億瑞士法郎(65億美元)合約。

義大利

美國國務卿布林肯歐洲之行27日抵義大利，將見義大利領袖與教宗。

西班牙

觀光勝地馬約卡島近日湧入大量學生參加音樂會、船上派對、旅館派對，導致大規模感染，600確診、千人隔離。

葡萄牙

要求英國未打疫苗旅客入境須隔離。

盧森堡

總理Xavier Bettel打過一劑疫苗，輕症確診隔離10日。

波蘭

下議院通過不利猶太人追回二戰時遭迫害沒收財產的法案。以色列召喚波蘭駐以大使抗議。

捷克

總統Milos Zeman聲援匈牙利禁止學校多元性別教材。

喬治亞

引起英俄之間緊張的英國驅逐艦停靠喬治亞巴統。

美國

邁阿密大樓倒塌已5死，150仍失蹤，墨西哥、以色列救援團隊協助搜救。

祕魯

總統大選兩方支持者都上街遊行。

古巴

宣稱其自產的Abdala疫苗效力92.28%。

尼加拉瓜

抨擊西班牙與其外長稱西班牙攻擊奧蒂嘉。西班牙先前敦促奧蒂嘉釋放反對人士。

以色列

外長也是執政聯盟實際領袖拉皮德向美國國務卿表達對伊朗核談判「非常保留」。

伊朗

停止分享影像給國際原子能總署。

伊拉克

埃及總統塞西、約旦國王阿布都拉，與伊拉克總理 Mustafa al-Kadhimi 於巴格達會見，提升3國關係。美國一直敦促伊拉克與阿拉伯國家提升關係，以對抗伊朗的影響力。去年3國在約旦首都安曼會議。

沙烏地阿拉伯

將為12~18歲國民施打輝瑞疫苗。

阿拉伯聯合大公國

承諾貸款50億美元給阿聯企業協助阿聯經濟成長。

蘇丹

二度拒絕衣索比亞注水藍尼羅河復興大壩。

奈及利亞

一群博科聖地民兵向伊斯蘭國西非省效忠。

福和會官方網頁：www.fratwn.org