成功大學今宣布延後兩週開學，由原訂的2月17日推延至3月2日。成大校長蘇慧貞表示，決定大幅延後兩週開學，乃依防疫需求精準計算下的決議，要以時間換取空間，儘可能將2月9日之後陸續入境的中國陸生納入集中檢疫及監測管理，並提供完備且充足的住宿空間以照顧陸生健康，包括以一人一室的方式集中檢疫管理來自湖北省的學生。

多國專家已表示新型冠狀病毒感染者即使無症狀，仍可能具有傳染力。2月9日起政府可能陸續開放疫區學生入境，中國陸生將陸續返台，成大估算最晚2月15日全校199名陸生會全數返校，之後再加上14天的集中管理，時間上會延到2月29日，3月2日開學是縝密思考後的決定。

成大表示，學校上課教育活動為群體聚集，容易有傳播病毒機會，因此讓來自疫區的學生返校後立即進行監測管理，以降低傳染病毒風險。對於非湖北省之陸生，因中國大陸各省份皆有病例發生，難保這些學生未接觸湖北省受感染民眾，而成為感染者，延遲開學協助這些學生做好集中管理，可減少觀察期間因上課活動接觸更多師生，增加病毒傳播之不確定性。

成大強調，２月９日在政府開放疫區學生入境後，成大會依學生返台時間去接機，安排入住學校的集中住宿空間。成大將會為來自湖北省的學生，安排一人一室的房間讓學生做集中檢疫管理。另外，也會空出一整棟宿舍，專供非湖北省的陸生居住，以集中監測管理。這段期間成大附設國家級醫學中心-成大醫院，將就近照護同學們的健康及就醫需求。

成大在農曆年假後上班日即接連兩天召開「因應武漢肺炎校園安全事件處理小組會議」，會中決議108學年度下學期開學日延後兩週。

成大校長蘇慧貞強調，武漢疫情嚴重，多數人關心來自中港澳的學生健康，但寒假期間有不少學生出國旅遊，這時間也是中國大陸人士熱門的海外出遊時節，即使沒去中港澳，在海外其他地區旅遊也有機會接觸。另外，也可能有中港澳親友來台到訪。學生返台時間也有可能分散，不一定集中在2月9日這幾天。眾多情況下如何因應防疫，成大都要仔細思考，延後開學是較為周全的方案。

成大具有國家級醫學中心，因應小組會議也參考成大醫院提供之意見，認同新型冠狀病毒感染者即使無症狀，仍可能具有傳染力的看法。雖然傳染力受許多變數影響，但仍須保守估計可能之傳染能力及途徑。

成大已製作完成健康關懷問卷，以及武漢肺炎疫情雲端通報系統，請全校教職員工生上線填寫。成大特別提醒，如果隱匿病情、沒有詳實說出旅遊史等，都可能造成國內疫情擴散，疾管署可依違反傳染病防治法重罰。為做好校園防疫，善盡保護全校教職員工生健康安全之責任，提供安全的教學學習環境，要求寒假期間曾到過中港澳等地區的教職員工生都要主動通報，依政府防疫規定從入境起按不同情況進行14天的居家隔離或自主健康管理等措施。受邀參加會議的學生代表也表示，將透過學生會、系聯會及社聯會等組織管道籲請學生主動通報，共同防範疫情。

成大表示，一學期授課期間原為期18週，為了不影響學生受課時數，因應延後兩週開學，學期結束日順延一週至6月24日，共計17週，另一週的補課方式則由教師自行擇期或採線上教學補課。