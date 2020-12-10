前美國國防部副次長、現為哈德遜研究所美國海權中心主任克洛普西（Seth Cropsey）說，拜登政府上台後將立即面對嚴肅的外交挑戰，尤其是中國在西太平洋的一系列挑釁作為，而「台灣正是這些挑釁的靶心（bullseye）」。圖／擷自C-SPAN

美國當選總統拜登的一名軍事顧問發出警告說，中國軍力快速擴張，美國阻止中國奪取台灣所剩時間已不多，美國必須思考是否已準備好為台灣而戰。前美國國防部官員也呼籲川普政府現在就確認對支持台灣的承諾，因為台灣是中國在西太平洋一系列挑釁作為的「靶心」，也是拜登政府一上台就要面對的立即挑戰。

美國必須為中國奪台做好準備

前美軍和北約阿富汗指揮官麥克克里斯托（Stanley McChrystal）上個月曾和一些外交及國防安全專家向拜登團隊進行簡報。上星期，他在接受美國網路媒體AXIOS的專訪中說，中國軍事能力增強的速度比人們知道的更快，美國要在亞洲抗衡中國並阻止中國奪取台灣所剩時間已經不多。

「我的擔憂是，當我們有一天早上醒來發現，中國已經造成一個既成事實（a fait accompli）。他們才剛剛對台灣發動火箭炮攻擊。」 麥克克里斯托說，「現在的問題是，你是否已經準備好為台灣而戰？」他認為，中國的導彈能力明顯增強，高超音速導彈已經有能力擊沉美國航母，美國必須在軍事能力上做更多投資。

台灣是中國挑釁行為的靶心

前美國國防部副次長、現為哈德遜研究所美國海權中心主任克洛普西（Seth Cropsey）說，拜登政府上台後將立即面對嚴肅的外交挑戰，尤其是中國在西太平洋的一系列挑釁作為，而「台灣正是這些挑釁的靶心（bullseye）」。他說，台灣的民主與中國的專制模式相互矛盾，也威脅到其帝國野心，因為台灣的地理位置阻礙中國海軍通往中太平洋的海道。

克洛普西12月4日在《國會山》發表評論指出，終結台灣自治是中國的根本目標，但維持美國作為太平洋的良性力量對美國的經濟未來及全球安全一樣重要，如果美國不能遵守1979年的《台灣關係法》，在台灣遭到攻擊時伸出援手，那將削弱所有美國的安全同盟，「沒有任何一個美國總統能夠忽視這一點。」

克洛普西說，由於中國在地區擴大的挑釁， 在美國總統大選前，華盛頓政策圈就已經掀起關於如何加強威懾、阻止中國對台使用武力的辯論，那就是美國是否應該改變自1979年承認中華人民共和國以來所採取的戰略模糊政策，對防衛台灣做出明確承諾。

他說，這個政策原來有其優點可以提供政策靈活性，但現在問題在於，面對中國不斷增強對台灣的軍事壓力，這個對防衛台灣缺乏正式承諾的政策是否還有任何作用。他認為，現在是終止戰略模糊的時候，「只要美國繼續維持戰略模糊政策，中國的威脅就會持續增強並威脅台灣茁壯的民主，這也是對中國在印太地區軍事崛起的最大障礙。」

總統應清楚表明不會容忍中國對台侵犯

克洛普西說，川普已經在改善台灣防衛能力上做出許多努力，是歷來對中國政策最目光清晰的政府。但發出正式外交信號，表明美國不會容忍對台灣的侵犯，以確保中國不會利用美國「戰略癱瘓」的時機也非常重要。

「川普總統有權力今天就發出這個信號。拜登一旦就職也將立即面對同樣的戰略現實，他也會有相同的權力來改善對中國武力攻打台灣的威懾，」克洛普西說。

他認為，拜登如果能擴大美國與台灣的伙伴關係，將有助於緩解地區對中國的擔憂，並展現他的政府對於與日本、澳大利亞、菲律賓與韓國等盟友合作的興趣，他也建議拜登應該持續對台軍售，並著重於近程及遠程移動型導彈、無人機及水面下技術，不過這還不夠。

克洛普西說，美國印太司令部還可以加強威懾，將台灣融入其戰爭規劃、進行高級官員互訪、實施港口停靠、舉行美國、台灣及其他同盟海軍聯合演習，並協調與日本增加部隊的部署。