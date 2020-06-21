「拙火瑜珈」長行老師說：生活中運動無所不在，「提肛聚氣」生活化，就像當兵時抬頭挺胸縮小腹。讓很多生活中被忽略掉的身體部位能有所律動，學習者持之以恆，相信都能領略健康增進箇中之道。(圖/陳俊廷)

現代科技時代，人手一機主宰我們的生活。長時間低頭「滑手機」，如何矯正彎腰駝背或改善小肥肚，可是一門課題。「拙火瑜珈」長行老師說：生活中運動無所不在，「提肛聚氣」生活化，就像當兵時抬頭挺胸縮小腹。讓很多生活中被忽略掉的身體部位能有所律動，學習者持之以恆，相信都能領略健康增進箇中之道。

在很多漢方和養生運動籌書中常見「提肛」的名詞，上網查詢「提肛」也有不少報導，有說這是一種最簡單的古老的養生方法，可是現在堅持做的人太少。南部最近不少人跟著長行老師在學習「拙火瑜珈」。他說：「提肛聚氣」生活化對現代人很重要，並有感的認為，現代人都缺少運動，尤其在辦公室的上班族，甚至在工廠為生產打拼的藍領階層，雖忙碌卻也缺乏規律性的正常運動。

長行老師指所謂「要活就要動」。有規律性的運動能促進循環與提升自我免疫系統，尤其要融入生活習慣。針對人手一機「滑手機」，如何矯正彎腰駝背，他認為改變駝背，就如謹記當兵時長官要求要「夾屁股」抬頭挺胸縮小腹。

長行老師妙喻「提肛聚氣」就如要「縮肚臍」讓肚臍往內縮、縮小腹。當「提肛聚氣」養成生活習慣後，隨時都會有所感，也會流汗，增進循環加快…

「拙火」梵文叫做kundalini，也有專書。長行老師說，其以自身修習與有感創建共有400多種功夫或說功法等運動招式。他說：學習的起首式就是擺動「8字功法」的身體自然律動，隨後，第二步「海底撈月」讓肩自然順勢向上轉動….