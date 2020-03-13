COVID-19已殺死約5000人，這只是流感每年造成的損失的一小部分。但中國每天可能因缺血性心臟病而失去5000人，又為什麼這麼多美國人拒絕流感疫苗呢？為什麼中國在禁煙方面卻做得很少，反以封城關閉其經濟來遏制Covid-19？大家對健康風險應該更重視公共衛生教育的相對重要性，國家領導人仍需權衡背景風險，奉行與威脅程度相稱的政策。簡單說，人命關天，錢再賺就有。圖為上海捷運管制狀況。圖／Alex

新冠病毒（COVID-19）疫情在全球持續升溫，世界衛生組織（WHO）稍早在日內瓦終於宣布新冠肺炎將為大流行性疾病（pandemic）。新英格蘭醫學期刊(The New England Journal of Medicine)日前發表的一篇文章〈危機中的歷史-Covid-19的教訓〉 (History in a Crisis — Lessons for Covid-19) 說 :「一些專家警告說，到今年年底，全世界一半的人口將受到感染，這一事件可能導致超過1億人死亡。……，實際上，我們面臨更大的恐懼和錯位的風險，……正如歷史學家艾倫·勃蘭特（Allan Brandt）的著名結論一樣，「魔彈的承諾從未實現」(the promise of the magic bullet has never been fulfilled.)」這裡的魔彈，指的當然是「靈丹妙藥」的意思，它像「想像中的希望」，從未出席。這篇從傳染病史看新冠病毒疫情的文章，其作者戴維·瓊斯（David Jones）是一位醫學文化史家，他是公共衛生，生物學史，醫學史，醫學人文科學的專家。

傳染病有普遍真理嗎？

著名的微生物學家Macfarlane Burnet和David White在撰寫新的抗生素和免疫疫苗時大聲疾呼，他在1972年預測：「關於傳染病未來的最可能的預測是，它將非常乏味(it will be very dull)」他們承認，總是存在「某種新的和危險的傳染病完全出乎意料地出現，但在過去的五十年中沒有任何標誌。」 流行病似乎只有歷史學家感興趣。從1970年代的皰疹和退伍軍人病，到艾滋病，埃博拉病毒，嚴重的急性呼吸道綜合症（SARS），再到現在的Covid-19，傳染病繼續威脅和破壞人口。從未對流行病失去興趣的歷史學家可以提供很多幫助。當被要求解釋過去的事件時，歷史學家會迅速斷言背景的重要性。如果您想了解事情發生的原因，則必須考慮當地情況。但是，關於流行病的某些事情引起了歷史學家的相反反應：渴望確定關於社會如何應對傳染病的普遍真理。

把疫情當成話題，其實真正的興趣是「政治」

David Jones舉例說，正如查爾斯·羅森伯格（Charles Rosenberg，美國醫學史學家。哈佛大學科學與醫學史教授）在卡繆（Albert Camus）的名著《黑死病》(《拉佩斯特La Peste》) 中找到了靈感，並精心設計了爆發的原型結構。據羅森伯格說，流行病以社交戲劇的形式在三幕中展開，最早的跡象是微妙的。不管是出於自我保護的需求還是出於保護經濟利益的需要，大家都刻意忽略了某些因素出現問題的線索，比如有些人把疫情當成話題，其實真正的興趣是「政治」，比如統獨問題。直到疾病和死亡的加劇迫使人們不願承認。

接下來，人們要求並提供制式的和道德的解釋。而這些解釋也會引起公眾的回應，這些反應，就像我們每天從電視上看到專家和名嘴所說的，它們像疾病本身一樣具有戲劇性和破壞性，並且有過之無不及。無論是屈從於社會行動還是已經耗盡了易感受害者的資源。正如羅森伯格所說：「流行病在某一時刻開始，在有限的空間和持續時間上進行，沿著逐漸增加的揭示張力的情節線發展，陷入個人和集體性格的危機，然後逐漸走向封閉。」

比人命更重要的是「錢」、「股票」、「奧運」？

現在，這部戲正在Covid-19上演，首先是在中國，然後是全球許多國家。然後，政府通過部署其權限進行回應，例如進行檢疫或強制接種。通常，這一步驟需要有權力和特權的人對沒有權力或特權的人進行干預，這將加劇了社會衝突。比如1900年，舊金山的衛生官員在唐人街附近繫了一根繩子，試圖遏制疫病的爆發。只允許白人（可能還有老鼠）進入或離開該社區。這種干預沒有達到預期的效果。

鑑於歷史學家對過去的流行病學到的知識，現在很難不感到厭倦。 這種特殊的冠狀病毒可能是新的，但我們之前已經看到過。中國出現了新型病原體嗎？這不足為奇：中國過去已經引起了許多流行病。人們對威脅的認識很慢？卡繆在《黑死病》以生動描述了這種窘態。官員們試圖壓制預警？當然。各國政府對專制干預有何反應？儘管中國的干預規模可能是空前的，但哪個國家不這樣做，疫情不只關係著人命，還關係著政客認為比人命更重要的「錢」、「股票」甚至「奧運」，不都說要「拚經濟」嗎？

中國被污名化在所難免的

新冠病毒的病原體使人們在症狀發作之前就具有傳染性，但這並不意味著干預是徒勞的。當流感在1918年襲擊美國時，不同的城市以不同的方式做出反應。有些人能夠從那些首先遭受打擊的錯誤中吸取教訓。實行嚴格控制的城市，包括學校停課，禁止公共聚會以及其他形式的隔離或檢疫，減緩了疫情的進程並降低了總死亡率。中國後來包括封城的積極反應可能也延遲了當前疫情的全球蔓延。但是做為病毒首發國家，中國被污名化是在所難免的。

從歷史上看，無論是在1900年的舊金山瘟疫，2003年的SARS還是今天的Covid-19戰爭中，反華敵對都是一個經常出現的問題。其次，流行病常常奪走醫療服務提供者的生命。在中世紀歐洲的鼠疫爆發，1793年在費城的黃熱病爆發，2014年的埃博拉疫情以及現在的中國內科醫師死亡。儘管這樣的死亡率反映了衛生專業人員願意冒著照顧他人的風險，但它也可以顯示臨床醫生應對疫情爆發的政府，要求更多的「人員，物資，空間和安全系統」。

人命關天，錢再賺就有

戴維·瓊斯說，歷史告訴我們，實際上，我們正面臨更大的恐懼和錯位的風險。到3月12日，SARS-CoV-2已殺死約5000人。這只是流感每年造成的損失的一小部分。儘管Covid-19流行病已經蔓延，但中國每天可能因缺血性心臟病而失去5000人。那麼為什麼這麼多美國人拒絕流感疫苗呢？為什麼中國在禁煙方面卻做得很少，反以封城關閉其經濟來遏制Covid-19？大家對健康風險應該更重視公共衛生教育的相對重要性。Covid-19的未來發展方向仍然不明，儘管如此，國家領導人仍需謹慎考慮，權衡背景風險，並奉行與威脅程度相稱的政策。簡單說，人命關天，錢再賺就有。