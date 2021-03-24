主子遇到危險，通常只能向奴隸求救，阿共目前就是這份德行，躲在14億人背後，向老美邀戰，小粉紅還不知死活地發出讚聲。

剛吵完架，老共就緊張了，開始向俄羅斯招手，除了呼籲兩國建立軍事同盟，還要聯手俄羅斯幹掉美金，美夢越做越大，假設真的美日聯手打老共，我不相信俄羅斯會出手相幫，這個國家一向權衡利害，被西方國家制裁是一回事，到亞洲出手相幫老共，等於在歐洲、美洲、亞洲樹立敵人，俄羅斯應該不會幹這等傻事，至於盧布要聯手人民幣，幹掉美金，我覺得做夢比較快，想一想，美、日、台、印、澳五國修理一國，軍力5比1，搞不好中華民國真的會反攻大陸成功。

楊潔篪一夕爆紅

美中兩國吵完架，有性虐童前科的楊潔篪一夕爆紅，變成民族英雄，小粉紅慶祝偉大祖國打勝美國，開始在網路上販賣，「中國人不吃這一套」的T衫，本來只是中共不吃這一套，變成中國人不吃這一套。

其實，布林肯短短兩分鐘談話，重點所譴責，只是中共對維吾爾族，甚至對港人、西藏、蒙古人的人權迫害，或者說，老美要中共吃下普世價值的大餐，沒想到老楊卻暴怒，中共不吃人權大餐，要吃泡麵就好，還把14億人拿出來做擋箭牌，認為中國人不愛吃普世價值的自由、人權、民主這一套，中國人熱愛被老共奴隸，老共是中國人所選擇的最佳政黨，還吹牛說，這是民意調查結果，老共知道甚麼是民調嗎？天底下還有不幹自由人，樂於被虐待的嗎？老楊一句話，把中國人全部打成「被虐狂」。

外國媒體客觀評論老楊暴怒，失禮事小，還缺乏智慧，把外交官訓練拋諸腦後，這一動怒，居然把西方國家全部叫醒了，原來孔子學院宣傳君子好禮，全部假的，連中立國瑞士，對新疆維吾爾族的現況，也擔心起來了，過去歐盟國家為了從中國的經貿投資獲利，對維吾爾族被滅族事件，只是睜隻眼閉隻眼，裝作沒看見，現在變成同仇敵愾，歐盟國家更罕見對中共發起經濟制裁，很顯然，中共並不示弱，也相對對歐洲議會多名議員發起制裁，禁止議員們進入中國以及港澳，看起來，川普時代，中共還安撫歐盟，不要捲進美中衝突混水，現在，習近平手下戰狼一出門，已經把中共搞成「天下圍共」的態勢，老楊準備進秦城監獄了。



2021.3.18美中會談，楊潔篪在美國國務卿布林肯前展現戰狼姿態。圖／擷自公視新聞影片

法國也開始抗中

前幾天，中共駐法國大使盧沙野批判法國學者，原因就是為了人權問題，搞到本來還算親共的法國學界也火大了，當全世界指責中共對維吾爾族，實施種族滅絕，唯一還替中共說話的，就是法國左派學者維瓦斯，中共打死不讓國際人權組織，和自由媒體進入新疆訪問，平息外界對種族滅絕的懷疑，唯一被安排到新疆訪問的人，就是法國學者維瓦斯，維瓦斯當然沒有讓中共失望。

去年底，維瓦斯出版一本書《維吾爾族假新聞的終結》，這是西方唯一的一本替老共粉飾太平的書籍，但是，全書內容僅就進入新疆所看的情況，教堂的禱告者眾多，市場繁榮，並未訪談流亡在外的維吾爾族，尤其是親身經歷集中營生活的口述內容；因此，這本書出版後並無法取信西方記者，西方記者甚至質疑，維瓦斯被安排固定景點參訪，維瓦斯除了這本書以外，2011年，維瓦斯也出版一本抨擊西藏達賴的書，書名為《達賴並非如此禪》，全書引述的內容，還是侷限中共所提供的資料，維瓦斯不認為西藏獨立中國之外，後來才被老共併吞，可見維瓦斯對清帝國崩解後，西藏獨立短暫的歷史並不理解，維瓦斯說，中共入藏是拯救西藏痛苦農民，打破階級制度，摧毀修行人至上主義制度，很可惜，內容不脫老共的大外宣，維瓦斯並未到流亡印北的德蘭沙拉訪問，聽一聽達賴的意見，就狂妄批判西藏人爭取民主自由，對老共摧毀西藏文化，更不置一詞，這也是一本替老共擦粉的大外宣，可惜，西方學界普遍不買單。

習近平的強國躁進政策，眾目睽睽，光天化日下強暴香港，還想進一步摧毀台灣，引來東西方國家攻擊，只靠著北韓、伊朗、俄羅斯三個朋友幫忙，自以為拖14億人下水，就可以自保，你認為可能嗎？