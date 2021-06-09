三級警戒延長，各級學校直接停課到暑假，高市議員林于凱指出，家長群組一片哀嚎....。雙薪家庭，或許還可以撐一陣子。但，單親家庭，就遭遇困境。(圖/陳俊廷)

三級警戒延長，各級學校直接停課到暑假，高市議員林于凱指出，家長群組一片哀嚎。

孩童停課誰能顧?因為疫情緊張，安親班不能托育小孩，很多國小低年級的家長，有的直接請防疫照顧假在家照顧小朋友，如果是雙薪家庭，或許還可以撐一陣子。但，單親家庭，就遭遇困境。

台灣離婚率世界居前，已是眾所皆知，單親家庭滿滿皆是，有家長無奈喟嘆說：當前忙的如千手觀音....

林于凱說：目前請假在家的家長跟他反映，如果繼續延長到暑假，之前都是送安親班，但是目前不確暑期安親班是否可以開，如果還是要自己帶，經濟會撐不下去，非常擔心！

「停課不停學」學童在家線上學！炎炎夏日，家中冷氣整日吹，加以各項3C用電與夏日電價狂飆的壓力讓很多家長心中忐忑不安。

政府雖然在6/4宣布啟動紓困方案4.0，但是很多家長未符合補助條件，只能領取12歲以下孩童補助一名1萬元（事實上，12歲以上的學生，花費沒有比較少），這1萬元的"紓困"要讓家長從五月中生活到六月底，甚至要延續到七月 ...

教育部明令規定，公立學校的校方不可以拒絕收托，但這一次延長管制緊接著就是暑假，到了暑假，這些國小跟公幼到底能不能協助這些有需求的家長？

政府宣布，6/28以前，如果家長無法在家照顧，學校及幼兒園仍提供學生到校基本照顧，但是，家長開始擔心的是，如果延續到暑假，三級管制還是持續進行時，私立托兒所及安親班都無法開班，到時候怎麼辦？

林于凱建議，高市府教育局與中央有關單位應該要提前思考，在暑假期間，對於無法繼續請防疫照顧假的家長（有經濟壓力&公司壓力），要如何提供公共的托育服務，讓家長能夠安心。