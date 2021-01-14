美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）（左）將訪台的消息傳出，引發藍營連番唱衰，一連串的言論，國共簡直就是一丘之貉，沆瀣一氣的發表五十步與一百步的害台言論。圖／擷自公視新聞影片，美國國務院flickr ，民報合成

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪台，卻引發藍營連番唱衰，新任國民黨立院黨團總召費鴻泰說Kelly「不是好客，是惡客，不應該要來」，而前總統馬英九更說美國想藉此「刺激」中共，才做了很多表面上看起來友善，但實際上沒有用的事，「現在不論是要用中華民國或是台灣的名義，要進聯合國都是不可能的」。再加上中共官媒《環球時報》說「敢讓蓬佩奧訪台，解放軍將飛台灣上空」，更嗆將為民進黨政府招來滅頂之災。

這一連串的言論，國共簡直就是一丘之貉，沆瀣一氣的發表五十步與一百步的害台言論。

只是可笑的是，當年中華民國因堅持「漢賊不兩立」而退出聯合國，也不接受用台灣之名留在聯合國的提議，以致台灣的國際空間被中共壓縮至今。現在，國民黨人的言論是宣示漢賊要合力滅民進黨政府？還是要讓台灣人民滅頂？

漢賊聯手讓台灣人民滅頂？

這群藍營口口聲聲捍衛中華民國，守著中華民國的神主牌，不准改國旗、國歌、徽章等等，卻容許退休將領到中國聽習大大的訓、唱敵國的國歌，還說國軍共軍都是中國軍。這些人在背離了主流民意而淪為在野黨之後，不但不知警惕或反省，相反的大言不慚的領著台灣人民的錢，卻自由又高調地續以舔共、媚共、親共。享有台灣卸任元首的禮遇，卻趴趴走到處唱衰台灣的主權與國際空間，請問，這是國民黨在野「野」過頭了？還是再度凸顯了國共一家親的思維與本質，並未因失去民心與政權而有所修正？

其實，中共想統一台灣，不會因為藍營大力舔共就輕易放棄統一的路線，更不會因為藍營死扛著中華民國這塊神主牌就傻B的認為中國已經統一了。要不，馬英九主政時代不只外交休兵、削減國防預算、退將與中共把酒言歡，還酣言國軍共軍都是中國軍時，中國對準台灣的飛彈已撤掉了嗎？或軍備減少了？

如今不管是美國的刺激或台獨的主張，其實只是讓中共武統台灣找到冠冕堂皇的藉口罷了。中國統一台灣的原則，不會因媚共或刺激而有所不同。認清中共的真面目與本質，就可知道馬英九奉行的「不刺激」的外交模式漸進式自廢武功的國防策略，如果不是包藏禍心，就是坐以待斃。說白的，過去馬英九甘為「馬統」，已被人民唾棄了。卸任了，竟還對將到訪的大使的事說三道四，是要引領全民坐以待斃？那美國大使不來台灣，是不是就順了國共之意而暗喜？

這群捍衛中華民國的「馬統」「費言」們，幾十年來「揹奉金替人看風水」，到底為台灣做了甚麼？當年輾轉撤退來台，至今是否已完成反共大業？算不算「不是好客，是惡客，不應該要來」？與其對聯合國大使的到訪與否指指點點，倒不如把暫時奉厝在台的兩蔣風水好好看看， 也不枉了當今國共沆瀣一氣的好時光！