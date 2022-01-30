「落入暗溝的鑽石，猶原閃閃爍爍」。世居澎湖馬公的呂石養，因為家境清苦，讀到國一就失學，但是從小就愛動手做東西、玩具、愛上工藝勞作課的他，所具有的藝術天分，並沒有因此被辜負，憑著自己本身的才華和創作的熱情，他就像一顆鑽石，在素人石雕藝術家的領域中光芒四射。跟許多樸素藝術家一樣，呂石養也有一段悲苦的過去，父親在他六歲那一年生病過世，二十八歲就守寡的母親，為了伺候年邁的婆婆及扶養豆仔、養仔兩姐弟長大成人，「無瞑無日」地勞動，靠種菜、打零工勉強過日子，也無法給養仔讀很多書，失學之後的他，也認分「吃頭路」來減輕母親的負擔。母親的堅強辛勤傳遍鄉里，而寡母點點滴滴的心血，深深刻在孤子養仔的心頭，那種母愛的偉大，是他一輩子都無法忘記的，親情的真諦也化成他日後創作的動機。

呂家的生活，在呂石養學藝作土水師（水泥匠）之後，漸有起色。這個土水師真趣味，不乖乖地砌起厝，藝術細胞動起來的時候，他就製作水泥浮雕，有一件雕龍的作品，被台南濟公廟收藏；也曾設計庭園造景、寺廟剪黏、社區精神堡壘等等五花八門的創作內容，樣樣展現特殊的風土味，他心中的藝術之火是不被環境束縛的。

可能是機緣吧！在他四十七歲那年，母親終於累出病來，長期臥病在床，需要人照顧，他熬藥送湯並且到處求神明庇祐。有空就到海邊撿澎湖雅石、文石等各種形式獨特的石頭，回家敲敲打打地摸索雕刻，母親常唸他：「工課（音knn kue，工作）不去做，迭迭做彼有空無縫的，有什路用？」但是雕刻漸漸融入他的骨子裡，沒雕刻不行，經過十年的光景，他用心血、汗水鑿錘出近一千件的作品。

他的第一件石雕作品《母揹子》，用通梁的文石刻出媽媽揹孩子，邊工作邊留意孩子的神態，線條簡潔粗獷，原始樸拙中充滿母愛的光輝。接著第二件作品《千里尋母》，第三件《羊兒跪乳》……等等，一連串表達出他對慈母的感念。也曾在公園內就地把泥土剝開，用裡面的玄武岩作巨型雕塑，刻出一間教室那麼大的海龜，共有三隻，活像是一幅《綠蠵龜的子嬉戲圖》。這種不是將石頭運回去刻，而是直接依大自然的地形、地勢創作的模式，在台灣素人藝術家中相當罕見。從這些作品特質中，可以看出呂石養不論刻人或動物，最愛親情和愛的主題，呈現親子間的依戀情感。



《看海的人》石雕。圖／蘇振明提供

呂石養的石雕作品素材很豐富，珊瑚石、玄武岩、漂流木、陶土、漁船上的玻璃燈、各種廢棄的石器……等，都是他創作的材料。題材則包羅萬象：有具抽象性人格的酒國英雄；挑水人家等人物雕像；生動活潑的魚系列、烏龜、海豚等海洋生物；細膩逼真的南瓜、絲瓜等蔬菜瓜果……，栩栩如生極富感情。而就地用海島地區的鄉土材料反應出澎湖的海洋文化特質，也是他作品的一大特色。

另外，他還別出心裁地利用現成物的裝置概念來創作，拿現成的石頭、木塊等加以簡單的雕刻、染色、拼拼裝裝變成傳統民俗祭拜時所用的供品和神像：有年糕、粉龜、喜餅、三牲、羅漢……等等，將傳統民俗節慶祭祖氣氛，展露無遺。



《大海龜》珊瑚石雕刻。圖／蘇振明提供

「有一個暗瞑，阮夢見一個歐巴桑按埕行入客廳，面帶笑容，阮一時驚醒，心想：啊！原來是媽祖顯靈來指點我參加展覽莫踟躕囉。」呂石養喜孜孜地回憶他五十歲那年，決心參加台南縣展覽的原因。後來又在澎湖縣立文化中心和「建國日報社」藝文中心舉辦個展，其十二生肖作品還被縣立文化中心作為永久典藏。但他最喜歡的收藏作品方式，是把它們陳列在自家庭院中或社區的公園廣場上，日夜和天地間的陽光、風沙、雨水在一起：歷經歲月滄桑和自然淬鍊的土石創作出的作品，一件件不怕風吹雨打，從大自然來的原就該回歸大自然。

素人石雕藝術家呂石養，沒有師承淵源，也沒有顯赫的家世，走過貧苦的成長環境，做過粗重的「土水」工作，但憑著對石頭的喜好和自身獨特的藝術天分，在澎湖這塊有美麗海景和奇石的天地中，摸索出一片屬於自己的創作世界。用樸拙的刀法、生動的造型，敲刻出人間親情和鄉土氣息。從十八歲做「土水」拌沙砌石開始，到倚石自娛、藉石寄情，已有數十個年頭了，他用樸拙真摯的感情和刀法，喚醒石中沈睡的生命，或人或動物；而石頭也回報他的知遇，讓他在一鑿一刀中找到自己的寄託，也許就正如他的名字 「石養」一般，「石養養石」，緣分天已註定啊！



《望海的漁夫》石雕。圖／蘇振明提供