「中國化」當今在中國共產黨上至最高領導人，下至村委會幹部都掛在嘴邊，而且，在西藏、東突和南蒙古的媒體上更是鋪天蓋地，氾濫成災。「宗教中國化」、「佛教中國化」、「基督教中國化」、「伊斯蘭教中國化」、「藏傳佛教中國化」等等。最近在網上看到中國官方藏學機構中國藏學研究中心、清華大學等的一大批人在撰寫《堅持藏傳佛教中國化方向》的系列文章，在中國官方媒體上大量轉載。中國特色，更準確的是中共特色的筆法之「奇妙」之處莫過於真偽大雜燴。不過，只要對黨的寫作手法有點瞭解真相顯而易見。

另外由於中國共產黨百年撒謊成性、欺詐成癮、篡改成狂，加上當今「毛病養成惡習」使大漢族主義再次瘋狂至極，在政府保護傘下對於中國的寫手們來說只要政治正確，對事實、正義、真相可以被任意踐踏，把事實編造、篡改成牛頭不對馬嘴成為全世界的笑話也無所謂，我就是流氓，我怕誰！萬幸的是全球對中國共產黨七十多年的老掉牙的宣傳方式已經有了高強度的防毒能力。

中國俗語「有錢能使鬼推磨」用在當今吃中國共產黨皇的專家們身上一點也不為過。清華大學人文學院歷史系教授沈衛榮在〈堅持藏傳佛教中國化方向〉文章：「推進藏傳佛教中國化，對於信仰藏傳佛教的藏族、蒙古族等民族的同胞們更深入瞭解中華優秀傳統文化，實現西藏的長治久安，都具有十分重大和迫切的現實意義。」（見《中國宗教》2021年第2期；）說的很清楚，推進藏傳佛教中國化就是漢化，漢化之後西藏和蒙古民族才能更深入瞭解中華傳統文化。沒有漢化則不能。終極目的說白了就是為了繼續殖民統治西藏的「迫切」需要，在中共語境裡所謂「長治久安」就是殖民統治的另一種表述方式。「藏傳佛教本來就是中國佛教不可分割的組成部分。」就給你這樣繞來繞去折騰你，既然藏傳佛教是中國佛教的一部還需要中國化？這不是脫褲子放屁？

習近平總書記「推進藏傳佛教中國化」一聲令下，全中國總動員，特別是中國的專家學者們爭先恐後發表「大量的思想闡釋和政策解讀」。造假歷史、扭曲概念、偽理論應有盡有。他們把全世界的人當成傻逼忽悠，沒想到世界人民的眼睛是雪亮的，看破他們粗糙又荒唐的理論，真相是所謂藏傳佛教中國化就是藏傳佛教漢化。沈衛榮們急了「我們也注意到了一些不正常、不合調的聲音。日前，我在西方英文媒體上看到有人將「藏傳佛教中國化」翻譯成「Sinicization of Tibetan Buddhism」，即是「對藏傳佛教的漢化」，這顯然是對「藏傳佛教中國化」思想的誤解和歪曲。於全球化時代之當下中國政治和文化語境和話語中，「中國化」絕對不應該等同於「漢化」。真乃此地無銀三百兩！



作者指出，西方英文媒體上看到有人將「藏傳佛教中國化」翻譯成「Sinicization of Tibetan Buddhism」，即是「對藏傳佛教的漢化」，是對「藏傳佛教中國化」思想的誤解和歪曲。示意圖／Pixabay，民報合成

然後，繼續偽造理論：「推進『藏傳佛教中國化』的重要途徑，無疑是要更好地整合和圓融漢、藏佛教這兩種佛教傳統，把漢藏佛教（Sino-Tibetan Buddhism）樹立為中國佛教的一個重要身份認同。」剛剛有人說藏傳佛教已經是中國佛教的一部分，這裡又說要整合和圓融---實際問題是：西藏人不認同中國人身份，西藏佛教也不認同是中國佛教或者漢傳佛教。所謂的整合、圓融就是想摧毀西藏佛教的特質，然後想用漢傳佛教取而代之。西藏宗教漢化能削減西藏民族的特質，這是漢化西藏民族的第一步。為「國家統一」創造「更可靠的保障」，繼續非法佔領和進行殖民統治西藏。

再看看中國藏學研究中心科研業務辦公室主任、一級巡視員、研究員李德成（蒙古人）的研究：「首先，在宗教觀念和思想方面，藏傳佛教結合中國傳統哲學思想，形成了中國化的佛學思想體系。」、「從歷史維度看，佛教傳入西藏之後，經過本土化發展，到10世紀末完成了中國化進程。」已經是中國化的佛學思想體系（彌天大謊），且已經在10世紀末完成了中國化的進程，那麼「習近平總書記在2020年8月召開的中央第七次西藏工作座談會上強調---推進藏傳佛教中國化。」這不是證明習近平傻逼嗎？小學水準？應該是所謂的「高級黑」吧！高明！

如果以上這種自相矛盾的說法只是李德成一個人的觀點沒有什麼大驚小怪，為了升官、拿到項目……。發問題是幾乎所有的「學者」說這樣的廢話,再看看中國最高藏學研究機構的中國藏學研究中心宗教研究所副所長，副研究員拉先加先生的文章中寫道：「西元7世紀中葉，佛教從南亞和祖國內地兩個方向傳入西藏，從此拉開了佛教在青藏高原的本土化、中國化的歷史序幕。經過1300多年的發展，佛教在西藏---形成了具有民族特色、區域特點、中華文化底色的藏傳佛教。」（見拉先加的論藏傳佛教的「變」與「不變」）如同上面的學者藏傳佛教已經中國化了，而且被李德成的說法提前了三個世紀。又再揭露習總書記的傻逼乎？事實是「藏傳佛教中國化」這個被所謂學者們故意模糊化的概念的真正意思就是藏傳佛教完全漢化！

中央民族大學哲學與宗教學學院教授、博士生導師，中國宗教學會理事，中國西藏文化發展與保護協會理事，中國藏學研究中心學術委員會委員，國務院宗教事務局特聘專家，中央統戰部涉藏問題諮詢專家，中國藏語系高級佛學院特邀研究員，國際儒聯理事會理事的班班多傑更是能說會道，偽理論說的句句有理:

「一、從哲學詮釋學看藏傳佛教中國化的學理依據。二、從中國經典詮釋學看藏傳佛教中國化的學理依據」、「愛國愛教、護國利民、如理如法、契理契機是佛教的題中應有之義，基本義理所在，也是自古至今中國佛教傳承、弘揚和踐行的基本理念和行為準則。」（見《班班多傑：試論推進藏傳佛教中國化的三個維度》）這應該是也是中共最近大力推動的「藏傳佛教教義新闡釋」的一大成果吧。

還有什麼藏傳佛教中國化是「『大一統』『和而不同』」等等論理大行其道，鋪天蓋地不可勝舉。

「中國化」從字面上就不難看出來自其他國家的事務、文化、制度進入中國後受到中國影響而產生本土化的變遷。就如，中國文化傳入西方國家受到當地文化的影響變遷稱中國文化被「西方化」。又如，西藏人、蒙古人、滿人等受到漢人文化等影響發生的變遷稱「漢化」。

有關藏傳佛教中國化是否漢化的問題，不需要爭辯，中央社會主義學院統戰理論教研部的沈桂萍已經明確指出「藏傳佛教中國化」是「用中華優秀傳統文化浸潤藏傳佛教」（見國家宗教事務局官方網站，堅持藏傳佛教中國化方向，鑄牢中華民族共同體意識一文）不問自答，藏傳佛教是外來的，是來自外國西藏的佛教需要中華傳統文化即中國傳統文化，或者說漢人傳統文化的蛀蝕、腐蝕漢化—中國化。在中國共產黨統治下是否有中華傳統文化已經是天下共知的事實，中華優秀傳統文化更不用提。所有第一次去過臺灣的中國人都會說：「真正的中華文化在臺灣」。不言而喻中國共產黨統治的中國沒有真正的中華文化，如果硬說有，也不是真正的中華文化，是假的，中華文化被中共歷次政治運動摧毀了，在中國沒有中華傳統文化，有的是中國強加，更準確的說漢人變相接受的畸形的中國特色的共產文化，因此隨處可見：「學黨史、講黨史，傳承紅色基因、賡續紅色血脈，激勵年輕一代建功新時代，譜寫新時代新發展新篇章。」、「傳承紅色基因」等等，而不是傳承中華文化基因—中國政府似乎有點自知之明。不管怎麼說從西藏人的角度看 「中華文化」是中國文化，也就是漢人的文化。



中央社會主義學院統戰理論教研部的沈桂萍說「藏傳佛教中國化」是「用中華優秀傳統文化浸潤藏傳佛教」，就是承認了藏傳佛教不是中國的宗教。圖／擷自山東大學網站

不管以上各位學者怎麼狡辯，最後不得不承認的事實是：

中國政府提出「藏傳佛教中國化」，就是承認了藏傳佛教不是中國的宗教，而是來自西藏這個國外，因此，現在需要「中國化」。同時還證明了入侵佔領西藏，並進行七十多年的殖民統治也沒有完成「中國化」的「偉大」任務。因此，如今需要以全國的力量推動「藏傳佛教中國化」。從而「西藏自古以來是中國不可分割的一部分」的彌天大謊也就不攻自破了。中國政府的說法自相矛盾，無法自圓其說，為什麼會出現這樣尷尬且丟臉的處境？因為中國的所謂的專家學者們為了政治立場和拍政府的馬屁編造、篡改史實，越編越黑。漏洞百出，最終欲蓋彌彰。