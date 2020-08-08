美國抗擊中共的動作步步進逼，隨著瑞士也加入西方國家滅共聯盟，美國更是如虎添翼，所以，《環球時報》的老胡一接到訊息，慘叫一聲：「完了」。

瑞士加入自由陣營

瑞士一直保持中立國態度，長期以來，對於紅色滲透睜眼閉眼，瑞士更是中共對歐盟擴張前哨，瑞士和中共多項協議，可以看出兩國交好，所以，對於中國人帳戶，並未揭露，也不以反洗錢法辦理，給足中共高層黨官面子，簡單說，瑞士金融事業，還因為中共貪官資金出逃，賺了不少錢，現在瑞士手上握有5000個中共貪官帳戶，如今選擇加入民主國家團隊，對中共打擊可能超乎想像，瑞士也是精明的商業王國，一旦幹掉中共，靠這些不正當存款，就真的大發財了。

美國抗擊中共從媒體，進行到網路，針對媒體網路大掃除，蓬佩奧稱為「淨網行動」，這項行動就是採取「攻心為上」，近幾十年，紅色滲透的目標就是洗腦美國人，讓美國人接受「中共無害論」，使美國長期反共基因嚴重流失，而阻擋這些洗腦機器方法，必須從紅色媒體和網路開始，尤其是最多客戶的「抖音」。

美國蔓延數個月的「黑命運動」，所有示威者的呼喚集合，超過八成來自「抖音」，年輕人使用「抖音」更多，因此，美國把「抖音」掃蕩，視為第一要務，排在「微信」前面，如果「抖音」不願意被掃地出門，那麼就必須接受美國微軟收購，這是川普開出的條件，中共大使館已經呼天搶地，證明了「抖音」對於紅色滲透美國，所扮演腳色的重要，「抖音」母公司是中國字節跳動，張一鳴有解放軍背景，使用「抖音」的發音類似閩南話的「去投」，去玩的意思。

除了「抖音」、微信，還有中國移動、騰訊、中國電信、華為，這些通訊APP軟體，傳播假訊息，盜取資訊資料，傳送給中共，而且變成黑命恐怖份子聯絡群聚的工具，顛覆美國社會，傷害美國民主自由體制，造成的影響已經不是一兩天，如今掃蕩已經太慢。其實，美國還不如印度強勢，印度在一天就強迫關閉一百多個中共開發的APP，反共決心可見一般。



美國蔓延數個月的「黑命運動」，所有示威者的呼喚集合，超過八成來自「抖音」，因此，美國把「抖音」掃蕩，視為第一要務。示意圖／Pixabay

更令人振奮的消息是：因為香港P3實驗室生物學家閻麗夢流亡美國，受到政治庇護，他所揭露的中共病毒內幕，更加驗證了病毒屬於合成的假設，事實上，事發當初，已經有幾位科學家發現武漢肺炎病毒屬於人工合成病毒，以SARS病毒和舟山蝙蝠兩種合成，製造者就是來自中共解放軍實驗室，選擇武漢放毒，可能是衝著去年10月的世界軍人運動大會而來，閻麗夢奉命進行調查，後來卻遭到阻擋，這裡面更揭露世衛組織和中共共謀，掩蓋病毒來自合成的事實，企圖為中共脫罪，進一步則是傷害世界，包含生命和人類；閻麗夢更揭露，中共高層早知道實驗室病毒流出社區，黨國高層私下服用氯奎寧藥物抗疫，這種藥物對於早期出現症狀或預防「武漢肺炎」具有療效，但是，中共高層卻隱瞞，讓自己的人民死亡，甚至讓世界陷入恐慌，中共的目標是打擊美國和西方國家，解除美中貿易談判對中共的困擾，而最終目標是搶先西方國家製造出疫苗，藉以威脅全世界。

武漢瘟疫內幕浮現

在閻麗夢的系列訪談中，談到美國防疫大臣佛奇，暗示佛奇知道氯奎寧對治療病毒初期有效，卻棄之不用，誤導美國社會，故意讓藥廠和學界去開發其他藥物，勾結製藥財團，謀取更大利益，這些指控也呼應美國AI駭客組織所爆料，佛奇擔任世衛官員時候，進入中國訪問，已經被中共以「藍金黃」綁架，所以必須依照中共的指揮。今天，美國堂堂醫療大國，卻把防疫工作弄到一團糟，讓川普民調直直落，背後的政治圖謀，也一一顯現，反觀中共，卻是確診率很低，死亡率更低，就算這裡面數據有隱瞞疫情，但是，也比美國更有效防疫，中美兩國醫療水平相差至少20年，但是結果反差卻令人吃驚，這裡面難道就沒有怪異嗎？

世衛組織早知道中共高層用氯奎寧預防武漢肺炎，卻故意說，此藥副作用很大，不建議服用，美國疾管局居然也呼應這種說法，甚至把川普服用氯奎寧視為愚笨錯誤，問題到底出在哪裡？誰是被中共滲透的同路人呢？

台灣在武漢瘟疫初期，也把「氯奎寧」視為非治療藥物，現在已經改變看法，反觀瑞德西韋被捧上天，這裡面充滿藥廠的圖謀，因為氯奎寧售價很低廉，用在早期預防或初期治療可以幫助更多人，瑞德西韋卻高貴，對於重症有效，兩相比較，聰明人要拿出智慧。

閻麗夢以專家立場呼籲，國際不要太相信疫苗問世，更不要相信中共和世衛組織，這是中共對人類的屠殺行動。

也因為閻麗夢的逃亡，使中共陰謀暴露在陽光之下，如今，天下圍攻中共態勢逐漸完成，誰說這一切不是天意的安排呢？