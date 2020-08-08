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【台灣看天下】「武漢瘟疫」謎團逐漸解鎖

 2020-08-08 10:00
前香港大學公共衛生學院傳染病研究中心的病毒和免疫學研究員閻麗夢逃亡揭露武漢瘟疫內幕。圖／擷自i24網路新聞影片
前香港大學公共衛生學院傳染病研究中心的病毒和免疫學研究員閻麗夢逃亡揭露武漢瘟疫內幕。圖／擷自i24網路新聞影片

美國抗擊中共的動作步步進逼，隨著瑞士也加入西方國家滅共聯盟，美國更是如虎添翼，所以，《環球時報》的老胡一接到訊息，慘叫一聲：「完了」。

瑞士加入自由陣營

瑞士一直保持中立國態度，長期以來，對於紅色滲透睜眼閉眼，瑞士更是中共對歐盟擴張前哨，瑞士和中共多項協議，可以看出兩國交好，所以，對於中國人帳戶，並未揭露，也不以反洗錢法辦理，給足中共高層黨官面子，簡單說，瑞士金融事業，還因為中共貪官資金出逃，賺了不少錢，現在瑞士手上握有5000個中共貪官帳戶，如今選擇加入民主國家團隊，對中共打擊可能超乎想像，瑞士也是精明的商業王國，一旦幹掉中共，靠這些不正當存款，就真的大發財了。

美國抗擊中共從媒體，進行到網路，針對媒體網路大掃除，蓬佩奧稱為「淨網行動」，這項行動就是採取「攻心為上」，近幾十年，紅色滲透的目標就是洗腦美國人，讓美國人接受「中共無害論」，使美國長期反共基因嚴重流失，而阻擋這些洗腦機器方法，必須從紅色媒體和網路開始，尤其是最多客戶的「抖音」。

美國蔓延數個月的「黑命運動」，所有示威者的呼喚集合，超過八成來自「抖音」，年輕人使用「抖音」更多，因此，美國把「抖音」掃蕩，視為第一要務，排在「微信」前面，如果「抖音」不願意被掃地出門，那麼就必須接受美國微軟收購，這是川普開出的條件，中共大使館已經呼天搶地，證明了「抖音」對於紅色滲透美國，所扮演腳色的重要，「抖音」母公司是中國字節跳動，張一鳴有解放軍背景，使用「抖音」的發音類似閩南話的「去投」，去玩的意思。

除了「抖音」、微信，還有中國移動、騰訊、中國電信、華為，這些通訊APP軟體，傳播假訊息，盜取資訊資料，傳送給中共，而且變成黑命恐怖份子聯絡群聚的工具，顛覆美國社會，傷害美國民主自由體制，造成的影響已經不是一兩天，如今掃蕩已經太慢。其實，美國還不如印度強勢，印度在一天就強迫關閉一百多個中共開發的APP，反共決心可見一般。


美國蔓延數個月的「黑命運動」，所有示威者的呼喚集合，超過八成來自「抖音」，因此，美國把「抖音」掃蕩，視為第一要務。示意圖／Pixabay

更令人振奮的消息是：因為香港P3實驗室生物學家閻麗夢流亡美國，受到政治庇護，他所揭露的中共病毒內幕，更加驗證了病毒屬於合成的假設，事實上，事發當初，已經有幾位科學家發現武漢肺炎病毒屬於人工合成病毒，以SARS病毒和舟山蝙蝠兩種合成，製造者就是來自中共解放軍實驗室，選擇武漢放毒，可能是衝著去年10月的世界軍人運動大會而來，閻麗夢奉命進行調查，後來卻遭到阻擋，這裡面更揭露世衛組織和中共共謀，掩蓋病毒來自合成的事實，企圖為中共脫罪，進一步則是傷害世界，包含生命和人類；閻麗夢更揭露，中共高層早知道實驗室病毒流出社區，黨國高層私下服用氯奎寧藥物抗疫，這種藥物對於早期出現症狀或預防「武漢肺炎」具有療效，但是，中共高層卻隱瞞，讓自己的人民死亡，甚至讓世界陷入恐慌，中共的目標是打擊美國和西方國家，解除美中貿易談判對中共的困擾，而最終目標是搶先西方國家製造出疫苗，藉以威脅全世界。

武漢瘟疫內幕浮現

在閻麗夢的系列訪談中，談到美國防疫大臣佛奇，暗示佛奇知道氯奎寧對治療病毒初期有效，卻棄之不用，誤導美國社會，故意讓藥廠和學界去開發其他藥物，勾結製藥財團，謀取更大利益，這些指控也呼應美國AI駭客組織所爆料，佛奇擔任世衛官員時候，進入中國訪問，已經被中共以「藍金黃」綁架，所以必須依照中共的指揮。今天，美國堂堂醫療大國，卻把防疫工作弄到一團糟，讓川普民調直直落，背後的政治圖謀，也一一顯現，反觀中共，卻是確診率很低，死亡率更低，就算這裡面數據有隱瞞疫情，但是，也比美國更有效防疫，中美兩國醫療水平相差至少20年，但是結果反差卻令人吃驚，這裡面難道就沒有怪異嗎？

世衛組織早知道中共高層用氯奎寧預防武漢肺炎，卻故意說，此藥副作用很大，不建議服用，美國疾管局居然也呼應這種說法，甚至把川普服用氯奎寧視為愚笨錯誤，問題到底出在哪裡？誰是被中共滲透的同路人呢？

台灣在武漢瘟疫初期，也把「氯奎寧」視為非治療藥物，現在已經改變看法，反觀瑞德西韋被捧上天，這裡面充滿藥廠的圖謀，因為氯奎寧售價很低廉，用在早期預防或初期治療可以幫助更多人，瑞德西韋卻高貴，對於重症有效，兩相比較，聰明人要拿出智慧。

閻麗夢以專家立場呼籲，國際不要太相信疫苗問世，更不要相信中共和世衛組織，這是中共對人類的屠殺行動。

也因為閻麗夢的逃亡，使中共陰謀暴露在陽光之下，如今，天下圍攻中共態勢逐漸完成，誰說這一切不是天意的安排呢？

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