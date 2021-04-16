日本首相菅義偉星期五（16日）將訪問白宮，並會晤美國總統拜登。他將是拜登上任後首位來訪的外國政府首腦。拜登政府官員表示，兩人將談論包括新冠疫情、經濟復甦、科技、醫療、氣候和朝鮮等廣泛議題，而拜登總統要將美國實力重新聚焦在印太地區，應對中國帶來的挑戰，兩國將深度討論與中國相關議題，包括台灣、香港、新疆、人權和華為等等，並可預期這些議題會包括在雙方的正式聲明當中。

拜登總統星期三宣布美國要在今年9月11號之前從阿富汗全面撤軍。在星期四下午召開的白宮背景簡報會上，要求不透露姓名的拜登政府資深官員說，拜登總統謹慎地從阿富汗撤軍，就是為了要騰出美國的時間、注意力與資源，讓高級官員與美軍重新聚焦印太地區，應對21世紀最大的挑戰。美國對朝鮮政策的重新審議與制定將近完成，菅義偉將為拜登總統提供意見，而拜登與菅義偉將「深入討論」「所有與中國相關的議題」。

美國與日本都關注台灣的局勢，三位拜登總統的的非官方特使，包括前參議員陶德（Chris Dodd）、前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）、斯坦伯格（James Steinberg ）正在台灣訪問，並會晤台灣總統蔡英文。在白宮背景簡報會上，資深官員表示，美國與日本都想在台灣海峽扮演穩定、謹慎的角色，維持和平穩定，不鼓勵挑釁。過去美國與日本都多次針對台灣海峽情況發布聲明，希望保持和平、穩定並維持現狀。可以預期接下來美日雙方都將討論這些議題並發布正式聲明，而這與美國跟日本之間一直進行的對話跟討論內涵是一致的。

資深官員強調，美日兩國都並非要刺激中國，而是傳達出一個清楚的訊號，就是某些中國的行為，像是派遣戰鬥機與轟炸機侵入台灣領空，這些都與維護和平穩定的使命背道而馳。

拜登也將與菅義偉談到中國在香港、新疆等地的人權議題。資深官員表示，美國了解日本與中國有深厚經濟與商業關係，在香港、新疆的人權侵犯問題上，日本方面必須要謹言慎行。美國不會強迫日本要加入美國的作法，不過兩國在面對亞洲與世界的戰略方向上將是一致的。

資深官員說，美國鼓勵日本積極在東南亞地區展現領導力，例如過去幾週日本主動處理緬甸的人權議題，美日之間對於共同面對的局勢保持相同的價值觀與看法。

最近幾家日本企業包括優衣庫（UNIQLO）、無印良品（MUJI）等因為不使用新疆棉花而受到中國批評與抵制。資深官員說，所以美日兩國也將討論如何讓產業供應鏈更加多元化，包括不使用華為產品的5G網路等，來確保供應鏈與技術的安全性。

菅義偉已經在星期四啟程前來美國，星期五上午菅義偉將先會晤美國副總統哈里斯，之後到白宮與拜登總統進行一對一會談，然後兩國內閣成員加入，進行擴大會議。會議結束之後拜登與菅義偉將舉行聯合記者會。

白宮發言人莎琪星期四宣布，第二位來訪白宮的外國領袖將是韓國總統文在寅，他將在5月下旬來訪白宮，預計區域安全、朝鮮無核化等議題將是會談重點。

日本與韓國成為拜登上任總統後第一與第二位訪美的外國政府首腦或國家元首。上個月，拜登總統的國務卿布林肯和國防部長奧斯汀也在他們上任以來的首次出訪中訪問了日本與韓國。這凸顯了拜登政府對印太地區的重視。