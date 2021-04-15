載有492名乘客的太魯閣自強號，行經台鐵北迴線清水隧道前，因無預警致撞及滑落邊坡侵入鐵軌的工程車，出軌後繼續衝入隧道中且擦撞隧道壁，造成49人死亡和216人輕重傷的慘劇，遠比二年多前，台鐵普悠瑪自強號列車脫軌事故，18人死亡，215人輕重傷，死傷更為嚴重。此外，不久前，才發生蘇花公路遊覽車撞山壁事件，造成5人死亡40傷。交通事故一再發生，除交通部長提出辭呈以示負責外，也讓長期仰賴大眾交通工具的乘客擔心，難以再享受輕鬆搭乘火車的樂趣。

這次事件的發生，從各種跡證看來，工程車司機應難辭其咎，然而，是否還有其他積重難返的因素？倘能事先嚴加防範，災害應能得到適當的管控，這是應該徹底檢討的部分，以安慰不幸的罹難者以及尚須接受醫療的乘客。前事不忘後事之師，可是，到底還要累積多少慘痛經驗才能徹底改進？要如何提升防災意識與切實作為，才能避免災難重演呢？

另外，2000年以來，政黨輪替與政黨對立，似存在互為因果的關係，以致，朝野政黨，很難相互聆聽，更遑論接納或肯定對方的意見。遠的不說，從去年爆發COVID-19以來，口罩的發放販售、是否應該普篩、美豬美牛進口、疫苗購買、鳳梨出口被拒、太魯閣事故發起捐款與善款的運用、國徽與國民黨黨徽高度相似等，無一不是對罵、相互較勁的問題。不同的政黨，雖各有其政綱、獲得執政的策略與方法，但追求服務同胞與國家永續發展的終極目標應無二致。所以，執政黨與在野黨的各自表現，是否偏離常軌，應是顯而易見的，並不是藉由粗鄙言語或帶風向所能改變的。此外，一味地散播悖離事實的說法，也無助於社會和諧與長久合作。

政黨競爭不應流於政治惡鬥

常見的現象是，當聽到不同意見時，首先看其是屬於那一陣營的人，凡是不同陣營的人發聲，一定認定其不可聽，也不可信的大加反擊。在國會殿堂如此，媒體與網路的發言、社會認知亦然。此外，即使是長期以來的友伴，只要提出不同的看法，立即會被譏為是否為對方陣營派來臥底的，甚至被認為背叛份子，無法互相包容。

問題的癥結在於一般人常將「批判」誤認為「批評」其實，「批判思考」（Critical thinking）是提供人們決定要相信什麼或做什麼的反省以及思考的能力，它是深層的思考，必須立基於自己所堅信的真理，才能看清事實與其中的道理。換言之，批判思考不僅沒有負面的意義，更是具有價值的負載（Value-laden），它與「惡言相向」截然不同。所以，當別人或對手提出有根有據、有道理的批判意見時，無須再視為無理的謾罵，為反對而反對，宜進行理性的探討，方能有助於問題的解決。眼前的太魯閣善款如何運用，當可做為社會監督與對話的開始。