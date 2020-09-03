柏林的彼得•衛斯藝術與政治協會（Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik e.V.)從2006年起，就發起一種別開生面的「全球誦讀（Worldwide Reading）」活動，來聲援世界各地受政治迫害的文化人。就是在規定的某一天，世界各地文化界人士聚在各自的城市，用當地語言朗讀一個選定的異議人士的作品，以此表彰普世性，及對人權、自由的崇高敬意和支持。近年來這項活動多半由柏林的文學節來操辦，以往曾為劉曉波和李必豐舉行過。

「忘記歷史意味著背叛」，今年的9月9日，又到了「全球誦讀」的日子，今年的誦讀主題比較特別。僅管國際上早在1948年就有了《世界人權宣言》，然而今天在香港、維吾爾地區與中國大陸，依然發生著極為嚴重的人權侵犯案例。為了喚醒德國社會共同關心與聲援香港、維吾爾與中國大陸的人權問題，由國際特赦組織科隆分部（AMNESTY INTERNATIONAL）、民主中國陣線（FEDERATION FOR A DEMOCRATIC CHINA）、歐洲之聲（Sino Euro Voices e.V.）等組織，共同發起了科隆的「誦讀」活動，我們將以德文和中文誦讀《世界人權宣言》，並穿插簡短的演說。

時間：2020年9月9日（星期三），17:30〜19:30。

地點：科隆Wallrafplatz，Hohe Strasse，距科隆大教堂200米處。



2019年與大赦國際一起在科隆大教堂的活動照片。圖／田牧提供

近日，中國外長王毅訪問歐洲的義大利、荷蘭、挪威、法國與德國5國，遭遇了一路的抗議與示威，各國政府都向王毅提出了香港與維吾爾的人權問題，這些惡性的人權問題，嚴重違背了歐洲自由人權民主價值觀，歐洲不能接受，文明世界不能容忍。我們應該怎麽辦？我們能做什麽？在這危急關頭，我們徵求整個社會的意見，懇請德國社會的嚴肅關注與聲援！

「誦讀」活動也安排公民征集聯署致聯邦議會人權委員會關注與聲援公函：

1、懇請聯邦議會人權委員會向中國人民代表大會提出公函：立即撤銷香港《國安法》議案，繼續履行對香港的承諾，維護香港「港人治港」一國兩制50年不變。



2、懇請聯邦議會人權委員會向中國人民代表大會提出公函：立即關閉新疆地區所有的「集中營」，立即釋放所有被關押的維吾爾人，讓他們回到自己的家園，停止對他們以教育為名，進行騷擾、施壓、威脅、迫害等，並提供他們真正的自由、創業、發展的機會。



3、懇請聯邦議會人權委員會向中國人民代表大會提出公函：立即釋放中國因政見不同的異議人士，特別是那些被判處所謂的「分裂和顛覆國家罪」的政治思想犯人。

歡迎社會團體與個人積極參加這次「全球誦讀」活動！



國際特赦組織

民主中國陣線

歐洲之聲e.V.

聯繫方式：tianmu2050@googlemail.com

電話：02431-946637



科隆大教堂。圖／田牧提供