高雄人，6月初6請你好好á思考投票ê意義，請你一定出來投票！不管贊成抑是反對，這是咱做現代、文明頭家主人ê權利kap義務！示意圖／內政部

咱攏講台灣是現代、文明ê民主國家。人民是主人、是頭家，有管理國家ê權利kap義務；民意代表kap各級政府官員是人民委託來管理kap執行國家「公司」事工ê公僕，是薪勞（員工）！

但是認真看台灣ê選舉，會當發現台灣人乾焦tī選舉投票tǹg印仔彼短短ê「幾秒」中間真正有享受權利kap盡著義務爾爾！票tǹg了就尻川（屁股）拌拌leh隨人走散，無koh繼續關心當選人執行政見ê情形！而且beh投票進前mā真罕得有好好á思考候選人是m̄是真正實在可靠kap過去ê記錄、貢獻。大部分攏是看幾工ê報紙kap電視新聞、抑是聽親情朋友推薦就做決定！

按呢事先無真正了解候選人、事後無認真監督政治人物kap公共事務，敢正實會當算是現代、文明ê頭家主人？

往過讀《三民主義》孫中山ê學說有講「政府有能、人民有權」。人民有選舉、罷免、創制、複決4種權利。M̄過台灣人到這馬實際上只有選舉權，其他攏猶無影無跡。咱會當mā應該閣爭取其他ê權利！立法院mā應該緊通過相關法律hō͘台灣人有機會爭取實現這款權利。

高雄人，6月初6請你好好á思考投票ê意義，請你一定出來投票！不管贊成抑是反對，這是咱做現代、文明頭家主人ê權利kap義務！