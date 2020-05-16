「杉之秀」創辦人李秀和(左)與其女兒教育總監手持受邀赴美國與小布希前總統的海報。(圖/陳俊廷)

「我從第一家店就是自己的門市、自己置產營業」！「杉之秀」其SPA連鎖芳療、孕產嬰護理與相關研發產品在高雄很有名氣！還是曾受邀赴美國與小布希前總統交流座談的芳療品牌。創辦人李秀和深耕高雄芳療二十多年其直營門市分佈大高雄各地。她說：「我要給消費者放心，我會永續經營，並要給消費者安安穩穩的完全放心。」。

提及已在大社將建置的杉之秀休閒園區，李秀和說：「裡面規劃會有實驗室與教學、香草DIY、親子遊樂空間」希望產品研發與整個後端消費者市場的全方位連結」…..

輔英科大2017年12月在與杉之秀產學合作。校長顧志遠說：美麗是呈現．健康是本質。「杉之秀SPA芳療護理」深耕高雄二十多年其直營門市分佈大高雄各地，包含三民、左營、鳳山、鳥松、仁武、前鎮等各區，觸角還已進入高雄長庚星光湖畔，未來還將朝親子共享樂園而努力！

※輔英實習SPA館「美麗產業」培育人才！顧志遠：美麗是呈現．建康是本質

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此外，100﹪MIT研發的產品還紅到國外，教育總監AMY說：「受邀赴美國與小布希前總統交流座談還致贈該公司研發的B.C淨潤精油面膜給小布希。」台灣芳療專業研發分享出去，她也很高興。

「以善之初衷・秀化人生」李秀和創辦「杉之秀」在民國106年還出版市場第一本孕媽咪芳療專書《香氛媽咪・快樂寶寶》。這是一本專業的工具書，分享給所有孕媽咪如和有舒適孕期

「芳療產值在全球約美金200億，以台灣而言約台幣250億，且每年25﹪成長。」李秀和分析芳療趨勢與產值，她指芳療結合技術與產品如精油等研發來達到人體身心靈的放鬆，就如預防醫學符合現代人的需求，前瞻願景將是越來越好。

她指第一現代人對生活品質與步調，非常需要芳療。以當前國人生活素質與接軌國際、重視預防醫學，她認為，國人都已有這些知識，因此芳療產業前景看好….

李秀和指「杉之秀」成立在民國88年，回顧當時社會是「美容沙龍」為主的臉部美容，就是「做臉」，後因時代潮流轉變，以其公司而言約從民國94年，進入美容美體領域；後來約在民國101年再轉進孕產嬰兒專業護理….

針對芳療產業趨勢，李秀和認為「沒有辦法做到人才的培育，那就是一個夕陽產業，尤其專業度這麼高的行業」李秀和指芳療需要人才養成與專業培訓，在大學端包含輔英、美和、東方等校；在高中端包含中山、三信、立志都在進行人才養成，此外，「杉之秀」走在國際芳療前端接軌英國，她約在98年就把女兒送她到英國直接接受英國孕產嬰的教育以及認證，女兒學成後擔綱公司教育總監。她有感地說：「講到人才培訓，如果我當時沒有朝這塊去努力，可能今天的杉之秀，在服務孕婦這一端就沒有如今天做的這麼備受各界肯定…」

※完整內容高雄民生電台FM89.7本周日5/17午12點「民報之聲」