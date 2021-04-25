林糊，1894年8月3日生於彰化福興鄉，筆名鐵骨生。小時就讀埔姜崙公學校（今秀水國小）成績優異，1912年考入總督府醫學校，1916年畢業後入嘉義病院外科就職，後曾於彰化溪湖及員林開業，之後再進入台北醫專進修，1931年取得總督府台北醫學專門學校畢業證書。

林糊很早就投入抗日運動，1920年抗議日本警察侵犯人權凌辱地方父老，他在溪湖被日警拘押二十多天，1921年他參加蔣渭水、林獻堂、蔡培火等人領導的台灣議會請願運動，1925年他參加台灣文化協會，1928年他參加台灣民眾黨，擔任中央委員及員林支部常任委員，1935年他出任員林街協議會員，隔年又兼任員林信用組合監事，可見他在服務病患之外積極參與公共事務深獲民眾擁戴。除了參與政治活動和社會改革，林糊也是台灣文學運動的健將，他不只參加詩社以鐵骨生筆名發表許多創作，他也與彰化同鄉賴和等人組成台灣文藝聯盟，創辦「台灣文藝雜誌」，是台灣現代文學的推手之一，他的詩文常透露出悲天憫人的胸懷，以1935年台中新竹大地震為例，他的詩作：「破曉轟然激動來，嗚呼橫禍襲中台，住家數萬皆翻倒，人命三千付劫灰。財散親亡存亦慘，肉離骨碎死尤哀；傷心欲向蒼天問，善惡無分太不該。」

二次戰後，林糊出任員林郡守、台中縣議員，並擔任三民主義青年團北斗區指導委員，本想該為祖國來台後的政治社會改革盡心盡力！豈料1947年228事件發生，全台遭逢巨變軍民衝突，林糊在員林救治了不少受傷民眾，也掩護了不少被追打的公務人員，沒想到事件平靜之後，地方即傳言各地有名望的台籍仕紳將會被逮捕遭害，林糊卻自認為沒做甚麼錯事而不去躲避，結果真的有兇惡的憲兵和軍警闖入他家中翻箱倒篋之後將其和兒子一起抓走，家人四處求救，走投無路而終日以淚洗面。林糊被押送至台中看守所，並被21師軍隊準備押到台中火車站，和其他受難者要被送去執行槍決！當家人獲知即趕往21師門口，看見他的雙手被綁，由憲兵持槍監視之下，林糊遞了一張字條給媳婦林碧雲醫師，上面詩句：「眼看河水已流東，一船西去一船東，順遂風波各不同，寄語順風船上客，明朝未必是東風。」林糊在等候上火車時自言自語說：「我一生沒做甚麼壞事，怎麼今天如此下場？」

林糊家人散盡家財賣掉大批土地拼命營救他，最後很幸運的，才被釋放救回一命。但從此家道一落千丈，他在員林衛生所擔任主任度過劫後餘生，1973年林糊過世結束了他的苦難，228事件對他來說是他的惡夢，也是台灣人不能忘記的災難。

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集