本屆總統／立委大選期間，有些臉書作家貼文出現觸犯法律條文而遭到「查水表」，這是台灣史無前例的現象。筆者平時粗心大意並且缺乏法律素養，因而也遭到官司纏身，苦不堪言。底下記錄個人不幸事蹟。我只能責怪自己年邁糊塗，絕不怨天尤人。更希望讀者以我為戒，切忌重蹈我的覆轍。

大約一個多月前，彰化地方檢察署檢察官，寄給我一份起訴書（編號90度選偵字第54號22109106480敏股）。不久後，彰化地方法院刑事庭法官寄來傳票，要求我於本月7月13日下午前往就審。本人一向奉公守法，將會準時出席。現在我想預先釐清一些盲點，作為答辯時的備忘錄，以免屆時我在法庭上過度緊張而語無倫次，同時也懇請法官先生預先垂聽與指教。

意圖使誰不當選？

前述檢察官寄給我起訴書中，指陳我的〈犯罪事實〉是：「陳明秋、黃乃徽、蔡百銓、許文仁均明知張翰天係中華民國第10屆立法委員選舉候選人，意圖……使張翰天不當選」。起訴書末尾指稱我們已經觸犯刑法與選舉罷免法，將會判刑入獄或者易科罰金。

我想要說明，就我個人而言，指控我「意圖使張翰天不當選」不符合事實。因為陳明秋臉書貼文並未指出張翰天的大名，我自始就不知道有「張翰天」這個人。我與張翰天互不認識，與他無冤無仇，毫無利害關係，不知道我有何理由「意圖使一個與我不相關的陌生人不當選」？

當我收到檢察官的這份起訴書之時，我正在準備前往台北市立和平醫院接受重大外科手術；而手術完畢出院之後，我的意識又不大清楚。因此，我一直再也找不到這份起訴書，但是我相信法院應保有起訴書原件。

查水表：事情緣由

最早是2020年一月初彰化地檢署寄給我刑事傳票，要我於1月9日前往彰化地檢署報到，原因是我觸犯選舉罷免法。原本我以為是因為批判蔡英文總統太過火，才會遭到傳訊。這是我冤枉了蔡總統，深感歉疚，請求總統原諒。

當天我聽了檢檢察官的解釋，才知道我會被傳訊，乃是因為我轉傳陳明秋臉書主文裡的一段文字「彰化縣東區里長收受新台幣10萬元工作費」。而這些里長推派三位代表到彰化當地警察局報案，控告陳明秋誹謗，檢調單位才被迫接下這個案子處理。

陳明秋該文指控彰化東區某立委候選人賄選，送給每位里長10萬元，要求他們替他買票。但是陳明秋未指出究竟是哪位立委候選人，姓名是甚麼。他的貼文捕風抓影，未指出具體證據。而我也不認識陳明秋本人，沒有義務替他背書（事後我查閱陳明秋臉書資料，才發現他是台獨人士）。

檢察官告訴我說，本來該立委候選人（張翰天）聲勢很高，因為陳明秋的貼文而一蹶不振（當時檢察官應該提到張翰天三個字，但是這是我第一次聽到這個名字而未留下深刻印象）。我向檢察官解釋說明，我絕對想像不到陳明秋臉書貼文竟然會使該候選人聲勢大降，我深感歉疚，同時祝福立委該候選人高票當選。我好奇請問檢察官該候選人是哪個黨籍，檢察官說國民黨籍。我的心態是超越藍綠，絕對沒有政黨意識作祟。

檢察官問我有沒有預先查明陳明秋指控行賄的貼文內容是否屬實，我答說沒有，這是我的缺失。其實陳明秋貼文既未指出該候選人姓名，也未指出他向哪些里長行賄的具體證據（人事時地物），可謂無的放矢。我即使想要查證，也將不知道應該從何處著手。

而我為什麼會轉貼陳明秋的那部分文章？我只能責怪當時我老眼昏花，糊里糊塗，神智薄弱。我同時深感驚訝。我相信以台灣當前時空背景，候選人根本不敢也不可能以這種粗糙手法行賄，現在居然有陳明秋公然指控別人向里長行賄而未提出任何證據。我轉貼陳明秋的貼文，意在表示我的驚愕，不料竟被解讀為替陳明秋宣傳，這是我始料所未及的。而在另一方面，我住在新北市，彰化縣立委選情根本與我無關。我完全是處在狀況外，對於誰會當選或沒當選立委，我完全沒有興趣 （由於先祖父是鹿港人，我才會留意有關彰化東區的貼文）。

缺乏法律知識與素養的下場

最後，我會轉貼陳明秋部分貼文，更是因為我缺乏法律知識與素養，對於可能觸犯法律條文的事情完全缺乏警覺性。臉書在台灣是個新興產物與現象，許多人誤觸法網而不自知，等到遭到官方檢舉（查水表）就已經懊悔不及了。這種事態（查水表）是台灣歷史上第一遭，史無前例，敬請法官體恤民情，多多寬容。

我根本就不認識彰化立委候選人張翰天，原本也不認識臉書版主陳明秋。我與他們毫無恩怨或交情，根本沒有「意圖使某人（我根本沒聽過大名的張翰天）不當選」，敬請法官明察秋毫與大發慈悲。（2020/7/8）