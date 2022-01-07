多數台灣人，發現自己有傳染病時，會自動與人群隔離，以免傳染他人。由於武漢肺炎的肆虐，戴口罩已變成風氣，可是在未發生武漢肺炎以前，多數台灣人只要罹患感冒，就會戴口罩，一則鼻腔能保暖，一則避免傳染他人。有遺傳疾病者，往往不結婚，以免遺傳疾病繼續蔓延到下一代。這些都是很基本的社會道德，若不依循這些準則，將造成社會問題。

目前多數台灣人已具備基本的社會道德觀念，可是以前的台灣並不是如此，罹患傳染病時，往往會隱瞞病情，很擔心他人知道真相。有了遺傳病，也會隱瞞病情，並找對象結婚，完全不思考遺傳問題。今日的台灣人與以前的台灣人已經截然不同。以前的台灣人為何不會考慮到傳染及遺傳問題？為何那麼自私？要了解這個問題，就先看看中國。

爆發武漢肺炎時，中國擔心被國際社會隔離，影響經濟發展，因而隱瞞疫情，更抗議國際社會用武漢肺炎這個名稱，這也很奇怪，發生自武漢的肺炎不稱武漢肺炎要稱為甚麼？有日本腦炎、德國麻疹，為甚麼不能有武漢肺炎？日本、德國都不覺得有甚麼不對，唯獨中國特別敏感？因為中國人一向不講真話。

中國政府及人民的習性，就是欺騙，尤其是染上傳染病時會隱瞞，因為中國社會慣常以不人道的手段隔離傳染病。中國為了武漢肺炎封城，完全沒有人道觀念，只求隔絕病人，不管病人死活，在這種環境下，罹患傳染病者當然需要隱瞞事實，以免被害。早期台灣人就是受到中國文化的影響，病人擔心面對壓迫，所以會隱瞞傳染病的事實，而且蔚成風氣。看看今日的中國，就了解以前的台灣人。

以前的台灣人受到中國文化的影響，會隱瞞傳染病的事實，以免面對不人道的隔離，台灣脫離中國文化之後，不必面對不人道隔離的焦慮，逐漸拋棄隱瞞傳染病的習性，建立現代社會的道德觀。事實上台灣脫離中國，擺脫了很多不良習慣，大家都知道中國人會隨地大小便，主要的原因是中國的廁所不夠，才養成隨地大小便的習性，可是大家知道以前台灣人的習性嗎？

以前台灣人與中國人一樣，並沒有廁所，男人在外面隨地大小便，女性則在房間裡的「屎桶」解決，日本統治台灣以後，發現台灣人傳承中國不良的衛生習慣，所以在部落改善期間，規定每一戶都要有廁所，更禁止隨地大小便。只是女性在房間還保留「屎桶」，甚至在終戰初期都還有，當時迎娶新娘是用轎，而迎娶隊伍最後一個人扛著桶子，當時稱之為「尾擔」，事實上就是「屎桶」。台灣人離開了中國就脫胎換骨，只是中國人還是原地踏步。

有一位政治人物曾經表示，台灣因被殖民統治（指日本的統治）而提升了文化水準，結果被罵翻了，事實上他沒有說錯，就是日本的殖民統治，使台灣脫離中國落後的文化。



中國西安疫情嚴重，2021/12/23開始封城舉行大規模篩檢，疫情至今尚未平息。示意圖／擷自公視新聞影片