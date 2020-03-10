為避免疫情擴散，又不用開罪任何一個國家，以色列9日宣布全境鎖國，12日起，所有入境者都必須被強制隔離14天。

截至3月10日為止，以色列境內的武漢肺炎確診病例，已累積50人，無人死亡。境內的第一起確診病例是2月21日從「鑽石公主號」返國的公民，隨著武漢肺炎蔓延，境內已經有大約22,000名以色列人被隔離，出現了無接觸史又「無法判斷感染源」的本土病例，迫使以色列祭出封鎖邊境的防疫措施。

《以色列時報》報導，以色列政府先是在2月26日建議國人不要進行不必要的海外旅行，這也是全球第一個向公民提出此建議的國家。

9日當地政府再祭出更為猛烈的防疫措施，以色列總理Benjamin Netanyahu 透過社群網路直播說明「在一整天的掙扎討論後，以色列終於做出了決定：自這個星期四開始，從海外入境以色列的『所有旅客』，將被無差別隔離14天。」

Benjamin Netanyahu在一份聲明中說，經過長時間的討論，他已與其他部長和專家進行了磋商，原本上週日曾預計宣布對美國某些州的限制，但他認為採取更廣泛的措施。他強調，這是一個極為困難卻又非做不可的決定，但在此危機時刻，守護國民的公共健康，絕對是政府的第一優先。

內政部長Aryeh Deri 也表示，這一政策立即對以色列人生效，但只會在星期四晚上開始適用於非以色列人。官員們說，新的管制措施並不會追溯已經從國外旅行回來的人。Aryeh Deri 以「我們是一個小國，比其他地方更擁擠。」解釋了政府採取強烈防疫措施的原因。

衛生部局長Moshe Bar-Simantov則對媒體說，如果外國人可以證明他們有能力進行14天的自我隔離，則將允許他們入境該國。

當地媒體以「以色列正在將自己置於國際孤立狀態」形容政府鎖國防疫措施，預測這項邊境管制將取消成千上萬的國際航班，也將對境內的觀光產業造成巨大衝擊。

以色列祭出如此猛烈鎖國措施，據內閣人士向《國土報》透露，政府提出「全球隔離令」真正針對的防疫對象，其實是疫情擴散的美國。