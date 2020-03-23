中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，「口罩實名制2.0」將於3月25日起進行第二輪線上預購。圖／中央流行疫情指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，「口罩實名制2.0」將於3月25日起進行第二輪線上預購，預購流程與第一輪完全相同，但等待期程縮短，民眾可儘早取得口罩。

第一輪預購將於近日繳費完畢，並於3月26日至4月1日領取，逾期視同放棄領取資格，總預購量不到300萬片，將於3月25日上午8時開放第二輪線上預購，第二輪預購流程與第一輪相同，期程縮短，使民眾可儘早取得口罩。

指揮中心說明，3月25日上午8時至3月27日晚上8時，使用健保卡/自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購；成功預購者於3月28日上午8時至3月30日晚上8時內以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款。

交易成功後，3月31日至4月1日以簡訊發送取貨序號。4月2日至4月8日，持序號及訂購人證件（身分證、健保卡或駕照），至指定取貨超商的Kiosk服務機台（如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go）輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單（小白單），至超商櫃台領取口罩。

指揮官陳時中表示，這次預購較第一輪縮短一週，此外，系統塞車、繳款不便、資料不清等問題，將透過大數據分析持續精進改善，讓系統更順暢，讓更多人買到，增加涵蓋率。