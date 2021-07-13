作者指出，貝多芬（左）的音樂是人類集體的遺產，為了挑起種族鬥爭，左派硬說貝多芬是黑人，有必要在他的膚色大作文章嗎？殊不知貝多芬的偉大，不在於他的膚色，而在於他奮鬥的精神與創作的不朽樂章。示意圖／擷自維基百科，公有領域，BOZAR臉書，民報合成

親王！你之所以成為親王，是出於偶然，由於出身。而我，是靠自己才成為今天的我，過去有過親王，今後還會有成百上千個，而貝多芬只有一個！——貝多芬

說起貝多芬，許多人耳朵會聽到命運之神的敲門聲，也有人會哼起如今已成為歐盟之歌的快樂頌，但是高舉「取消文化」大旗的西方左派卻在他的膚色大作文章，說他有黑人血統，企圖把貝多芬「抹黑」，藉此打擊白人優越論，誰說黑人不優秀？貝多芬不就是黑人嗎？

去年12月16日歐盟為了慶祝這個音樂天才250週年的生日，在布魯塞爾的人文藝術博物館展出阿得金（Terry Adkin）2004年的作品，這位藝術家把一名年輕的黑人與貝多芬同框，有著波浪髮型的貝多芬，手執著筆，雙目炯炯有神。留著辮子髮的黑人則目露兇光，氣質實在差太多！雖然他也拿著筆，不知能否看得懂五線譜？

巧的是，英國電訊報不久前報導，牛津大學的音樂教授主張取消五線譜 （musical notation）教學，因為古典音樂是「白人至上」的象徵，那種滿是豆芽菜的五線譜，讓非洲的學生看得眼花撩亂，教貝多芬、舒伯特會傷黑人的自尊，黑人的饒舌歌難道不高雅？哪一點比不上舒伯特的Ave Maria？

阿得金（1953〜2014）是出生於美國的黑人藝術家，他並不是畫家，該畫真是不像畫，只不過是畫中有「話」，很符合左派極力提倡的「覺醒，woke」文化運動，不是事實沒關係，政治正確比較重要。黑人將1/3+1/4算成等於2/7，左派理論家認為，不是黑人數學不好，而是因為數學是白人的，對黑人有種族歧視。相反的，NBA黑人球星特別多，不是白人不行，而是籃球對黑人沒有種族歧視。

貝多芬是不是有黑人血統？爭論因一幅刻版畫而起，這是由一位叫布拉西烏斯．賀菲爾（Blasius Hoefel）1814年畫的，畫裡，貝多芬臉黑，五官不太像高加索種的歐洲人，倒是像個混血兒。當時，貝多芬已是44歲的中年人了，享譽樂壇，滿臉憂鬱，活得並不快樂。

1907 年，一名叫山繆爾科立其泰勒（Samuel Coleridge-Tayor）的英國人，其父是非洲獅子山的黑人，母親是英國白人，這位黑白混血的作曲家發覺貝多芬的臉部特徵跟他有點相像，懷疑貝多芬有黑人血統。1960年代，黑人民權運動在美國風起雲湧，群起反抗白人歧視黑人，實行種族隔離的政策，黑人民權運動主義者卡麥克（Stokely Carmichael）在西雅圖的群眾大會，告訴黑人「歐洲文化哪有多優秀，貝多芬跟你我一樣是黑人，但是他們不會告訴你。」1969年滾石雜誌（Rolling Stone）公開宣稱「貝多芬是黑人的驕傲。」美國黑人歷史網站（Black History）將貝多芬列為排名17最偉大的黑人。

2015年明尼蘇達州一所私立學院的學生刊物，刊登了一篇有關貝多芬血統的文章，在社交媒體引起廣泛的討論，有的以貝多芬 Ludwig van Beethoven姓氏指出其祖先是法蘭德斯人，如果是德國人，姓氏應為von。有的懷疑貝多芬的母親有外遇，有的則根據前人對貝多芬長相的描述，推斷貝多芬的祖先曾經與西班牙有黑人血統的摩爾人通婚，言之鑿鑿，貝多芬有黑人血統之說，不脛而走，在左毒氾濫的美國大學校園，使用左腦思考的白癡（white idiot）學生信之不疑。



人的長相會隨著年齡與境遇而變化，這幅是一位畫家1814年所繪，貝多芬愁容滿面，臉黑，五官不太像白種人，引起後世人揣測，他是不是有摩爾人的血統？布拉西烏斯．賀菲爾（Blasius Hoefel）1814年畫的貝多芬。圖／擷自維基百科，公有領域

有關貝多芬的長相，路德維希．諾爾（Ludwig Nohl）所著《An Unrequited Love，中譯：貝多芬失戀記》曾做了下列的描述：

貝多芬稱不上英俊，鼻子扁平，嘴巴大，眼睛小而銳利，皮膚黝黑，麻臉，看起來像黑白混血兒，年輕女性說他「很醜」。

曾經為他畫像的柯伯樂教授（Professor Kloeber）這樣描繪貝多芬的外表：貝多芬表情真誠嚴肅，敏銳的眼睛通常向上望，神情憂鬱，雙唇緊閉，但沒有流露出不愉快的神色。他的頭髮是泛青的銅色，黑中略帶白，眼睛是青灰色，但很生動，當他不梳頭髮或服裝不整時，看起來確實很兇。

雖然見過貝多芬的伯爵也有人說，貝多芬像摩爾人，那也僅是「像」而已，光憑外表，就一口咬定貝多芬有黑人血統，證據相當薄弱，不足為憑。即使他長得像摩爾人，也不能把摩爾人與非洲黑人混為一談。摩爾人（moors）是指七世紀，信奉回教的阿拉伯人殖民西班牙伊比利半島與歐洲人混種的後代，既非白人，也非阿拉伯人，而是新的種族，左派理論家連這一點都搞不清楚，硬說貝多芬是黑人，根本是胡說八道！

貝多芬1770年出生於波昂，父親是選侯宮廷的樂師，母親是宮廷的女侍，父親是個酒鬼，經常喝得醉醺醺回家，把貝多芬從睡夢中叫醒起來練琴，他早就看出兒子的音樂天份，期望貝多芬成為「莫札特第二」。母親嫻靜，話不多，不愛交際，由於家境貧寒，貝多芬非但沒受過正規教育，還得教鋼琴賺錢養家，1787年選侯送他前往維也納學音樂，拜海頓為師，但是海頓忙著去倫敦，無暇教他，不久由於母親病逝，教養二個弟弟的責任就落在他身上。1792年貝多芬重返維也納，拜理論家阿布雷戚貝格（J. Albrechtsberger）為師，學習對位法，又向沙利耶里（A. Salieri）學作曲，他的才華受到王公貴族讚賞，1798年首次登台演出，贏得鋼琴演奏大師的美譽。

貝多芬孤獨悲苦一生，生活貧困，終生漂泊，居無定所，搬家81次。他渴望親情、友情、愛情，喜歡交際，但是因為耳聾，使他怯於交際，性情暴躁，易於衝動，有一次差一點跟長期贊助他的馬奇諾斯基伯爵打起來。貝多芬年輕時備受韋格勒醫師和布羅寧一家人的照顧，成了他終生的朋友。貝多芬也渴望親情，晚年與弟媳打官司，爭取到姪兒卡爾的監護權，對卡爾近乎溺愛，卡爾一度鬧自殺，讓貝多芬傷心欲絕。天才也是人，沒朋友沒家庭，怎會有幸福感？

貝多芬與歌德同為歐洲19世紀浪漫主義的大師，兩人個性大異其趣，有一次，兩人在波西米亞的溫泉附近散步，巧遇皇家車隊，歌德脫帽致敬，貝多芬硬是不脫帽，貝多芬桀傲不馴，由此可見。貝多芬不修邊幅，一頭亂髮，穿著邋遢，時常一個人踽踽獨行，有一次夜晚在維也納遊蕩，居民以為他是流浪漢，被扭送警局，警察盤問之下，才知道他是貝多芬－鼎鼎大名的音樂天才。

有些左派作家企圖把貝多芬描繪得有同性戀的傾向，左得可笑！貝多芬終生未婚，卻是很正常的男人，戀愛過多次，對象均是名門閨秀，常常失戀，有一次愛上美麗端莊的歌唱家瑪格達雷娜．威爾曼（Magdalena Willman），神魂顛倒，並向她求婚，威爾曼沒答應，理由是「他很醜，還是半個瘋子」。

1801年，貝多芬與一位年方17的女伯爵茱麗葉塔．桂奇雅蒂（Giuletta Guicciardi）相戀，論及婚嫁，《月光奏鳴曲》就是貝多芬贈送給她的禮物，但是彼此身份不匹配，茱麗葉塔琵琶別抱，改嫁他人，貝多芬幾乎陷入絕望，不得不到維也納郊外的聖城（Heiligenstadt）休養，在那裡寫了「遺書」準備寄給他的弟弟，但是始終沒寄出，因為「藝術阻止他離開這個世界」，他沒自殺，反而寫出了舉世公認的小提琴曲目的傑作《克洛采奏鳴曲》。

1827年3月26日傍晚，雷雨交加，在好友布羅寧與長期崇拜他的辛德勒（A. Sschindler）陪伴下，貝多芬與世長辭。後來，人們在一個老舊的抽屜發現不少貝多芬的遺物，其中有一封用鉛筆寫的「致永恆的戀人，Unsterbliche Gelibte」的情書，貝多芬深情寫道「妳的愛使我同時成為最快樂也是最痛苦的人」。這封熱情洋溢的情書是1806年他在匈牙利一座溫泉寫的，沒有署名，也沒寄出，究竟誰是貝多芬永恆的戀人？經史家考證，始終無法確定。

貝多芬既不是左派也不是右派，他是共和主義者，一度對拿破崙寄予厚望，寫了一首交響曲準備獻給他心目中的英雄，沒想到拿破崙稱帝，讓他大失所望，憤而撕毀樂曲的封面，換上新封面，改為「英雄交響曲」。1811年法軍攻陷維也納，貝多芬躲在地下室避難，寫出「皇帝協奏曲」，後來他又創作了一首歌曲《偉大的德意志人民》，鼓舞人們為自由而戰。

貝多芬從不為討好聽眾而創作，1808年12月22日，《 命運交響曲 》，在演出前，貝多芬多次請樂團預演，演奏者卻拒絕在他面前練習，讓他鬱鬱不樂，在休息室不停的渡步。這首以三個強而有力的短音符，象徵命運來叩門的樂章，如今成了最受歡迎的交響曲。

《 第九交響曲 》堪稱是貝多芬的曠世傑作，這首被稱之為「合唱交響曲」，採用了德國詩人席勒（J. Schiller）的作品快樂頌（Ode an die Freude），由男中音起唱：歡樂女神，聖潔美麗，在妳的光輝照耀下，人們團結成兄弟。其實這首曲子是貝多芬蘊釀了六年的心血結晶，晚年必須使用紙筆跟他人溝通的貝多芬，「他幾乎是流著悲傷的淚水寫這首曲子」，曾經當過貝多芬祕書的霍茲（Karl Holz）如此寫道。1824年5月7日首次在維也納演出，貝多芬親自指揮，台下報以熱烈的掌聲，他渾然不覺，直到有位歌唱者引他面向聽眾答謝，現場極為感人，他的朋友和學生為之落淚。

「耳聾之於一個音樂家，猶如一個瞎了眼的畫家」，華格納曾如此形容貝多芬的痛苦。年輕時原想投入語言與戲劇的領域，聽了貝多芬第九交響曲，華格納決心當音樂家，後來在巴黎，落魄得身無分文，必須靠聽貝多芬的樂曲來鼓舞自己活下去。希特勒推崇貝多芬與華格納是最能代表德意志精神的天才，據說，自殺前，陪伴他是妻子布勞恩和貝多芬的曲子。他曾經嘲笑美國人，貝多芬的九首交響曲，庸俗的美國人一首也寫不出來。確實如此，美國白人在古典音樂的成就，乏善可陳，勉強可擠上百名的音樂家，也只有葛希文（G. Gershwin），他父親還是個從俄國移民美國的猶太人。

根據2014年的一項研究，在美國的交響樂團，黑人團員僅佔2%，指揮家也只佔4.3%。歐洲的交響樂團或管絃樂團，幾乎沒有黑人和阿拉伯人，倒是東方臉孔不少，如果說，古典音樂是白人優越的象徵，為何黃種人表現幾乎與白人不相上下？

我們聆聽的是貝多芬發自靈魂的聲音，他的音樂無顏色、沒有仇恨、也無意識形態。中國著名的翻譯家傅雷，其子是著名的鋼琴家傅聰，文革時期遭到紅衛兵殘酷迫害，偕妻上吊自殺。傅雷對貝多芬頗有研究，「力與美」是他對貝多芬作品的詮釋，貝多芬的音樂，柔媚而又激昂，寂靜如晨曦，隨之狂風暴雨，時而如淙淙溪流，時而如波瀾壯闊的海洋，力與美扣人心弦，造就貝多芬不朽的魅力。

法國作家羅曼羅蘭（Romain Rolland）以貝多芬生平為背景，創作長篇巨著《約翰克利斯多夫》，1927年在貝多芬逝世一百週年為樂聖作傳，他在書中寫道「一個不幸的人，貧窮、殘廢、孤獨，世界不給他歡樂，他卻創造了歡樂給世界。」

貝多芬的音樂，超越了種族、國家以及時空的界線，不僅是歐洲人的成就，也是人類文明的遺產，左派神經病老是在種族、性別這類議題，假借平等之名，利用社交媒體蠱惑無知的群眾，挑起仇恨，令人感到厭惡。當我們聆聽貝多芬的「第九交響曲」，誰會聯想起他的膚色？只有愉悅歡樂！

德國的音樂學者涂爾曼（Kira Thurman）說，她不想浪費時間去爭論貝多芬的血統，畢竟造就貝多芬偉大的不是他的膚色，而是他的音樂！