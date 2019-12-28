高雄市公共運輸2019年深入偏鄉幸福小黃共增加23條路線，根據統計交通事故數大幅降低7%，且公車式幸福小黃路線數全國第一，獲得衛福部「108年高齡友善環境優良獎」-暢行獎。(圖/陳俊廷)

高雄市公共運輸2019年深入偏鄉幸福小黃共增加23條路線，根據統計交通事故數大幅降低7%，且公車式幸福小黃路線數全國第一，獲得衛福部「108年高齡友善環境優良獎」-暢行獎。展望2020，交通局長鄭永祥表示，明年公共運輸運量以成長2%為目標。

市府交通局指出，今年交通意外事故比去年同期死傷人數減少4,080人，下降7%。局長鄭永祥指出，回顧過去一年(108)交通局在「人暢其行、貨暢其流」政策目標下共打造4個里為社區交通寧靜區，號誌夜間閃光路口改為三色運作共減少19%交通事故，另整合國10匝道智慧化號誌控制運作後假日尖峰平均等候線長度縮短49.62%。

在「城鄉縫合、觀光暢遊」方面，幹線公車路線共增加為20條，為服務山線偏鄉交通服務，公車式小黃今年增加23條，比其他五都路線總和還要多，以公車24元價格享受小黃的服務；推動MenGo卡亦頗具成效，吸引日本等多個城市前來取經。

鄭永祥說，在「脈動活絡、城市躍進」之策略上，公民營停車空間數再創新高，並在高雄軟體園區設置智慧型停車設備。而為打造安全便利的用路環境，今年本市獲得院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」交通工程單項成績六都第一名。

展望未來，鄭永祥提出明(109)年願景，在『人安』部分，提出交通事故死傷人數減量『3･3･3』目標，讓交通事故、機車事故及18-24歲年輕人事故都減少3%。今年1-10月公共運輸量較去年同期成長110萬人次(1%)，明年將以成長2%為目標。而全市電動公車目前已達120輛，電動化預計2025年達60%，2030年將全面電動化。

另外，為解決翠亨南路兩旁居民長期受大型車行駛所帶來的生活不便利，積極協調台糖釋出第86期重劃區，部分土地規劃設置219格大型停車場，讓周邊居民住的安心。

在『車順』之目標，鄭永祥規劃建置行車智慧運輸系統，利用路況資訊分析技術提供市民完整的交通資訊，讓交通更順暢；另凹子底停五用地BOT案明年完成簽約，預計111年完工，可提供76格小型車位及機車、自行車位，該BOT案亦可為市庫帶來可觀稅收；除了軟體園區設置智慧型停車設備外，明年也將在澄清湖、長庚醫院周邊設置智慧型停車設備，提高車位周轉率。

高市的公車式幸福小黃明年將規劃以沿海行政區為主，嘉惠更多偏鄉民眾。另為提升計程車服務品質及保障乘客安全，交通局除加強培訓計程車司機外語能力外，也提供800位運將免費健康檢查、關懷據點及理財與法律諮詢，協助解決運將相關問題。

高雄市已領先全國試辦搭橘20及橘12公車以QRCODE支付車資，復康巴士亦全面以QRCODE支付創全國之先，港都客運所有車輛也擬於109年全面支援以QRCODE付費。高市也推出行動支付繳交停車費9折貼心優惠方案，讓民眾透過即時、更便捷繳費管道，減少重複繳費的可能，將每年節省代收手續費回饋至民眾。

面對即將到來的2020夢時代及義大世界跨年活動，交通局也規劃交通管制及接駁車路線，讓參加跨年的民眾都能順利前往、安全返家。

交通局歡迎民眾多加利用交通局網站(網址：https://www.tbkc.gov.tw/）或交通局「轉動高雄青春夢」FB臉書粉絲團(https://zh-tw.facebook.com/tbkcdream/