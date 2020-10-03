與蕭泰然有長達36年深厚交情、在海外為蕭籌辦國際演奏會催生其中三首不朽的協奏曲將其推上國際樂壇的林衡哲說：「這三年來，他忙於撰寫《蕭泰然傳記》已寫了20萬字，預定年底出版」。

林衡哲醫師、美國小兒科學院院士，1968年出國，是海外台灣人中備受推崇眾所皆知推動台灣文化運動者，他日前南下高雄參與獨奏家交響樂團衛武營首演，會後並在民報之聲電台節目訪談。針對高雄文化建設，林衡哲認為「衛武營國藝中心、高雄市立總圖書館與高雄市立美術館」高雄相較台北，高雄，更好！他也有感地說：很幸運結識在地不少高雄人如蕭泰然、陳永興、施青如…

林衡哲1968年赴美，其翻譯《羅素回憶集》連續40年出版500種經典名著的「新潮文庫」為台灣知識界打開了西方思潮的視窗；後來又他又在美國創辦「台灣文庫」將台灣文化名著，尤其島內反抗外來政權的最新情況介紹給海外，因為出版彭明敏《自由的滋味》、吳濁流《無花果》等眾多禁書而成為國府黑名單，17年不能返回故鄉。

林衡哲提及其在1968年赴美因聆聽的陳隆志等五位人士的演講，揚起他追求台灣人當家作主的政治意識，惟文化獨立意識較慢，他是後來聽到20世紀最偉大大提琴家、追求獨立的卡薩爾斯的演奏會，最後在其演奏故鄉民謠《白鳥之歌》流淚，而讓他深為感動，也想到自己故鄉台灣，也因而獲得啟示。

另一位則是美國詩人愛默生，他在1837年，美國獨立後61年在哈佛大學發表演說，強調美國要有自己的文化獨立…，林衡哲認為這篇文章對其影響也非常重要。他說：「我也因此覺醒，台灣需要自己的文化、自己獨立的文學….」

林衡哲影音說其文化覺醒與黨外時期在海外創辦叢書並與蕭泰然結識的過程及他的音樂行旅之路….

完整內容上網影音林衡哲80回憶集PART.(II)

此外，「蕭泰然紀念音樂會」2日(五)在衛武營國家藝術文化中心戶外劇場演出。惟會場內未開放媒體採訪。獨家剪影直擊文化部長李永得親自與會。

【影音】《80回憶集》談蕭泰然1947序曲 林衡哲：盼公投台灣國歌…

(2020/09/13)

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